Gołębiewski: Jutrzejszy mecz to dla mnie finał Ligi Europy

- Odbyłem już rozmowy z połową zawodników, na dzisiaj została mi druga połowa. Jutro czeka nas bardzo ważne pucharowe spotkanie ze Świtem. Podejdziemy do niego na 100%. Nie chcę za dużo obiecywać, jak Legia będzie grała. Na pewno zespoły, które prowadziłem, nie były aż tak wysokiej klasy, ale zawsze starałem się grać ofensywną piłkę, wysokim pressingiem. Oczywiście, nie w każdym meczu będziemy tak grać, bo z różnymi przeciwnikami przyjdzie nam się zmierzyć. Legia na pewno musi grać odważnie, widowiskowo i dla kibiców. To jest to, czego ja bym chciał, ale wszystko zweryfikuje boisko. Ja muszę zrobić wszystko, żeby zawodnicy zrozumieli, jak chcemy grać i przełożyć to na boisko. Powiedziałem zawodnikom, że każdy z nich będzie miał szansę zaistnieć w drużynie i każdy będzie potrzebny. Mamy szeroką i jakościową kadrę. Widziałem wczoraj wielkie zaangażowanie na treningu, każdy chce pomóc wyjść z tego dołka. Niedzielny mecz przy Łazienkowskiej musimy potraktować jak finał Ligi Europy - mówi przed spotkaniem ze Świtem Skolwin trener Legii, Marek Gołębiewski. - Jutrzejszy mecz to też dla mnie finał Ligi Europy. Tak powiedziałem zawodnikom. Chcę wystawić najsilniejszy skład i wygrać ten mecz. W Legii zawsze trzeba wygrywać. - Nie ma Boruca, Nawrockiego i Pekharta. Poza tym są dwie kontuzje - Hołownia i Abu Hanna. Kacper Kostorz jest przeziębiony i nie wiadomo, czy zagra. - Jestem typem trenera gdzieś pomiędzy dobrym i złym policjantem, bo pewne rzeczy trzeba wyważyć. Na pewno będę reagował na wszystkie negatywne zachowania, o których będę wiedział. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, a obecnie jej nie ma, to budowanie dobrej atmosfery wokół klubu i zespołu jest najważniejsze. Spotkałem się z radą drużyny i widzę, że w zespole nie ma żadnych podgrupek narodowościowych. To jest wszystko wymysł. Wszyscy są blisko siebie, nie ma żadnych niesnasek. Obecność Inakiego Astiza świadczy też o tym, że chcę pokazać, że w drużynie nie ma żadnych podziałów. - Artur Boruc jest żywą legendą klubu, rozmawiałem z nim. Życzył mi powodzenia, a ja jemu szybkiego powrotu do zdrowia. Myślę, że za ok. 14-20 dni będzie do dyspozycji sztabu. Obecnie odbywa rehabilitację. - Nie mam określonych celów, ale w Legii celem jest wygranie każdego meczu. Nie wybiegam w przyszłość, pokora i praca to moje najważniejsze cechy. Wiem, w jakim miejscu jestem, będę starał się w każdym meczu wystawić najsilniejszy skład i zawsze grać o 3 punkty. - Chciałbym podkreślić wielką rolę trenera Michniewicza, który wprowadził klub na dotąd niespotykane ścieżki. Serdeczne gratulacje. Życzę mu powodzenia w dalszej pracy szkoleniowej. Nasza współpraca była bardzo dobra, zawsze pomagał mi swoją radą, dawał zawodników do drugiej drużyny, za to dziękuję.

:) - 2 minuty temu, *.plus.pl Widzę że małe ambicje ma trener skoro finał tylko LE? Chyba że z Pogonią finał LK będzie a z Napoli LM odpowiedz

Legionista1916 - 31 minut temu, *.orange.pl "- Nie ma Boruca, Nawrockiego i Pekharta. Poza tym są dwie kontuzje - Hołownia i Abu Hanna. Kacper Kostorz jest przeziębiony i nie wiadomo, czy zagra."



To ile jest tych kontuzji w końcu? Boruc, Nawrocki i Pekhart to nie kontuzjowani? odpowiedz

kędzior - 39 minut temu, *.vectranet.pl Panie trenerze pewnie Pan tego nie czyta ale muszę się wypowiedzieć.Legia MUSI skończyć z rotowaniem składem.Muszą grać w najlepsi w danym momencie bez względu na to czy to liga,puchar Polski czy europejskie puchary.Czas skończyć z wiecznym rotowaniem składem bo to się nie sprawdza.Od czasu do czasu można wymienić 1-2 zawodników ale nie 50% procent zespołu.Może to były trochę inne czasy ale w latach 90-tych każdy mógł bezbłędnie przewidzieć dokładnie jaka drużna wybiegnie na boisko.To są zawodowi sportowcy-muszą dać radę odpowiedz

TurboGlupek - 42 minuty temu, *.chello.pl No to mamy trenera gosciu wez sie oganrij te wklady do koszulek powiny wyjsc zamiesc niemi boisko 7-0 i wrocic do domu i to sami bez zadnej taktyki czy przygotowania... czlowieku jak ty sie boisz co bedzie to ja sie boje ze na Pogoni bedzie powtorka z Piasta ... odpowiedz

lopez711 - 47 minut temu, *.com.pl trochę go poniosło, powinien wejść przed świtem i powiedzieć...Panowie ma być 0-5.Dziękuję. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 8 minut temu, *.plus.pl @lopez711: gorzej jak powie 0:5 to jeszcze 5:0 przegrają bo nie zrozumieja zwłaszcza obcokrajowcy a jedzą z Wieteska trafia u buka :D odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mówi rozsądnie, mało; jeśli to prawda , że grajki chcą, to może być dobrze. Sezon dziwny. Zbyt późno zwolnili Michniewicza, ale lepiej późno... Powodzenia im i nam pozostaje życzyć, na początek ogramy cały Szczecin, potem całą Europę . odpowiedz

