Real deal - 53 minuty temu, *.virginm.net Obejrzalem 10 min,po tym stwierdzilem ze czas w moim zyciu jest wazny I nie moge go tak marnowac.Gratuluje wygranej,zawsze bede z Legia ,ale poczekam az zaczna naprawde grac. odpowiedz

Antek - 55 minut temu, *.play-internet.pl Ale z Pogonią wpier,,,.......

. odpowiedz

grzesiek - 56 minut temu, *.centertel.pl Wypi**** lechisci i polonisci z tego forum !



BRAWO GOLEBIEWSKI MASZ BILANS 1-0-0 JEDZIESZ DALEJ !!! odpowiedz

JohnZ - 57 minut temu, *.t-mobile.pl Dziadostwo odpowiedz

Hehe - 59 minut temu, *.centertel.pl Je mamy puchar Europy, teraz to już z górki, rywale trzesta portkami ! odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl 46.Miszta wykopuje w aut.

47.Rose strzela do własnej bramki.Dobrze że Miszta obronił.

48.Emreli bez piłki kopie gracza Świtu.Za ten chamski faul mógł dostać nawet czerwoną kartkę.

52.Trzy podania i strata Lopeza w środku pola.

53.Fauluje Wieteska.

54.Mamy wiecej szczęścia niż rozumu.Wieteska wybija piłkę z pustej bramki.

56.Szwecki turysta podaje do nikogo.

57.Lopes z 5 metrów strzela metr nad bramką.

60.W końcu celny strzał Emreliegi prosto w bramkarza.

61.Rose już gra na czas.Leży w polu karnym rywala.

63.Wrzutka w pole karne Emreliego do nikogo.

66.Kontuzja Rosa.Będzie miał teraz więcej czasu na balety.

67.Strata Lopesa w środku pola.

68.Ciepela wrzuca w pole karne do nikogo.

69.Indywidualna akcja Ribeiro i strata.

70.Jedrzejczyk ograny jak dziecko.

71.Strata Slisza.

72.Slisz podaje do rywala.

74.Emreli się zamotał i strata piłki.

77.Szwecki turysta fauluje.

79.Emreli z wolnego 10 metrów nad bramką.

80.Spóźniony Slisz fauluje i dostaje żółtą kartkę.

81.Kisiel podaje do nikogo i strata.

82.Slisz strzela za pola karnego 10 metrów od bramki.Widać że to fachowiec jakich mało.

85. Jedrzejczyk strzela 2 metry obok bramki.

86.Kolejny faul szwedzkiego turysty.

87.Strzał Luquinhasa obok bramki.

88.Lopes przegrywa pojedynek i dostaje żółtą kartkę.

89.Znowu fauluje szwedzki turysta.

93.Gramy w poprzek i do tyłu.

95.Przegrany pojedynek Włodarczyka.

95.Podanie do Luquinhasa 3 metry nad jego głową.

Podsumowujac.

Zmiażdżylismy ich.Mielismy aż 2 celne strzały. Brawo.Widać że w drużynie sami fachowcy.









odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.206.167 No i co nam dała zmiana trenera??? Wuefista będzie teraz szkolił te panienki??? Wiecie co z nimi zrobi Pogoń w niedzielę? odpowiedz

Siekiera - 1 godzinę temu, *.comcast.net Pięknie. Finał LE nasz!! ???? odpowiedz

Kibic z tik-toka - 1 godzinę temu, *.plus.pl Teraz wszystko się zgadza (młody)nędza na boisku to i nędzną gra odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Najważniejsze że wygrywamy LE a styl nieistotny. odpowiedz

Cala Legia śpiewa razem ! - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Na najbliższym meczy z Pogonią caly stadion śpiewa razem. Mioduski - WYPIER….AJ !!!!!!!

odpowiedz

Xxc - 1 godzinę temu, *.master.pl @Cala Legia śpiewa razem !: I kto w jego miejsce? Wykup udziały! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Xxc: Kiedy, gdzie, o której? odpowiedz

Bilu z grillu - 1 godzinę temu, *.tele2.se Kogo oni wpowadzaja za Ciepiela? Cielaka??? Oqerva ;-)) odpowiedz

