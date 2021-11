3-4.11: Rozkład jazdy

Przed nami dwa mecze europejskich pucharów z udziałem Legii. Najpierw w środę nasi koszykarze zagrają z rumuńskim zespołem, CSM Oradea w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Wygrana zapewni legionistom awans do kolejnej fazy rozgrywek. Początek meczu o 19:00, bilety do kupienia na Legiakosz.abilet.pl. Transmisja w TVP Sport. Dzień później o 18:45 przy Ł3 nasi piłkarze podejmować będą Napoli. Na ten mecz nie ma już biletów. W sektorze gości pojawi się grupa kibiców z Włoch. Mecz będzie transmitowany w TVP Sport i platformie Viaplay. W środę o godzinie 20:00, Legia Ladies rozegrają spotkanie 1/32 finału Pucharu Polski na szczeblu centralnym - legionistki podejmować będą zespół Ekosport Białystok. Rozkład jazdy: 03.11 g. 19:00 Legia Warszawa - CSM Oradea [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 03.11 g. 20:00 Legia Ladies - Ekosport Białystok [piłka nożna kobiet, LTC] 04.11 g. 18:45 Legia Warszawa - SSC Napoli

Adam - 5 godzin temu, *.52.53 Według 90minut, dziś Legia gra w kobiecym pucharze polski. odpowiedz

Ant - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Adam: tak dziś o 20:00 w LTC odpowiedz

