Z obozu rywala

Świt przed meczem z Legią. Historyczne spotkanie

Środa, 27 października 2021 r. 10:08 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W czwartek o godzinie 14 Legia zmierzy się z trzecioligowym Świtem Skolwin w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Poniżej garść informacji z obozu naszego najbliższego rywala.



W roku 1952 powstał Zakładowy Klub Sportowy „Świt” Skolwin pod opieką Szczecińskich Zakładów Celulozowo–Papierniczych Skolwin. Zespół swoją siedzibę ma w Skolwinie, czyli na osiedlu administracyjnym Szczecina, położonym na jego północy. Rywalizacja z Legią będzie dla Świtu wydarzeniem historycznym, ponieważ zespół ten nigdy jeszcze nie mierzył się z aktualnym mistrzem Polski. Drużyna od lat rywalizuje w II grupie III ligi, choć niejednokrotnie była blisko awansu na wyższy szczebel rozgrywkowy. W sezonie 2017/18 klub zajął drugie miejsce w tabeli, a do pierwszej Elany Toruń tracił cztery punkty. Niewiele zabrakło również dwa lata później, gdy Świt ulokował się na trzecim miejscu za Radunią Stężyca oraz liderem KKS-em 1925 Kalisz, do którego tracił sześć oczek.



W zeszłym sezonie drużyna ze Szczecina zajęła pozycję wicelidera, a do pierwszej Raduni Stężyca zabrakło im sześciu oczek. Świt w 35 grach zgromadził 87 punktów, przegrał zaledwie cztery mecze, zdobył 75 bramek (ok. 2,1 gola na mecz), co było trzecim najlepszym wynikiem w lidze. Jednym więcej trafieniem mogła pochwalić się Polonia Środa Wielkopolska, a aż o 40 goli więcej strzeliła Radunia Stężyca. Szczecinianie dobrze radzili sobie również w defensywie, bo stracili zaledwie 28 bramek (0,8 gola na mecz), co było drugim najlepszym wynikiem w II grupie III ligi. Lepszy bilans odnotowała jedynie Radunia Stężyca, która straciła ich o cztery mniej.



W sezon 2021/22 Świt wszedł z przytupem - był niepokonany aż do siódmej kolejki, kiedy to skromnie 0-1 przegrał z Bałtykiem Gdynia. Później wiodło się im już nieco gorzej. W czterech kolejnych spotkaniach ligowych odnotowali dwie porażki. Aktualnie z 27 punktami na koncie zajmują czwarte miejsce, a do lidera Olimpii Grudziądz tracą siedem oczek. Dotychczas w 14 kolejkach klub ze Szczecina strzelił 25 goli (ok. 1,8 gola na mecz), co jest czwartym najlepszym wynikiem w lidze, oraz stracił 14 goli (1 bramka na mecz), co również jest czwartym wynikiem w II grupie III ligi. Jeśli chodzi o zmagania pucharowe, to najbliższy rywal Legii w pierwszej rundzie pokonał skromnie 1-0 również trzecioligową Wisłokę Dębica. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku Świt w 1/16 finału krajowego pucharu odpadł po porażce 0-1 z Cracovią.



W klubie z dzielnicy Szczecina występują sami Polacy. Najciekawszym CV może się popisać 30-letni stoper Patryk Baranowski, który karierę zaczynał w Chemiku Police. Następnie wyjechał za granicę, gdzie zaliczył nieco ponad półroczny epizod w norweskim Avaldsnes IL. Później ponownie reprezentował żółto-zielone barwy, jednak z czasem wzmocnił Arkonię Szczecin. Po pół roku przeniósł się do Błękitnych Stargard, z którymi sensacyjnie w 2015 roku dotarł do półfinału Pucharu Polski. Po udanym okresie w zespole ze Stargardu przeniósł się do Gwardii Koszalin, aż ostatecznie latem 2019 roku osiadł w Świcie. W sumie Baranowski może się pochwalić aż 128 meczami w drugiej lidze. Warto wspomnieć również o 27-letnim Szymonie Kapeluszu, który w zeszłym sezonie w lidze strzelił jedenaście goli. Ofensywnie usposobiony pomocnik w barwach Świtu występuje od lipca 2020 roku, wcześniej grał między innymi w drugiej drużynie Pogoni Szczecin. O jedno trafienie mniej w zeszłym sezonie w II grupie III ligi zanotował 24-letni Adam Ładziak. Gracz w niebiesko-białych barwach występuje od lata 2015 roku, jednak w trakcie przebywał na wypożyczeniu w Hutniku Szczecin. Wcześniej, podobnie jak Kapelusz, występował w rezerwach Pogoni Szczecin II.



Legia jest zdecydowanym faworytem czwartkowego spotkania. Fortuna ustaliła kurs na wygraną gospodarzy na 15.50, a na legionistów zaledwie 1.15.



ŚWIT - LEGIA

1 15.5 X 8.5 2 1.15