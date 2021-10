Plan minumum wykonany

Sędziowie

lucho_83 - 5 minut temu, *.chello.pl Obraz nędzy i rozpaczy. Niech podsumowaniem będzie sposób "wykonania" rzutu wolnego w 2 połowie... odpowiedz

Siłka - 6 minut temu, *.plus.pl Straszny syf i padaka

Nie ma drużyny odpowiedz

j24 - 11 minut temu, *.chello.pl W sumie oglądaliśmy spotkanie jakiego można się było spodziewać po starciu 15 drużyny e-klapy z czołowym trzecioligowcem. Jak na razie Legia w pełni zasługuje na swoje miejsce w lidze. odpowiedz

Michał Anioł - 16 minut temu, *.jmdi.pl Oczy bolały od oglądania. Mistrz Polski nie mógł skonstruować żadnej składnej akcji przez środek boiska z trzecioligowcem, wszystko grane na skrzydło i wrzutka. Jak oni mają kogokolwiek zaskoczyć i wygrać jak każda akcja ofensywna wygląda identycznie. Do tego strzałów z dystansu jak na lekarstwo, a celnych to chyba nawet nie było. odpowiedz

Kocur - 17 minut temu, *.telkab.pl A teraz pomyslcie co bedzie z Pogonią i Napoli...ja typuje 0-3 i 0-6 ..... odpowiedz

Semper Fi - 18 minut temu, *.play-internet.pl O matko bosko!

Po samym artykule, ja pi_rdole, jak mozna byc tak kompletnie nie profesjonalnym na kazdym poziomie.

Legia Klub to j_bana porazka...

Wspolczuje kur_a sam sobie...

Wspolczuje Wam Bracia, wspolczuje redakcji.

Wspolczuje Historii i tradycji pilkarzy, ktorzy tworzyli ten klub walczac na wojnach o niepodleglosc. odpowiedz

Dedi - 20 minut temu, *.plus.pl Nie oglądałem bo praca niestety ale myślałem że wejdę na legionistów i przeczytam coś w stylu " Wysoka wygrana nad IIIligowcem ..Emreli nie potrafi strzelić Nawet ogórkom już. Co się stało z tym chłopem odpowiedz

Uff - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl Udało się wygrać. odpowiedz

xyz - 24 minuty temu, *.aster.pl Przecież trener powiedział że ten mecz do dla niego jak finał LE. No i zagrali jak w finale LE... Super taktyka, dowieźli 1-0. Tylko się cieszyć :) odpowiedz

Kujawiak - 26 minut temu, *.pio-net.pl Żenada! odpowiedz

Jurek - 26 minut temu, *.tropolys.de Właśnie przekonaliśmy się o tym że nikt nie balował a trener Michniewicz sobie wszystko wymyślił. odpowiedz

Hiszpan - 17 minut temu, *.play-internet.pl @Jurek: Michniewicz zabił ich motorykę i grę do przodu. Powinien mieć dożywotni zakaz wstępu na Ł3. odpowiedz

Raf. - 29 minut temu, *.vectranet.pl Moje oczy krwawiły jak to oglądałem. Poziom 3 ligi. Świt miał kilka niezłych okazji i gdyby wpadło to było by sprawiedliwie. Mój kochany klub jest na poziomie dna oceanu. I chyba tyle w temacie. Ostatni gasi światło i drzwi zamyka. To już jest koniec, nie ma już nic. odpowiedz

DanieLo - 34 minuty temu, *.comcast.net Przecież boisko nierówne. odpowiedz

:) - 28 minut temu, *.plus.pl @DanieLo: buty nieodpowiednie za małe wkręty, na tablicy inaczej to wygląda rozpisanie niż było na laptopie pokazane przed meczem. odpowiedz

Kolega po szalu - 38 minut temu, *.plus.pl Trener 3 liga to poziom gry 3 ligowy a co wy się spodziewacie? odpowiedz

Wielki fan nowego trenera - 25 minut temu, *.plus.pl @Kolega po szalu: no panie trenerze byłeś jak Tommy Lee Jones w Ściganym, a gra drużyna zagrała jak Laguna Bolo i Grom w blaszana pilke odpowiedz

