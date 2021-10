Konferencja pomeczowa

Gołębiewski: Widać było walkę i chęci

Czwartek, 28 października 2021 r. 16:28 Mishka, źródło: Legionisci.com

Marek Gołębiewski (trener Legii): Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa i awansu do kolejnej rundy. Świt był zdeterminowany do gry, ale to my awansowaliśmy. To tyle. Trzeba pracować dalej, jest dużo do zrobienia. U moich zawodników widać było walkę i chęci, widać było, że chcieliśmy wygrać. Rozmawialiśmy o tym, jak chcemy to zrobić, udało się i to jest najważniejsze.



Pucharowe mecze trzeba wygrać i przejść do najważniejsze, a nie styl.



Mam nadzieję, że uraz Lindsaya Rose nie jest poważny. Mamy już kilka urazów wśród obrońców, ale to już moje zmartwienie, jak zestawić zespół. Nie przyjechało tutaj czterech piłkarzy: Martins, Charatin, Josue i Mladenović. Ostatnio dużo grali, chciałem dać im odpocząć.