13. kolejka Ekstraklasy. Legia w strefie spadkowej

Ja jo - 26 minut temu, *.206.183 Lech tylko zremisował a Legia aż przegrała panie redaktorze .... odpowiedz

petarda - 49 minut temu, *.tpnet.pl niech jeszcze zatrudnią sprzątaczek jako eksperta od futbolu odpowiedz

Nigdy!Nie!spadniemy! Ty spadaj ! Mioduski! - 2 godziny temu, *.. Jeszcze raz, wrazie dna i goryczy...caLy stadion ŻEGNA zarzád i wLaściciela! .........myśle że Zwyciéżymy!ale to✨⚽️✨magiczna,...... dopuki ⚽️ w grze nigdy nie wiadomo!Legio!Super!Mocniej !taki transparént dla piłkarzy!albo cała Żyleta pokryta tym hasłem!i doping mega miazga!12! Robi!Meksyk! Legiooo! Suuupeeer! Moocniieej!! odpowiedz

Wielki zderzacz Hadronów - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Ktoś się chce założyć ze mną, że spadniemy z ligi w ciągu najbliższych 3 lat? Na przykład o dobry alkohol, przyjmuję tylko poważne oferty. Mioduski w Legii odtwarza cwany teatr, a wielu wierzy, że jest głupcem i nieudacznikiem nieumiejętnie prowadząc klub. Nie jest głupcem, wręcz przeciwnie, jest bardzo cwany, przebiegły i inteligentny. On doskonale wie co robi, robi to celowo. Jeszcze nie rozkminiłem czemu stara się obniżyć wartość klubu (sprzedaż, przejęcie firmy?) ale jego działania nie są przypadkowe i mają doprowadzić do utraty płynności finansowej klubu i obniżenia wartości. Z pozoru głupie, czemu ktoś miałby sam sobie szkodzić, przecież to jego klub. Srałby we własne gniazdo? Tego jeszcze właśnie nie kumam, w co gra Mioduski? Transfery z Legii za niską kwotę jak np. Juranović i sprowadzanie szrotu za dobre pieniądze świadczyłyby, że nie zależy mu już na zarobku, on swoje już dawno wyciągnął. Pozbywanie się dobrych piłkarzy za darmo (Wszołek, Vesović) też było dziwne. Zdaje sobie sprawę, że Legia z długów już nie wyjdzie. Zatrudnianie kolejnych ludzi od niczego do korpozarządu to tylko pretekst do następnych wydatków aby zwiększyć koszty. To samo ze sztabem szkoleniowym. Wyrzucony Mucha i jeszcze ktoś, mają ważne kontrakty, trzeba im płacić. Na ich miejsce przyszli następni i to nawet kilku, następne wydatki. To samo z trenerami. Wyrzuceni Vuković i Michniewicz mają kontrakty, a nie wiem czy Sa Pinto też nie (miał 3-letni kontrakt), też trzeba płacić, a jest już nowy trener. Opłacamy 4 trenerów jednocześnie? Gołębiewski to marionetka, człowiek tak naprawdę z ulicy, bez kariery, doświadczenia, autorytetu. On ma to ogarnąć? To już nawet śmieszne nie jest. Będzie usprawiedliwienie dlaczego Legia walczy o utrzymanie, bo przecież trener dopiero się uczy, nabiera doświadczenia, nieobyty w ekstraklasowych realiach. Dać do mistrza Polski człowieka z 3 ligi to normalne? Ciekaw jestem tylko czy Gołębiewski zdaje sobie sprawę, że robi z siebie durnia bredząc, że wierzy w mistrzostwo Polski, porównując mecz z amatorami z 3 ligi do finału LE i ciesząc się po wymęczonym 1-0 gdzie hydraulicy i listonosze ze Skolwina oddali więcej strzałów niż mistrz Polski? On tam widział walkę i chęci. Takiego komika to u nas jeszcze nie było. Czeka nas w tym sezonie wiele zaskakujących meczów jak w tragikomedii. Po cichutku, pomalutku obniża się poziom sportowy w klubie zwiększając PR, a działając na szkodę klubu "pod stołem". Jeszcze raz napiszę, Mioduski doskonale wie co robi. Na niektóre rzeczy oczywiście nie ma wpływu jak np. na wynik pojedynczego meczu ale całokształt funkcjonowania klubu i drogi którą zmierza Legia to celowe jego działanie. odpowiedz

