Plan minimum wykonany

- 3 godziny temu, *.146.74

Wiecie co?

To takie polskie. Jak zaczyna być dobrze - (Liga MIstrzów!) to trzeba się pożreć o kasę. Porównać ego i długość prącia. Zamiast dwóch rannych jest jeden (prawie) martwy. Zamiast umocnienia pozycji w Europie mamy biedę i żenadę co rok, a jak już się wreszcie na farcie i z trudem ugrać cokolwiek w Lidze Europy - to piłkarzyki po kolejnej podmiance 1:1 i liczeniu na cud, że jakoś to będzie, cóż. jednak jakoś nie jest i szambo wylało. Z III ligą się męczyć? Nie zadbali o Boruca, to ten się wypiął i pojechał się leczyć na plażę, i ma rację. PO kij mu stresy w tym bajzlu, swoje zrobił, wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie jest OK w klubie. Na koniec roku sytuacja niestety może wyglądać tak - Legia odpada z pucharów (choć Moskwa ma swoje problemy!), w lidze uwaga! bronimy się przed spadkiem, w kasie długi... To może być koniec marzeń o mistrzostwie na lata. O ile pudel się nie ogarnie i nie przyzna, że się nie zna. Mało tego - w Europie i na świecie jest w pytę projektów, które wystarczy skopiować i zakładając 2 - 3 letni okres w zasadzie musi się udać - to nie. Musimy od nowa wymyślać koło. Jak w sporcie tak i w polityce. Jak się za stery biorą dyletanci to na efekty trzeba czekać bardzo krótko... Obawiam się, że dupa blada i to na lata.