Elwuo - 5 minut temu, *.exatel.pl @Kolega po szalu: W sumie niezłe sformułowanie odpowiedz

Matti - 42 minuty temu, *.plus.pl W tym klubie począwszy od prezesa do piłkarzy wszystko jest zle. Pajacu prezesie wyjdz teraz i coś powiedz a nie tylko jak są sukcesy to wypinasz pierś do gratulacjii odpowiedz

głomb - 42 minuty temu, *.inetia.pl Michniewicz wróć!!! odpowiedz

Maciex - 42 minuty temu, *.120.45 To pokazuje tylko jaką silną mamy piłkę nożną w Polsce żeby 3 ligowa drużyna grała jak równy z równym z Mistrzem Polski ahhhh a ludzie płaczą że między ekstraklasa a 1 ligą jest przepaść no jak widać NIE. Lechia odpadła, a co by nie mówić do Świtu Skolwin to jednak mieli szansę również wygrać. W końcu mamy wyrównany poziom piłkarski w Polsce. Brawo !!! odpowiedz

Fan - 34 minuty temu, *.plus.pl @Maciex: Polska piłka silna? A na czym jej siła polega? odpowiedz

Ed - 45 minut temu, *.play-internet.pl 3 ligowa taktyka, kołków stojących w miejscu. Kilku zawodników prezentuje poziom adekwatny do taktyki. odpowiedz

Do piłkarzy Legii : - 46 minut temu, *.play-internet.pl Z kim z zewnątrz jesteście ugadani na obniżenie wartości klubu? Czy sprzedaż za bezcen nastąpi po spadku do 1 ligi? odpowiedz

PLBBOY - 50 minut temu, *.inetia.pl To było dno. odpowiedz

... - 50 minut temu, *.t-mobile.pl najbardziej żenującym widowiskiem była uchachana od ucha do ucha buziuchna pana trenera po meczu wygranym 0-1 z drużyną z III ligi. on sie cieszył jak mały chłopczyk wymęczonym 0-1 zwycięstwem z trzecioligowcem... odpowiedz

Xyz - 44 minuty temu, *.orange.pl @...: cieszył się to się cieszył, jego sprawa. Co on mógł zrobić przez 2 dni. Dużo gorsze jest to, że oni wyglądają jakby I-wszy raz spotkali się na szkolnym boisku pokopać na orliku. Jakaś makabra. Nie wiem, co się z tą drużyną stało. odpowiedz

Ja - 31 minut temu, *.plus.pl @Xyz: No co zdobył LE to się cieszył z 1 sukcesu w karierze trenerskiej a serio to świadczy o niskim poczuciu wartości który wpaja drużynie. odpowiedz

Siwy - 50 minut temu, *.sky.com Grupa bankietowa najsłabsza na boisku odpowiedz

zdzicho - 51 minut temu, *.tpnet.pl Miodek jak żeś ty mi zaimponował.... ty to wiesz jak wskrzesić klub odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 46 minut temu, *.plus.pl @zdzicho: LE ? mają rozmach sku....ny odpowiedz

Kibic z instagrama - 51 minut temu, *.plus.pl Dobrze że awansowali ale będzie dalej wymówka o 3 frontach. Z taką grą to za rok PP będzie jedynymi rozgrywkami pucharowymi dla nas które zakończymy na 1 rundzie od razu. odpowiedz

art - 51 minut temu, *.chello.pl "Proszę Państwa, to był trudny mecz. Drużyna Świtu była niezwykle zdeterminowana. Wiadomo, jak zawsze kiedy przyjeżdża tak utytułowana drużyna jak Legia Warszawa, 3-ligowiec wystawia bramkarza i 10 obrońców, przez co nie mogliśmy konstruować skutecznych akcji ofensywnych. Pytacie Państwo o różnicę w oddanych strzałach na korzyść Świtu. No cóż, nie od dziś wiadomo że gospodarzom pomagają "ściany". Tymczasem cieszymy się z zasłużonego zwycięstwa a myślami jesteśmy już przy kolejnym meczu. Chcemy i wierzymy że uda nam się skutecznie walczyć w rozgrywkach europejskich. Jesteśmy przekonani że dzisiejszy zasłużony wynik doda skrzydeł całej drużynie." ;-) ;-) ;-) hahaha odpowiedz

Trampek - 51 minut temu, *.125.29 Co tu komentować ? Nowy trener ma pełne ręce roboty aby stworzyć ZESPÓŁ z posiadanych zawodników. Należy tylko życzyć , aby udało się to trenerowi . Tyle w temacie. odpowiedz

155 - 52 minuty temu, *.orange.pl Piłkarze: jesteście świetni.

