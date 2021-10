Futsal

W sobotę mecz futsalistów Legii

Piątek, 29 października 2021 r. 10:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę kolejne spotkanie futsalowej ekstraklasy na własnym parkiecie rozegrają zawodnicy Legii Warszawa. Gorąco zachęcamy do wspierania naszej drużyny, która o 18:00 w hali przy ulicy Gładkiej 18 podejmować będzie zespół Futsalu Brzeg. Bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ.



Ulgowe wejściówki w cenie 10 złotych przysługują dzieciom od 3 do 12 lat oraz osobom niepełnosprawnym. Dzieci do lat 3 wchodzą bezpłatnie. Bilety normalne kosztują 15 złotych.



Po siedmiu kolejkach nasz zespół zajmuje 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 12. punktów, z kolei sobotni rywal jest na miejscu 13. z pięcioma punktami na koncie.



Termin meczu: 30 października (sobota), g. 18:00

Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Mokotów)

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne)