Trwa 13. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (21)

+ dodaj komentarz

dodaj

WBA - 1 minutę temu, *.as13285.net Brawo RKS gol w ostatnich minutach

To jest esencja footbollu odpowiedz

Mielonka zatrzymała Piree ! - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Brawo Stal , Kartofle wpadły w sitko i nie umieściły piłki w siatce ani razu . Poprzeczka to nie to samo , haaahahaha , cieniasy ! Jeszcze się jesień nie skończyła , a oni już gubią punkty - przewidzieliśmy to , prawda ? Tym bardziej szkoda , że my (L) nie najlepiej gramy (jak dotąd) , oj szkoda ... Nie traćmy jednak nadziei . odpowiedz

Ryj - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Mielonka zatrzymała Piree !: Weź wyluzuj. odpowiedz

(L)oczek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Brawo Radomiak , brawo bracia , gol w ostatniej minucie ! Probierz znowu będzie pił Łyskacza całą noc z żalu , że przegrał . A my z radości . Oby w Niedzielę było tak samo (z tym że lepiej strzelać gole trochę wcześniej , nie w ostatniej chwili , hehe) . Pozdro . odpowiedz

POZDRO DLA STAREGO SITKA! - 4 godziny temu, *.133.73 Sitek mocno dośrodkował przed bramkę, ale nikt nie zdołał oddać strzału.... Aktualnie dzielnie 45 min Stal sie broni... odpowiedz

A TAKIE TAM... - 5 godzin temu, *.133.73 LET'S GO STAL MIELEC!URWIJ!PUNKTY!ŁASZKOWI ! odpowiedz

Obiektywny znawca - 14 godzin temu, *.icpnet.pl Wtyki, donosicielie, partactwo, upiększanie prawdy, wytaczanie procesów za mówienie bolesnej prawdy, niedługo OMON na stadionie ....

witamy "Nowy Ład"!!!



Kibicu opamiętaj się!!!

Kibicu idź pod stadion, ale nie wchodź na mecz!!!

Wolność słowa i prawdy!!!



odpowiedz

Biała Siła - 59 minut temu, *.t-mobile.pl @Obiektywny znawca: Pamiętasz akcję widelec odpowiedz

Pawełek - 15 godzin temu, *.netfala.pl Ja to wam powiem, że w tym sezonie zawieszam kibicowanie Legii i kibicuję Rakowowi, żeby zdobył mistrza. Dla Legii sezon już jest pozamiatany, ale Raków niech zdobędzie to mistrzostwo bo zasługuje na to pod kierunkiem Marka Papszuna. No i przy okazji nie można dopuścić, żeby posrański łach zdobył mistrza.

W przyszłym sezonie Papszun przyjdzie do Legii i to my wtedy będziemy zamiatać wszystkich. odpowiedz

ToJeAmelinium. - 15 godzin temu, *.55.238 @Pawełek: Czyli jednym słowem jesteś kibicem sukcesu a nie Legii. odpowiedz

Macij - 14 godzin temu, *.supermedia.pl @Pawełek: „zawieszasz kibicowanie Legii?” Skoro tak piszesz to nigdy Legii w sercu nie miałeś. To strona dla prawdziwych kibiców.



Jak miałem 8 lat (kibicowałem Pekasowi Pruszków) Kiedy tytuł zdobył Zepter Śląsk Wrocław zapytałem Mamy „ czy od teraz mam kibicować Zepterowi?” Wpoiła mi, że teraz tym bardziej muszę kibicować Pekaesowi, żeby tytuł odzyskali.



Zrozum człowieku co napisałeś i jak się wygłupiłeś… odpowiedz

Ryj - 14 godzin temu, *.47.6 @Pawełek: czy Tobie się sufit na głowę nie spadł? odpowiedz

bolo - 13 godzin temu, *.getfiber.pl @Macij: I kibicujesz nadal Pekaoswowi? Nigdy nie chciałeś się przerzucić na PKP? odpowiedz

Maciej - 12 godzin temu, *.supermedia.pl @bolo: PEKAES Pruszków. Niegdyś topowy klub koszykarski. Wiec nie wiem z czego beka… odpowiedz

RW - 9 godzin temu, *.vectranet.pl @Maciej: Gimby nie znajo odpowiedz

Bolo - 5 godzin temu, *.getfiber.pl @RW @,maciej: jest coś takiego jak sarkazm i ironia. Beka z tej infantylnej opowieści o istocie kibicowania. Sorry, ale to jakbyś tłumaczył że jak się jest głodnym to trzeba zrobić kanapkę i zjeść bo tak Cię mama nauczyła odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Pawełek: to wy...laj na strony Rakowa. odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Maciej: o Mazowszance pewnie też nie słyszeli. Poza tym, że to taka woda kiedyś była. odpowiedz

asddd21 - 16 godzin temu, *.com.pl Pytanie, czy jak piłkarze wygrają to też pójdą świętować w miasto w tańce i kolejny miesiąc nic nie wygrają? odpowiedz

SEBO(L) - 12 godzin temu, *.chello.pl @asddd21: póki co świętują porażki... odpowiedz

Alan - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl Remis biore w ciemno....... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.