Żartowałem.



A teraz do szczecińskich klubów, świętować sukces. Na warszawskie jest ban, więc trzeba korzystać z sytuacji.... odpowiedz

jarekk - 55 minut temu, *.metrointernet.pl Gratulacje. W Napoli panika po rozbiciu slynnego Skolwidu. odpowiedz

Wielki fan nowego trenera - 48 minut temu, *.plus.pl @jarekk: Napoli podobno tak się przestraszyło że na rewanż wystawia najsilniejszy skład z Zielińskim wlacznie. odpowiedz

Hiszpan - 55 minut temu, *.play-internet.pl LE zdobyta brawo Panowie. odpowiedz

Hehe - 55 minut temu, *.centertel.pl O kurde, ale treneiro z rezerw i od razu puchar ligi Europy, Miodus sięgaj głębiej do sakiewki bo zaraz Barcelona nam szkoleniowca zabierze, i znów płacz będzie odpowiedz

:) - 50 minut temu, *.plus.pl @Hehe: napewno tańszy od Koemana w utrzymaniu hehe odpowiedz

Kibic a może i już nie kibic... - 57 minut temu, *.orange.pl W skrócie wiecie jak ten mecz podsumować ? Był taki rzut wolny wykonany przez Legię w drugiej połowie w którym brało udział trzech zawodników i żaden nie wiedział jak go wykonać czyli w tej drużynie ani ładu ani składu. Proponował bym zwolnić teraz piłkarzy odpowiedz

Obcy - 57 minut temu, *.t-mobile.pl Na grę wypada spuścić zasłonę milczenia. Co się dzieje z tym zespołem? Czy do takiej gry przyczyniło się złe przygotowanie fizyczne? Takiej padaki to dawno nie było. Strach co będzie dalej. odpowiedz

wkz - 58 minut temu, *.169.72 W niedzielę będzie .... Jesteśmy z Wami oraz Legia to my. Psy szczekają karawana.... odpowiedz

Majki - 58 minut temu, *.telnaptelecom.pl dno :( odpowiedz

IceMan - 58 minut temu, *.chello.pl Nie widzę tego z Pogonią.

Widać, że jest problem.

Widać było brak rozgrywających. Szarpaliśmy przez skrzydła.

odpowiedz

IKEA - 59 minut temu, *.play-internet.pl Koledzy dawajcie w bal teraz! odpowiedz

Mladen - 58 minut temu, *.play-internet.pl @IKEA: HEHE TY WARIACIE, noclegi nad zalewem ogarnąłeś? xDDD odpowiedz

Wykastrowany - 56 minut temu, *.play-internet.pl @Mladen: Panowie nie wiem, czy wiecie, ale już za miesiąc andrzejki! Bajlandooooo! odpowiedz

Zbuntowany Albańczyk - 51 minut temu, *.play-internet.pl @Dobrej Niedzieli - Mahir Emreli!: Ten Andrzej to teraz trener rezerw?! Nigdzie nie idę! odpowiedz

Marek G. - 47 minut temu, *.vectranet.pl @IKEA: Matthias, jak już musisz, to chociaż nie przy ludziach... odpowiedz

IKEA - 40 minut temu, *.play-internet.pl @Marek G.: Ziomek, a Ty to kto? Służbowo, na statek?

