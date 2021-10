13. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (8)

Obiektywny znawca - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Wtyki, donosicielie, partactwo, upiększanie prawdy, wytaczanie procesów za mówienie bolesnej prawdy, niedługo OMON na stadionie ....

witamy "Nowy Ład"!!!



Kibicu opamiętaj się!!!

Kibicu idź pod stadion, ale nie wchodź na mecz!!!

Wolność słowa i prawdy!!!



Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Ja to wam powiem, że w tym sezonie zawieszam kibicowanie Legii i kibicuję Rakowowi, żeby zdobył mistrza. Dla Legii sezon już jest pozamiatany, ale Raków niech zdobędzie to mistrzostwo bo zasługuje na to pod kierunkiem Marka Papszuna. No i przy okazji nie można dopuścić, żeby posrański łach zdobył mistrza.

W przyszłym sezonie Papszun przyjdzie do Legii i to my wtedy będziemy zamiatać wszystkich. odpowiedz

ToJeAmelinium. - 2 godziny temu, *.55.238 @Pawełek: Czyli jednym słowem jesteś kibicem sukcesu a nie Legii. odpowiedz

Macij - 2 godziny temu, *.supermedia.pl @Pawełek: „zawieszasz kibicowanie Legii?” Skoro tak piszesz to nigdy Legii w sercu nie miałeś. To strona dla prawdziwych kibiców.



Jak miałem 8 lat (kibicowałem Pekasowi Pruszków) Kiedy tytuł zdobył Zepter Śląsk Wrocław zapytałem Mamy „ czy od teraz mam kibicować Zepterowi?” Wpoiła mi, że teraz tym bardziej muszę kibicować Pekaesowi, żeby tytuł odzyskali.



Zrozum człowieku co napisałeś i jak się wygłupiłeś… odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.47.6 @Pawełek: czy Tobie się sufit na głowę nie spadł? odpowiedz

bolo - 15 minut temu, *.getfiber.pl @Macij: I kibicujesz nadal Pekaoswowi? Nigdy nie chciałeś się przerzucić na PKP? odpowiedz

asddd21 - 3 godziny temu, *.com.pl Pytanie, czy jak piłkarze wygrają to też pójdą świętować w miasto w tańce i kolejny miesiąc nic nie wygrają? odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Remis biore w ciemno....... odpowiedz