Wagon nr.9 - 1 godzinę temu, *.. Tymczasem Abu Hanna kontuzjowany odpowiedz

HOP - 1 godzinę temu, *.knc.pl Dramat odpowiedz

Faja - 1 godzinę temu, *.246.20 Wam to k...a nikt nie dogodzi,cokolwiek by nie powiedział.Powodzenia trenerze. odpowiedz

Maniek - 2 godziny temu, *.centertel.pl No dobra, pożyjemy, zobaczymy jak to będzie szło, w górę czy w dół. odpowiedz

(L)egionowo - 2 godziny temu, *.12.110 Jeżeli dla niego jutrzejszy mecz to finał Ligi Europy to ciekawie zapowiada się dalej.

Mówiłem, że to PAJAC! odpowiedz

Myslenie - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @(L)egionowo: dlaczego kogoś wyzywasz? Każdy mecz powinien tak traktować bo to jest profesjonalne podejście. odpowiedz

Fantomas - 32 minuty temu, *.6gnet.pl @(L)egionowo: pajac to cie robił… nie rozumiesz przekazu ze od teraz każdy mecz jest najważniejszy i maja wszystko wygrywać? odpowiedz

Morda - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr "Chciałbym podkreślić wielką rolę trenera Michniewicza, który wprowadził klub na dotąd niespotykane ścieżki. "



To taka ironia odnośnie miejsca w tabeli? Bo wszystkie inne ścieżki były w Legii "spotykane". odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net Jakmi ku...a policjantem??? Co za poronanie zaraz bedzie reszta Polski sie smiac ze takie porownania....

I na niby jakie sciezki grubas wprowadzil Legie dotad nie znane.... Ja prdl zaczynam sie martwic juz przed pierwszym meczem.

Gosciu jest odklejony??

Oby nie odpowiedz

Zbieracz kartonow - 5 minut temu, *.plus.pl @bum: policjantem może jest bo strażakiem nie tak mówił w wywiadzie odpowiedz

123 - 2 godziny temu, *.chello.pl Bez przesady. Bo jak bedzie mecz ligowy, to jak final LM?

Trzeba wygrac jak najmniejszym nakladem sil, uzywajac glowy i bawic sie pilka. odpowiedz

Ben - 2 godziny temu, *.inetia.pl Żywą legendą jest pan Lucjan Brychczy ! odpowiedz

Rafa(L)81 - 2 godziny temu, *.chello.pl nie no tragedia straszna. Jesteśmy największym klubem w Polsce, gramy piłkarzami którzy mają ambicje grać w znacznie lepszych ligach niż ekstraklasa a zatrudniamy trenera (któremu jednak życzę żeby jak największe sukcesy odniósł z naszą drużyną) który mówi zawodnikom, nam kibicom, że nie umniejszając nic drużynie przeciwnej niczego bo dla nich taki mecz to wielkie wydarzenie, że mecz z nimi to dla niego jak finał ligi europy to przepraszam bardzo ale nie świadczy dobrze. Kolejny trener co będzie się uczył i zdobywał pierwsze poważne szlify na Legii . ach... odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mecz z 3 ligowcem jak final Ligii Europy....czy da się bardziej rozdrobnić ? Juz chyba nie.. odpowiedz

WIDZ - 2 godziny temu, *.chello.pl Trzymamm kciuki za ambitnego trenera. Oby miał wewnętrzną siłę, żeby walczyć z tym burdelem, który stworzyli amatorzy Mioduski i Kucharski. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.81.66 Ale trener został wrzucony na mieliznę...Zobaczymy, jak z tego wybrnie...marginesu błędu w tym sezonie już nie ma. odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Jakoś nie mam zaufania do tego nowego trenerzyny. odpowiedz

Obiektywny znawca - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Finał LE ze Skolwinem, Jezu gdzie my jesteśmy, jeżeli ten świerzak mówi w szatni ze mecz z kelnerami jest finałem LE to co sobie myślą piłkarze.... Ja wam powiem co no takiego frajera jeszcze za trenera nie mieliśmy!!! Ale jaja to jest poziom obenej IV ligi nawet nie trzeciej czyli 5 poziom rozgrywkowy.

Wyobrazacie sobie ze normalny trener tak motywuje zawodników przed meczem z takimi frajerami!!!

Jedyne co powinien powiedzieć w szatni to ze ma być 5:0 do przerwy i ..uj mnie to obchodzi rozumiecie!!! Gramy z amatorami macie ich zgnieść tyle mam Wam do przekazania, jak nie będzie 5:0 do przerwy to w następnym tygodniu będziecie prosić o przebaczenie na treningach!!!



A tu.... Proszę Was grajcie dla mnie to finał LE.

Gościu Ty w drugi dzień pracy ośmieszasz siebie i klub jeszcze bardziej niż do tej pory a to rzeczywiście sztuka jest!!! odpowiedz

Sarcastico. - 50 minut temu, *.inetia.pl @Obiektywny znawca: Czego się tak podniecasz? Co Cię dziwi? Ten człowiek jest po prostu odzwierciedleniem powagi naszego klubu. Jaki klub, taki trener. odpowiedz

Biała Siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Powodzenia panie trenerze !! odpowiedz

Legion63 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Standartowa gadka szmatka orbita na ksero choć z drugiej strony to co on biedny maiał powiedzieć lepsi od niego to samo gadali. odpowiedz

