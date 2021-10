Koszykówka

Zapowiedź meczu z Astorią Bydgoszcz

Piątek, 29 października 2021 r. 18:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W sobotę legioniści zagrają wyjazdowe spotkanie w Bydgoszczy, gdzie powalczą o piątą wygraną w obecnych rozgrywkach Energa Basket Ligi. Nasz zespół powalczy również o pierwszą w ostatnich latach wygraną na parkiecie Astorii na poziomie ekstraklasy.



Legia po porażce poniesionej w Ostrowie Wielkopolskim, z pewnością będzie chciała poprawić swój dotychczasowy (4-3) bilans w Energa Basket Lidze, tym bardziej w perspektywie trudnych domowych meczów ze Śląskiem i Anwilem. Wysoką formę nasz zespół pokazał w drugiej połowie meczu w Ostrowie, gdzie wrócił do gry w meczu z aktualnym mistrzem Polski i do końcowej syreny bił się o korzystny wynik. Jeszcze lepszą Legię zobaczyli kibice w ostatnią środę, kiedy nasi gracze pokonali na Bemowie wicemistrza Portugalii, FC Porto. Chociaż tego dnia nie najlepiej działała główna broń legionistów, czyli rzuty 3-punktowe, fizyczną i zespołową grą udało się zapewnić sobie trzecie kolejne zwycięstwo w europejskich pucharach, co daje doskonałą pozycję wyjściową, do wyjścia z grupy do dalszego etapu rywalizacji w FIBA Europe Cup. Widać, że coraz lepiej w naszym zespole odnajduje się Strahinja Jovanović, który umiejętnie ustawia akcje naszej drużyny i daje odpocząć kapitanowi, Łukaszowi Koszarkowi.



Astoria obecnie jest w fazie przebudowy. Zespół prowadzony od paru sezonów przez Artura Gronka może obecnie pochwalić się bilansem 4-4 i dwiema wygranymi w ostatnich dwóch spotkaniach. Pomimo sporych zmian kadrowych, które nastąpiły już w trakcie rozgrywek, a dokładniej w ostatnich tygodniach, bydgoszczanie zdołali zwyciężyć sopocian 86:81, a wcześniej pewnie pokonali (+30) MKS Dąbrowa Górnicza. Do dobrych wyników dodać z pewnością należy wygraną z Czarnymi Słupsk (+4) - to jedyny zespół, który jak dotąd zwyciężył beniaminka ze Słupska.







W drugiej połowie października w klubie rozpoczęły się spore zmiany kadrowe. Rozwiązano umowy z trzema dotychczasowymi zawodnikami. Kontrakty zakończono z obcokrajowcami - Dominykasem Domarkasem (litewski rozgrywający), Paulem Jorgensenem (amerykański rzucający) i chorwackim środkowym, Markusem Lončarem (213 cm). Ten ostatni od razu trafił na testy do Ostrowa Wielkopolskiego. Już wcześniej Astoria ogłosiła podpisanie kontraktu z Wesem Washpunem, który ma na swoim koncie dwa sezony w G-League, a także występy w Ventspils (gdzie grał m.in. z Klavsem Cavarsem). Ostatni sezon spędził w Finlandii i Grecji. Washpun cały czas nie przyleciał do Polski i jego występ przeciwko Legii jest mało prawdopodobny.



W zespole Astorii zostało kilku zawodników z poprzednich sezonów, w tym dobrze znani z występów w barwach Legii - Jakub Nizioł oraz Michał Aleksandrowicz. Ostatnio "Asta" pozyskała również Patryka Kędla, mającego za sobą również grę w naszych zespołach młodzieżowych (z drużyną rezerw włącznie) oraz symboliczne cztery występy w pierwszej drużynie Legii w sezonie 2017/18. A Bydgoszczy Kędel grywa sporadycznie - średnio niespełna 4 minuty na mecz. Znacznie większą rolę w drużynie odgrywa utalentowany młodzieżowiec z Warszawy, Michał Krasuski - 21-latek grający na "trójce" spędza na parkiecie niespełna 15 minut na mecz.



Do Bydgoszczy, z Anwilu Włocławek, trafił także inny utalentowany zawodnik młodego pokolenia, Andrzej Pluta - obecnie dostaje od trenera średnio 18 minut na mecz, a w tym czasie zdobywa 7,3 punktu i 3,3 asysty. Możemy podejrzewać, że do czasu przylotu Washpuna, będzie mógł liczyć na podobną liczbę minut w rywalizacji z Legią. Najlepiej punktującym graczem Astorii jest łotewski środkowy (208 cm), Klavs Čavars, który zdobywa 11,3 punktu na mecz (nie rzuca za 3, z kolei za dwa trafia ze skutecznością 53,6%), dokładając do tego 8,8 zbiórki. Również 11,3 pkt. na mecz zdobywa dynamiczny i skoczny Jakub Nizioł, który potrafi również przymierzyć z dystansu (w tym sezonie 7/24 za 3). W strefie podkoszowej, na pozycjach 4-5 wyróżnia się Amerykanin, Alan Herndon, który ma śr. 8,8 pkt. na mecz i najlepiej w zespole rzuca za 3 (47,8%). Ważnymi postaciami bydgoskiego zespołu są również rzucający, Mateusz Zębski (8,8 pkt. na mecz i 43,8% za 3) oraz Michał Chyliński (8,7 pkt.).



