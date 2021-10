Przygotowania do pucharu pod wodzą nowego trenera

W poniedziałek piłkarze Legii pierwszy raz trenowali pod wodzą nowego szkoleniowca. Zajęcia były zamknięte dla mediów. We wtorek o godzinie 16 rozpoczął się trening, który z boku mogli oglądać przedstawiciele prasy. Pierwsze pół godziny zawodnicy spędzili w siłowni, a następnie przenieśli się na murawę. Po krótkiej odprawie Marka Gołębiewskiego legioniści przeszli do ćwiczeń rozgrzewkowych z piłkami, a potem podzieleni ma dwie grupy pracowali na całej długości i szerokości boiska. Nowy szkoleniowiec prowadził zajęcia po angielsku, a wspierał go Inaki Astiz , który na bieżąco tłumaczył na hiszpański grupie portugalskiej. W treningu wzięła grupa młodych zawodników - Szymon Włodarczyk , Bartłomiej Ciepiela , Jakub Kisiel i Maciej Kikolski , bo w czwartek w pierwszym składzie musi wystąpić dwóch młodzieżowców. Obecni byli także Mattias Johansson , Jurgen Celhaka , Lirim Kastrati i Lindsay Rose , dla których zabrakło miejsca w kadrze na mecz z Piastem. Nieco krócej trenowali ci, którzy w niedzielę spędzili dużo minut na boisku. W środę przed południem odbędzie się briefing trenera przed meczem ze Świtem Skolwin. Następnie legioniści będą przygotowywali się do meczu podczas zamkniętego treningu, a wieczorem polecą samolotem do Szczecina. Mecz 1/16 finału Pucharu Polski z trzecioligowcem odbędzie się w czwartek o godzinie 14:00. Po spotkaniu drużyna drogą lotniczą wróci do stolicy.

tekken (L) - 3 minuty temu, *.chello.pl Jak zobaczę młodych w wyjściowym składzie to może coś z tego będzie. odpowiedz

Urs 72 - 15 minut temu, *.chello.pl Układa się z ekipą buntowników ciekawe kogo odstawi na bok ? nowa ekipe buntowników ? Kto będzie ustalał skład Emreli ? Johanson ? Kastrati ? Czy kto ? odpowiedz

Joł - 16 minut temu, *.centertel.pl Celhaka go home odpowiedz

Zealley - 17 minut temu, *.chello.pl ciekawe czy tego z Arabii weźmie na mecz odpowiedz

gazza - 17 minut temu, *.inetia.pl Widziałem wczoraj jego wypowiedz w tvp sport - Coś mi podpowiada że to znakomity trener całkowicie oddany temu co robi...Wypowiedzi - pełna profeska z poczuciem humoru - Tak jak powinno być...! odpowiedz

spasiony - 32 minuty temu, *.123.82 Co z de Petrillo, sciaganym tu latem w dramatycznych okolicznosciach:) odpalony? odpowiedz

Pepsi - 32 minuty temu, *.centertel.pl Nie wiem czemu... ale mam dobre przeczucie co do tego trenera :) odpowiedz

Dedi - 34 minuty temu, *.plus.pl Miny są groźne, Kastrati na treningu widać groźny strzał oddawał na zdjęciu oby zaczął grać tylko bo on wciąga połow ligi swoją szybkością on Emreli czy Luqi w top formie i wracamy do formy z eliminacji po mecze z Spartakiem i Leicester. Legia ma walczyć na boisku i dać radość kapitalnym kibicom L odpowiedz

Leśny Dziadek - 50 minut temu, *.orange.pl Choćbyś Panie mówił i po polsku, Wietes za cholerę nic nie zrozumie... odpowiedz

Obiektywny znawca - 50 minut temu, *.icpnet.pl Najwieksza tragedią jest zarzadzanie tym klubem zwolinli słabego trenera i zamienili go na totalnego amatora...., pomyślcie co o tym myślą piłkarzyny

Chopin odejdź cienki bolku nie ośmieszaj się odpowiedz

Dedi - 44 minuty temu, *.plus.pl @Obiektywny znawca: Nagelsmana też tak nazywano przed Hoffenheim (amator)...a później nazywali go cudotwórcą odpowiedz

Obiektywny znawca - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl @Dedi: w takim razie zapraszam tego Pana najpierw do Niecieczy na 3 sezony i niech tam pokaże swoje wielkie umiejętności.

Prawda jest taka że Pudel nima kasy na innego i tylko i wyłącznie ten przypadkowy gość jest teraz trenerem.

No profesjonalizm rodem Cupiał za najlepszych lat, lista płac trenerów dłuższa niż Wisła rzeka odpowiedz

L - 53 minuty temu, *.aster.pl Przeciez z Portugalczykow tylko Luquinhas nie rozumie po angielsku wiec jak tlumaczyl grupie portugalskiej. odpowiedz

Dedi - 43 minuty temu, *.plus.pl @L: On jest z Brazylii ale no tak po co to pisze język taki sam ... odpowiedz

kalosz - 54 minuty temu, *.mm.pl o 16 trening? 1dziennie? kuzwa... to jak w okregówce... ja pierdziele...zawodowcy... odpowiedz

kalosz - 56 minut temu, *.mm.pl to oni maja sile jeszcze trenowac???...ponoc miesiac temu najmlodszy powidzial,ze jest przemeczony.... :) wolne im dac,niech nabiora "boiskowego głodu do piłki"... odpowiedz

Ja1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Może nauczą się od rywali co to ambicja, walka i nieustępliwość. odpowiedz

kalosz - 51 minut temu, *.mm.pl @Ja1916: jak przerżną pucharowy mecz(co mnie nie zdziwi) to sie nauczą...a i wątpie...zgraja kopaczy zrzynających zawodoców odpowiedz

Dedi - 42 minuty temu, *.plus.pl @kalosz: Nie no jakbyśmy przegrali z tym Świtem to naprawdę nie wiem jakby to było nazwać..... odpowiedz

Reader - 1 godzinę temu, *.chello.pl ciekawe jak długo ta moda będzie noszona odpowiedz

S_S - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Trening rozpoczęty badaniem trzeźwości. Podobno tylko 6 razy alkomat coś wykazał. Uznano, że to błąd statystyczny, a alkomat nie jest odpowiednio skalibrowany i rozpoczęto zajęcia. Trening został skrócony bo o 17:30 odjeżdża ostatni autobus nad Zalew Zegrzyński. odpowiedz

Rimmer - 1 godzinę temu, *.chello.pl @S_S:

wiesz spod Grodziska nad Zalew to kawal drogi odpowiedz

Zibi - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To jest Polska piłka lepiej mieć w drużynie 5 alkoholików którzy rozwalą cały zespół i zwolnią każdego trenera tylko później nie ma co się dziwić ze sukcesem jest ze Polska piłka jest w Europie na 26 miejscu. Ja bym zaczął zmiany od Artura odpowiedz

Mat Z - 1 godzinę temu, *.tktelekom.pl Szczerze?

Nie mogę patrzeć na te gęby.... kmwtw... odpowiedz