Hehe - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Panowie spokojnie toż to finał ligi Europy, nie dziwne że chłopakom się nogi plączą, ale jeszcze chwila i puchar jest nasz! odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Do pana Slisza ,odejdź sam i nigdy nie wracaj odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co jeszcze Slisz robi w pierwszej drużynie to nie wiem. odpowiedz

DanieLo - 1 godzinę temu, *.comcast.net @Plaskacz: przecież to 3 liga. Pasuje w sam raz odpowiedz

kibic(L) - 1 godzinę temu, *.com.pl Dajcie spokój z tymi negatywnymi komentarzami... Przecież widzicie na jakim kartoflisku graja...



PS Gdyby ktoś nie zrozumiał to ironia. odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Piękne wykonanie stałego fragmentu gry xD. Boże, widzisz i nie grzmisz. odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Plaskacz: Leszek Pisz ,patrzy i nie wierzy !?? odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Biała Siła: Weź. Tamta Legia choć też było wesoło, to wciąga obecną zbieraninę na śniadanie. odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Plaskacz: Upadek naszego zespołu jest spektakularny ,pod każdym względem , odpowiedz

Prezes - 1 godzinę temu, *.kompex.pl Ty wiesz po co jest ten Lopes? Wlasnie po co?! Otóż to, nikt nie wie po co ,więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz co robi ten Lopes? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest Lopes na skale naszych możliwości. Ty wiesz co my robimy tym Lopesem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo! odpowiedz

Gocław - 53 minuty temu, *.163.178 @Prezes:

Zapamiętaj! Prawdziwe pieniądze zarabia się na drogich, słomianych inwestycjach. odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Masakrycznie ten polsat ustawił kamery, wszystko pod słońce. Niech ten Świt w końcu coś wciśnie. odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pewnym utrudnieniem może być ta brudna piłka... odpowiedz

Raf. - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Przyczyną słabej postawy jest zbyt wczesna godzina rozegrania meczu. Gdyby grali około 20:00 to by było więcej czasu na odparowanie alkoholu z organizmu. odpowiedz

Beka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Piją wodę jak konie!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dzisiaj są laptopy, a trener Legii, wyciąga tablicę z magnesami. No jaja, warcaby:))))) odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Do tych co być może zechcą powiedzieć że to przez zwolnienie michniewicza Legia gra tak słąbo - przypominam że rok temu ten sam michniewicz męczył podobnie bułe z 3 ligowym widzewem o dowiezienie 1-0 trzeba było drżeć do ostatnich sekund.



Michniewicz zniszczył Legie. Kryzys się zaczął od 2 połowy meczu Legia pogoń 4-2. OD tamtej pory Legia w lidze nie rozegrała ani jednego dobrego meczu- mimo że kilka wygrała. odpowiedz

Leśny Dziadekl - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @atmosferic: To duże uproszczenie tematu. Ktoś Czesława zatrudnił a może przechodził przypadkowo, o 4, w pobliżu Łazienkowskiej? Tragarzy nie było, będą niedługo, razem z komornikiem... odpowiedz

piotr_zabki - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dramat!!!

odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl Przygotowanie fizyczne legionistów na poziomie czwartego poziomu rozgrywek. Czesiek się tu nie narobił. odpowiedz

kibic(L) - 1 godzinę temu, *.com.pl @Po(L)ubiony:

To nie Czesiek, to pan profesor... odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl @kibic(L): Faktycznie, to prof. Jastrzębski. odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie wierzę 3,ligowiec gra z Mistrzem.Poldki jak równy z równym odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To jest niemożliwe, żeby oni grali w ten sposób na trzezwo... odpowiedz

WR - 1 godzinę temu, *.it4polska.com Odliczamy do końca finału! autobus i dowieziemy!:) odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Już było blisko remisu... odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trzeba bronić wyniku,na więcej naszych goli nie bardzo można liczyć... oby nie było nerwów... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Darku, Dariuszu, wez pan już idz z naszego, ukochanego klubu... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Leśny Dziadek: Na następnym meczu na Żylecie (a może nawet na trybunie Deyny) powinien zawisnąć transparent o treści "Mioduski wypie...dalaj!!!" odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @L: A może, jak w filmie ,,Ciało,, Dariuszu, idz przypudruj krasnalowi nosek... odpowiedz

Miki55 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trzy elementy do poprawy.