W poprzednim sezonie Legia wygrała z Astorią dość pewnie na Bemowie, ale w styczniowym rewanżu w Bydgoszczy przegrała, w dużej mierze przez dominację Boguckiego w strefie podkoszowej. Również sezon wcześniej bydgoszczanie, po meczu rozgrywanym bez działających tablic i zegarów, zwyciężyli na własnym parkiecie (+9). Łącznie na cztery spotkania obu klubów po powrocie "Asty" do najwyższej klasy rozgrywkowej, bydgoszczanie zwyciężyli trzykrotnie i ponieśli tylko jedną porażkę. Liczymy, że Legia poprawi ten bilans w sobotę i zwycięży w końcu w Bydgoszczy w EBL, tak jak miało to miejsce w rozgrywkach I ligi. W nich cztery ostatnie wyjazdowe spotkania Legii z Astorią zakończyły się naszymi zwycięstwami.



Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:30 w hali przy ulicy Toruńskiej 59. Bilety w cenie 15 zł (ulgowe) i 30 zł (normalne) nabywać można zarówno przez Internet, jak i w kasach przed rozpoczęciem meczu. Bezpośrednią transmisję można zobaczyć, po uiszczeni opłaty, w serwisie Emocje.TV.



ENEA ABRAMCZYK ASTORIA BYDGOSZCZ

Liczba wygranych/porażek: 4-4

Liczba wygranych/porażek u siebie: 2-0

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,5 / 78,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,7%



Skład: Andrzej Pluta, Karol Kutta (rozgrywający), Mateusz Zębski, Michał Aleksandrowicz (rzucający), Jakub Nizioł, Dorian Szyttenholm, Michał Chyliński, Kacper Grzelak, Alan Herndon, Michał Krasuski (skrzydłowi), Klavs Čavars, Patryk Kędel (środkowi)

trener: Artur Gronek, as. Marcin Woźniak, Grzegorz Skiba



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Mateusz Zębski, Michał Krasuski, Alan Herndon, Klavs Čavars



Najwięcej punktów: Klavs Čavars 90 (śr. 11,3), Jakub Nizioł 90 (11,3), Paul Jorgensen 83 (11,9), Alan Herndon 70 (8,8), Mateusz Zębski 70 (8,8).



Ostatnie wyniki: Stal (w, 83:73), Arka (w, 74:97), Śląsk (w, 90:81), Anwil (w, 77:58), Czarni (d, 86:82), King (w, 81:71), MKS Dąbrowa (d, 92:62), Trefl (w, 81:86).



Ostatnie mecze obu drużyn:

12.01.2021 Astoria Bydgoszcz 85:75 Legia Warszawa

17.09.2020 Legia Warszawa 98:81 Astoria Bydgoszcz

24.01.2020 Astoria Bydgoszcz 96:87 Legia Warszawa

13.10.2019 Legia Warszawa 69:71 Astoria Bydgoszcz

14.01.2017 Legia Warszawa 83:61 Astoria Bydgoszcz (I liga)

01.10.2016 Astoria Bydgoszcz 72:85 Legia Warszawa (I liga)

16.04.2016 Astoria Bydgoszcz 71:87 Legia Warszawa (I liga)

10.04.2016 Legia Warszawa 92:66 Astoria Bydgoszcz (I liga)

09.04.2016 Legia Warszawa 87:70 Astoria Bydgoszcz (I liga)

04.03.2016 Legia Warszawa 109:73 Astoria Bydgoszcz (I liga)

02.12.2015 Astoria Bydgoszcz 73:87 Legia Warszawa (I liga)

21.03.2015 Astoria Bydgoszcz 59:101 Legia Warszawa (I liga)

12.12.2014 Legia Warszawa 82:74 Astoria Bydgoszcz (I liga)

06.02.2010 Legia Warszawa 86:102 Astoria Bydgoszcz (II liga)

24.10.2009 Astoria Bydgoszcz 95:67 Legia Warszawa (II liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 6-3

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,6 / 74,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 79,9%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Strahinja Jovanović, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Dariusz Wyka/Adam Kemp



Najwięcej punktów: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 127 (śr. 18,1), Raymond Cowels III 102 (14,6), Łukasz Koszarek 60 (8,6).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61).



Termin meczu: sobota, 30 października 2021 roku, g.15:30

Adres hali: Bydgoszcz, ul. Toruńska 59 (hala Arena)

Pojemność hali: 1470 miejsc

Transmisja: Emocje.TV

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 30 zł (normalne)