Biała Siła - 17 minut temu, *.t-mobile.pl @Wielki zderzacz Hadronów: Już Ci tłumacze kolego ,jak niewiadomo o co chodzi to o pieniądze chodzi ! Moja teoria taka jest , pozdrowienia odpowiedz

Kolega po szalu - 6 godzin temu, *.plus.pl Dobrze że nie wzięliśmy kiedyś tego Guli Wisła mając w sumie niezły skład gra taki piach pod jego wodzą. odpowiedz

Wielki fan nowego trenera - 6 godzin temu, *.plus.pl @Kolega po szalu: i to jest właśnie żenada że nawet z nami wygraly Amica i Wisła bo się spięły na nas jak my w LE na Spartaka i Leicester. odpowiedz

:) - 6 godzin temu, *.plus.pl Amica mocna u siebie bo na wyjazdach słabizna a i tak z nami wygrali jakie to żałosne. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 6 godzin temu, *.plus.pl @:): bo aktualnie może z nami wygrać każdy spójrz na kim zdobyliśmy te 9 pkt Wisłą Płock co dostaje wszystko na wyjazdach Łęczna co ja leje każdy prawie i Warta a reszta w plecy. Meczami sezonu będa dla nas mecze z Brukbetem a nie z Amica czy Rakowem. odpowiedz

Zbieracz kartonow - 6 godzin temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : W Niecieczy zawsze było ciężko. odpowiedz

Kibic z tik-toka - 6 godzin temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : cóż kiedyś Wodzisław teraz Nieciecza odpowiedz

:) - 6 godzin temu, *.plus.pl @Kibic z tik-toka: a jak zaczęło iść w Olsztynie to Stomil spadł z ligi odpowiedz

Wielki fan nowego trenera - 6 godzin temu, *.plus.pl @Kibic z tik-toka: no fakt ani z Termalica ani Sandecja w Niecieczy nie wygralismy dobrze że Grodzisk powoli odczarowany zostaje. odpowiedz

Ja - 6 godzin temu, *.plus.pl @:): w Bełchatowie też jakoś szło ale w Częstochowie będzie ciezko odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 5 godzin temu, *.plus.pl @:): Radzionków też niestety poleciał jakoś wtedy? odpowiedz

Antyczesio - 5 godzin temu, *.plus.pl @Zbieracz kartonow: oby się nie okazało że będziemy jeszcze grali w Niepołomicach

lub Opolu zamiast Niecieczy. odpowiedz

Wróżący z fusow - 5 godzin temu, *.plus.pl @:): widząc co się dzieje to istnieje szansa na wyjazd do Olsztyna o ile Stomil się utrzyma w 1 lidze. odpowiedz

Hotel Golebiewski - 5 godzin temu, *.plus.pl @Wróżący z fusow: na Mazury nie trzeba jechać grać w Olsztynie przecież trener ma tam hotel i ,,zgrupowanie" zimowe tam ma być. odpowiedz

peru123 - 19 godzin temu, *.plus.pl No to git, pyry się skończyły, super genialny pomysł prezesa odpala, tajemniczy geniusz trenerski się objawi i oto nasza ukochana Legia wkroczy na cudowną Ścieżkę zwycięstw , prezes i jego świta upewnia się w swoim nieomylnym geniuszu, stworzyli Trenera na miarę Kllopa, albo innego Guardioli, i to u Nas tu w Warszawie, da się, Dasie, Tylko Legia odpowiedz

Darek - 17 godzin temu, *.chello.pl @peru123: I właśnie się obudziłeś. odpowiedz

Arek - 21 godzin temu, *.tpnet.pl No to grubo. Strefa spadkowa wita. odpowiedz

Tomasz - 21 godzin temu, *.tpnet.pl Tylko Legia , ukochana Legia , dziś Warszawa czeka na zwycięstwo Twe ( L ) . odpowiedz