1. Brak bramkostrzelnego napastnika

2. Brak kreatywnych pomocników

3. Brak rozsądnych, opanowanych obrońców (Nawrocki kontuzjowany więc nie gra)

Czym te nasze drewniaki różnią się od tych chłopaków ze Szczecina ?

Należałoby poobrywać im z koszulek oznakowania legijne bo nie są godni grać w naszych barwach. Przynoszą nam tylko wstyd. Od 60 lat chodzę na Legię ale takich beztaleci jeszcze u nas nie było. To jest po prostu tragedia. odpowiedz

Raf. - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Miki55: Nie zawsze byli wirtuozi patrz taki Rysiu Staniek, ale zawsze grali na maksa i nogi nie odstawiali. A i jak pili to na drugi dzień wygrywali :) no bo pić trzeba umieć :) odpowiedz

Xxc - 1 godzinę temu, *.master.pl @Raf.: Via Kowalczyk ;) odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Hahaha nowy trener to wybitny taktyknzdejmuje dwóch najlepszych zawodników.. i wpuszcza drewnianego Lopesa i Lukiego bez formy.. odpowiedz

Chooyabongo - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Cipela i Ślisz to jakiś dramat odpowiedz

Raf. - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jak to wygrają a mecz się jeszcze nie skończył, więc rożnie może być, to znów będą chlać 3 dni i świętować wielki sukces :) odpowiedz

Sędzia VAR - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ale padake grają aż ciężko to oglądać. Gdzie oni do Europy ta zmiana trenera nic nie da. DRAMAT odpowiedz

Jasio Urban - 1 godzinę temu, *.216.4 To ciężki mecz. odpowiedz

STOP STRZELANIU Z UCHA - 2 godziny temu, *.211.149 A asystencina konfitura, król strzelania z ucha na ławce? odpowiedz

DanieLo - 2 godziny temu, *.comcast.net Tu nic innego nie zostaje tylko strajkować.

Koniec rządów Mioduskiego. Czas aby odszedł. Co ten człowiek z moim ukochanym klubem zrobił…. Typ pluje kibicom w twarz. Ile mieć do tego wszystkiego cierpliwości…. odpowiedz

Raf. - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Napisałem wcześnie że to poziom 3 metrów poniżej mułu. Przepraszam pomyliłem się. to jest poziom dna je..go oceanu. odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl potężny świt - 3 strzały 2 celne

Legia obecny jeszcze mistrz Polski - 4 strzały 2 celne



na murawie wielkiej różnicy nie widać - widać natomiast że zawodnikom świtu chce się bardziej. odpowiedz

WR - 2 godziny temu, *.it4polska.com Rose - tajny agent ucha - popsuł - bo miał się przewracać a on trafił ! ajajaj odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Pięknie, do przerwy wygrywamy ze Świtem Skolwin. Już widać postępy, bo wygrywamy. Pomijając drobny szczegół, że gramy z trzecioligowcem jak równy z równym... odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Problem Legii to ten sam problem co problem Reprezentacji Polski - BRAK KLASOWYCH OFENSYENYCH KREATYWNYCH POMOCNIKÓW.



Bez tego nie da sie akcji kreować środkiem. W środku jest potężny krater. Wystawianie Ciepieli i Slisza jako kreatorów to żart. W ogóle sam fakt że wystawiasz defensywnego pomocnika na świt kolwin już się kwalifikuje na wypie...olenie z klubu. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Tak gra mistrz Polski na tle 3-cio ligowca.

9 minuta.Johansson wyprowadza piłkę prosto pod nogi gracza Świtu.

12.Kastrati się zamotał w polu karnym.

13.Slisz w ataku podaje do nikogo.

13.Ciepela podaje prosto pod nogi gracza Świtu.

14.Johansson w ataku zablokowany przewraca się o własne nogi.

15.Emreli traci piłkę w środku pola.

