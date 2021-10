Legia Warszawa wygrała na wyjeździe ze Świtem Szczecin 1-0 po bramce Lindsaya Rose. Zapraszamy do obejrzenia gola i najciekawszych akcji spotkania: Bramka Rose Skrót meczu

Olo - 4 godziny temu, *.chello.pl Ale prezent od bramkarze i obrońców dostali... sami nie byli w stanie skonstruować akcji bramkowej z 4-ligowcem. odpowiedz

Kondon - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Stadiony świata odpowiedz

miron - 7 godzin temu, *.jmdi.pl Co się z nimi dzieje...? odpowiedz