StanLey - 20 godzin temu, *.57.43 @Tomasz: TyyyyyyLkooooo!Leeeegiiiaaa!uuuuukoooochaaaaaanaaaa! Leeeeegiaaaaaaaa! odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 30.10.2021 / 14:36, *.com.pl Ale meczycho w Niecieczy,nasza ofensywa na tle Brukbetu i Śląska to wygląda jak niepełnosprawni(nie obrażając niepełnosprawnych),coś czuje ze jak się szybko nic nie zmieni ,chodzi mi o normalnego trenera który ustawi do pionu grajków to naprawdę możemy w tym roku walczyć o utrzymanie ,wygląda to bardzo źle odpowiedz

Wolfik - 30.10.2021 / 15:21, *.mm.pl @Wolska dla Wolaków: Tak, zaczyna być.....ciekawie. odpowiedz

Ujazd - 30.10.2021 / 18:36, *.55.79 Następnym trenerem Legii będzie Ace Ventura odpowiedz

NoToRasizm - 6 godzin temu, *.timplus.net @Ujazd: a w najbliższym oknie transferowym ściągną kozę i 2 małpy... odpowiedz

xcx - 30.10.2021 / 14:01, *.t-mobile.pl no niestety Brukbet załadował Magierze i jest spadkowa.. natychmiastowe spięcie dup bo to jest upadlające !! odpowiedz

O nic - 30.10.2021 / 12:47, *.play-internet.pl Stalówka Mielec wsadziła lechowi w dupę widelec odpowiedz

WBA - 30.10.2021 / 02:02, *.as13285.net Brawo RKS gol w ostatnich minutach

To jest esencja footbollu odpowiedz

Mielonka zatrzymała Piree ! - 29.10.2021 / 22:48, *.tpnet.pl Brawo Stal , Kartofle wpadły w sitko i nie umieściły piłki w siatce ani razu . Poprzeczka to nie to samo , haaahahaha , cieniasy ! Jeszcze się jesień nie skończyła , a oni już gubią punkty - przewidzieliśmy to , prawda ? Tym bardziej szkoda , że my (L) nie najlepiej gramy (jak dotąd) , oj szkoda ... Nie traćmy jednak nadziei . odpowiedz

Ryj - 29.10.2021 / 23:22, *.t-mobile.pl @Mielonka zatrzymała Piree !: Weź wyluzuj. odpowiedz

Wolfik - 30.10.2021 / 15:51, *.mm.pl @Mielonka zatrzymała Piree !: Nadziei nie tracimy. Powinniśmy sie jednak utrzymać..... odpowiedz

(L)oczek - 29.10.2021 / 22:36, *.tpnet.pl Brawo Radomiak , brawo bracia , gol w ostatniej minucie ! Probierz znowu będzie pił Łyskacza całą noc z żalu , że przegrał . A my z radości . Oby w Niedzielę było tak samo (z tym że lepiej strzelać gole trochę wcześniej , nie w ostatniej chwili , hehe) . Pozdro . odpowiedz

POZDRO DLA STAREGO SITKA! - 29.10.2021 / 21:22, *.133.73 Sitek mocno dośrodkował przed bramkę, ale nikt nie zdołał oddać strzału.... Aktualnie dzielnie 45 min Stal sie broni... odpowiedz

A TAKIE TAM... - 29.10.2021 / 20:05, *.133.73 LET'S GO STAL MIELEC!URWIJ!PUNKTY!ŁASZKOWI ! odpowiedz

Obiektywny znawca - 29.10.2021 / 11:05, *.icpnet.pl Wtyki, donosicielie, partactwo, upiększanie prawdy, wytaczanie procesów za mówienie bolesnej prawdy, niedługo OMON na stadionie ....

witamy "Nowy Ład"!!!



Kibicu opamiętaj się!!!

Kibicu idź pod stadion, ale nie wchodź na mecz!!!