16.Muci w polu karnym podaje do nikogo.

21.Wrzutka Kastratiego w pole karne do nikogo.

25.Kastrati zamotał się w polu karnym piłkę przejmuje Emreli jego strzał zablokowany.

29.Strzał Muciego zablokowany.

32.Kastrati podaje bardzo niecelnie wprost pod nogi gracza Świtu.

34.Strzał Muciego zablokowany.

35 gol dla Legii.

37.Wrzutka z rzutu wolnego w pole karne do nikogo.

38.Niepilnowany Muci z 14 metrów 8 metrów nad bramką.

42.Dwie beznadziejne wrzutki Ciepeli w pole karne.Jedna zablokowana,druga do nikogo.

45.Emreli w polu karnym podaje do nikogo.

46.Ciepela strzela w polu karnym ale strzał zablokowany.

Strzały celne w pierwszej połowie jeden. odpowiedz

quad74 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Darek : Niestety, nic dodać, nic ująć... odpowiedz

Obiektywny znawca - 2 godziny temu, *.icpnet.pl czym się dzisiaj Legia różni od Świtu?

odp: niczym odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Obiektywny znawca: Tym, że piłkarze Świtu idą po treningu spać, a grajki Legii po odpoczynku, zamiast treningu, piją do świtu sok z żuka.... odpowiedz

Xxc - 1 godzinę temu, *.master.pl @Obiektywny znawca: Piłkarze świtu chodzą jeszcze do pracy... odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ciepiela i Slisz to są na boisku.. Dramat.. odpowiedz

Obiektywny znawca - 2 godziny temu, *.icpnet.pl tu jest transmisja

https://www.youtube.com/watch?v=gkySYujzejc



Świt ciśnie odpowiedz

Najwyższy czas - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Najwyższy czas aby kibice na powaznie porozmawiali z piłkarzami odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Drugi gooool....A nie, to powtórka. O rzesz z tym moim wzrokiem... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Goooool. Legia - Napoli 1-0 odpowiedz

xxc - 2 godziny temu, *.126.81 @Leśny Dziadek: chyba Na_polu odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @xxc: To oglądamy inne spotkania? odpowiedz

Dyzio Legia 100%!!! - 2 godziny temu, *.211.173 Na plus że nadal na zero w obronie! odpowiedz

Kielonek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ło mamo moje biedne oczy:( odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl Żałosne jest to co prezentują nasze wkłady do koszulek w tym meczu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Z taką grą, wyobrażam sobie spadek z e - klapy... odpowiedz

xxc - 2 godziny temu, *.126.81 dość wyrównane spotkanie. i na zero z tyłu. brawo L odpowiedz

Raf. - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Oglądam i nie wierzę w to co widzę. Kocham ten klub ale oni poziomem nie odstają od poziomu 3 ligi. Z okna obserwuję małolatów grających na orliku i oni prezentuję się zdecydowanie lepiej. To jest totalne dno a nawet 3 metry poniżej mułu. odpowiedz

WR - 2 godziny temu, *.it4polska.com O MATKO i CÓRKO! Co oni odpr.?? A nieeee , bo Legioniści grają z dwoma drużynami przecież - raz Skolwin raz Szczecin ;) to dlatego ! no 11 na 22, to jak tak to Kapelusz z głów!:)

Siwokudły pewnie grilla za budką odpala z gumowym uchem - jak piknik to piknik! odpowiedz

AS - 2 godziny temu, *.chello.pl Po co była zmiana trenera? Skoro to nie trener gra!!! odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.236.237 Antyfutbol odpowiedz

AS - 2 godziny temu, *.chello.pl Kiedy Slisz zacznie grać na poziomie (L) ?