Jurgen ten Marek to jakiś Twój koleżka z rezerw? xDDD odpowiedz

Mladen - 38 minut temu, *.play-internet.pl @IKEA: Matthias Ty szwedzki taborecie, Marek teraz za Czecha jest xD

Kitraj flaszki! odpowiedz

Radek Kuchy - 34 minuty temu, *.vectranet.pl @IKEA: Ja tu jestem tylko po to, żeby poprosić dziennikarzy o pomoc, jeśli mają jakieś informacje. Póki co, nic nie wiem. odpowiedz

Wiaczeslaw Michnikiewicz - 27 minut temu, *.123.82 @Radek Kuchy: chcialem z tego miejsca wszystkich przeprosic... odpowiedz

Kacper S. - 2 minuty temu, *.inetia.pl @IKEA: Poszedłbym z Wami ale jestem zbyt zmęczony graniem co 3 dni... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 59 minut temu, *.plus.pl Panie prezesie brawo!!! Nowy trener pokazał że pod jego wodzą drużyna może zagrać jeszcze gorzej niż wcześniej. A czy dla pana dyrektora sportowego ta sytuacja jest do zaakceptowania? odpowiedz

Cyniek - 50 minut temu, *.play-internet.pl @Wieczny fan Mioduskiego : radzio jest w siódmym niebie trafił w dziesiątkę z wyborem trenera przecież wygrali nie sądziłem że to kiedyś powiem czy napisze ale jestem szczęśliwy że nie oglądałem tego szacun dla tych co oglądali od dechy do dechy to się ciężko czytało relacje a co dopiero oglądać odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl CAŁOROCZNY WAKACYJNY KLUB SENIORA LEGIA MA SIĘ DOBRZE!! odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Ch..., d.... i kamieni kupa. Graliśmy jak równy z równym z trzecioligowcem. Żenada! odpowiedz

Kkk - 1 godzinę temu, *.net.pl Poprostu wszyscy wypie... ć!!!!! Ps. Weście ze sobą kapoki GAMONIE z Ł3???????????????? odpowiedz

Wielki fan nowego trenera - 1 godzinę temu, *.plus.pl LE wygrana ;) odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ta zbieranina to była Legia? Grupa bankietowa w składzie, Kontuzjowany Nawrocki i Rose dziś kontuzja. Pogoń nas rozjedzie. odpowiedz

Witek - 1 godzinę temu, *.244.26 NIgdy nie krytykowłem zespołu po wygranych meczach, ale dzisiaj to co zobaczyłem..

DNO DNO DNO.. Ten sezon jest stracony. odpowiedz

Zbieracz kartonow - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ciężki mecz na trudnym terenie awans najważniejszy rywal wysoko zawiesił poprzeczkę widać było zaangażowanie całej drużyny itd. itd. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zmiażdżylismy ich.2 celne strzały.

odpowiedz

teofil - 1 godzinę temu, *.64.90 @Darek : Dobrze jest Polacy dobrze grają w piłkę nieważne, która liga 2,3 czy jakaś tam!!! odpowiedz

eN - 1 godzinę temu, *.as13285.net Ludzie jaki zjazd..... Dwa celene strzały to świt mial 3! Zero pomysłu celność podań to jakiś dramat większość pojedynków 1 na 1 przegrywamy to są przecież 3 ligowi piłkarze! Taki jest właśnie nasz obecny poziom niestety 3 liga :/ odpowiedz

Pab(L)o Loża - 46 minut temu, *.centertel.pl @eN: a czego się kolega spodziewał? Trener z 3 ligi to i gra na tym pozi9mie. Ważne, że wygraliśmy bo nie było to wcale pewne biorąc pod uwagę wyniki Pana Trenera w 3 lidze właśnie odpowiedz

Kkk - 1 godzinę temu, *.net.pl Śmiech na sali wygrać 1-0!!!Dzisiaj imprezka nad Jeziorem Zegrzyńskim, zapraszamy!!! odpowiedz

Łukasz 87 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No Policjant..... udało Ci się........ ledwo odpowiedz

Cutter - 1 godzinę temu, *.chello.pl i co sądzicie o takiej grze na Pogoń i Napoli odpowiedz

Janek - 1 godzinę temu, *.net.pl Legia dwa celne strzały Świt 3. Cały komentarz. odpowiedz

APGAP - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wynik na miarę Wielkiego CWKSu. odpowiedz

Nick - 1 godzinę temu, *.186.20 Wygrali na zero z tyłu... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl .......... odpowiedz