Wolność słowa i prawdy!!!



odpowiedz

Biała Siła - 30.10.2021 / 01:04, *.t-mobile.pl @Obiektywny znawca: Pamiętasz akcję widelec odpowiedz

Pawełek - 29.10.2021 / 10:15, *.netfala.pl Ja to wam powiem, że w tym sezonie zawieszam kibicowanie Legii i kibicuję Rakowowi, żeby zdobył mistrza. Dla Legii sezon już jest pozamiatany, ale Raków niech zdobędzie to mistrzostwo bo zasługuje na to pod kierunkiem Marka Papszuna. No i przy okazji nie można dopuścić, żeby posrański łach zdobył mistrza.

W przyszłym sezonie Papszun przyjdzie do Legii i to my wtedy będziemy zamiatać wszystkich. odpowiedz

ToJeAmelinium. - 29.10.2021 / 10:28, *.55.238 @Pawełek: Czyli jednym słowem jesteś kibicem sukcesu a nie Legii. odpowiedz

Macij - 29.10.2021 / 11:15, *.supermedia.pl @Pawełek: „zawieszasz kibicowanie Legii?” Skoro tak piszesz to nigdy Legii w sercu nie miałeś. To strona dla prawdziwych kibiców.



Jak miałem 8 lat (kibicowałem Pekasowi Pruszków) Kiedy tytuł zdobył Zepter Śląsk Wrocław zapytałem Mamy „ czy od teraz mam kibicować Zepterowi?” Wpoiła mi, że teraz tym bardziej muszę kibicować Pekaesowi, żeby tytuł odzyskali.



Zrozum człowieku co napisałeś i jak się wygłupiłeś… odpowiedz

Ryj - 29.10.2021 / 11:41, *.47.6 @Pawełek: czy Tobie się sufit na głowę nie spadł? odpowiedz

bolo - 29.10.2021 / 13:03, *.getfiber.pl @Macij: I kibicujesz nadal Pekaoswowi? Nigdy nie chciałeś się przerzucić na PKP? odpowiedz

Maciej - 29.10.2021 / 13:44, *.supermedia.pl @bolo: PEKAES Pruszków. Niegdyś topowy klub koszykarski. Wiec nie wiem z czego beka… odpowiedz

RW - 29.10.2021 / 16:36, *.vectranet.pl @Maciej: Gimby nie znajo odpowiedz

Bolo - 29.10.2021 / 20:50, *.getfiber.pl @RW @,maciej: jest coś takiego jak sarkazm i ironia. Beka z tej infantylnej opowieści o istocie kibicowania. Sorry, ale to jakbyś tłumaczył że jak się jest głodnym to trzeba zrobić kanapkę i zjeść bo tak Cię mama nauczyła odpowiedz

Arek - 29.10.2021 / 23:22, *.tpnet.pl @Pawełek: to wy...laj na strony Rakowa. odpowiedz

Arek - 29.10.2021 / 23:24, *.tpnet.pl @Maciej: o Mazowszance pewnie też nie słyszeli. Poza tym, że to taka woda kiedyś była. odpowiedz

Reader - 30.10.2021 / 16:13, *.chello.pl @Arek:

a jeszcze jest do kupienia ta woda; bo ta firma chyba upadła

ale widziałem niedawno reklamy tej marki odpowiedz

Arek - 21 godzin temu, *.tpnet.pl @Reader: nie wiem. Ale ktoś nawet ostatnio mówił, że też widział tą wodę. Znaczy chyba jest. odpowiedz

asddd21 - 29.10.2021 / 09:26, *.com.pl Pytanie, czy jak piłkarze wygrają to też pójdą świętować w miasto w tańce i kolejny miesiąc nic nie wygrają? odpowiedz

SEBO(L) - 29.10.2021 / 14:01, *.chello.pl @asddd21: póki co świętują porażki... odpowiedz

Alan - 29.10.2021 / 09:21, *.t-mobile.pl Remis biore w ciemno....... odpowiedz

Lupus - 23 godziny temu, *.centertel.pl @Alan: Ale z Napoli, jutro trzeba wygrać!!! odpowiedz