Ciężko się to ogląda już 28 min. odpowiedz

Bilu z odpyeerdilu - 2 godziny temu, *.tele2.se Trzeba pochwalic naszych dzielnych legionistow pod wodza nowego swietnego trenera, bo 25 minut a oni graja jak rowny z rownym! A nie, czekaj... to nie final LE... odpowiedz

Biała Siła - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Bez różnicy ,która to drużyna , odpowiedz

xxc - 2 godziny temu, *.126.81 wszyscy na atak... gra jak na orliku, z tym ze tu nie ma komu strzelac... wiec ani ataku ani obrony... a i miszta jakis taki elektryczny odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Ładnie. Już 20. minuta a Legia dalej remisuje z trzecioligowcem. Żenada! odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.plus.pl Dajcie jakiś link

odpowiedz

Raf. - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Olo: Jest na Polsat Sport odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Olo: Pawizon kanał ma Yt odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.plus.pl @Raf.: Jestem w pracy i mogę tylko na telefonie

odpowiedz

Raf. - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Oglądam i nie wierzę w to co widzę. Kocham ten klub ale oni poziomem nie odstają od poziomu 3 ligi. Z okna obserwuję małolatów grających na orliku i oni prezentuję się zdecydowanie lepiej. To jest totalne dno a nawet 3 metry poniżej mułu. odpowiedz

Raf. - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tego się nie da oglądać. Świt już w 2 minucie miał zajebistą okazję. odpowiedz

PendzeL - 2 godziny temu, *.206.167 Będzie łomot, jaki kurs u buka? odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.orange.pl podrzuci ktoś jakiegoś streama? odpowiedz

quad74 - 3 godziny temu, *.chello.pl @ja: Na razie ten działa:

http://strumyk.tv/SwitSkolwinLegiaWarszawa.php?source=3 odpowiedz

Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Ciekawy jestem jak zagramy na tak głębokiej wsi, gdzie wrony zawracają machając ogonem. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 3 godziny temu, *.55.238 @Pawełek: Szczecin to dla ciebie wieś ? Radzę zapoznać się z geografią Polski. odpowiedz

Ja1916 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Pawełek: mam nadzieję że to żart i nie jesteś w rzeczywistości tak głupi i pogardliwy. odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl @WiernyKibicZwycięskichDrużyn. : Tak, Szczecin to wioska gdzieś w lewym górnym rogu Polski, gdzie mało kto zagląda. Głęboki teren gdzieś na północno-zachodnich rubieżach Polski. odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Następny zakochany w paralityku Sliszu, mecz zaczynamy w 10...Dobrze ze chociaż nie ma Lopesa i Skibickiego... odpowiedz

Łukasz 87 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Syn trenera: Jak ja się z Tobą zgadzam!!!!! Takie samo zdanie mam nic dodać nic ująć. odpowiedz

Pab(L)o - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Patrząc na skład, do tego na nieobecnych m.in Andre, Mladen, Josue, Maik, Charatin, Tomas plus nieobecny którego najbardziej mi brakuje tj Bartek Kapustka to jakby trafić z formą i bdb trenerem to powinniśmy przewyższać tą ligę o parę lat świetlnych, no i jeszcze czekam na powrót do formy Luqiego, dziś wynik spokojny, na luzie, ale chyba nikt nie myśli inaczej i nie przypisze zasługi "nowej miotły" odpowiedz

On - 2 godziny temu, *.128.50 @Pab(L)o: już nie przesadzaj z tymi latami świetlnymi. Żaden nie jest wielkim wirtuozem odpowiedz

FWK - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Tylko zwycięstwo!!! odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.chello.pl Trener mowił,że zagra najsilniejszy skład bo ten mecz traktuje jak finał ligi europy.To gdzie jest Josue,Mladenovic,Martins,Charatin?

Już oszczędza ich na niedzielę?

A przemęczony Skibicki pojechał?

To jak to jest? odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 3 godziny temu, *.55.238 @Darek : Wymienionych przez ciebie zawodników nie ma właśnie dlatego że chce zagrać najmocniejszym na daną chwile składem, a wymienieni przez ciebie zawodnicy raczej w najlepszej formie pewnie nie są. odpowiedz

Skowron - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Darek : brak Mladenovica to raczej wzmocnienie w jego obecnej formie odpowiedz

P(L)EBAN - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Darek : Josue i Mladen to wg Ciebie na ten moment pierwszy skład? Dobre żarty odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl @P(L)EBAN: Dla mnie obecnie to wszyscy są sprzedawczyki,pijacy,gamonie i wkłady do koszulek. odpowiedz

