Ribeiro: Jesteśmy gotowi na kolejne mecze

Yuri Ribeiro: Wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie, ale zagraliśmy dobrze. Może lepiej w pierwszej połowie. Wiedzieliśmy, że druga będzie cięższa. Świt to dobry zespół, z ambicjami. Graliśmy jednak dobrze, mieliśmy ducha zespołu, a to jest najważniejsze. Możemy być zadowoleni z tego meczu, a teraz skupiamy się na spotkaniu ligowym. Dzisiejszy mecz jest inny niż ligowe. W pucharach zespoły grające przeciwko Legii zawsze dają z siebie 100%. My też chcemy tak grać. Jesteśmy gotowi na kolejne mecze.

Avatar - 9 minut temu, *.centertel.pl Pier..dolą takie głupoty jak by jeszcze nie wytrzeźwieli.Dramat za dramatem dramat pogania.

Amen odpowiedz

Mądrala 0,7 - 11 minut temu, *.246.2 Kolejny oderwany od rzeczywistości .. =. Klub z ambicjami ? Świt to dobry zespół ? Na waszym tle to zespoły z A klasy wyglądają już bardzo dobrze. (Oczywiście szacunek dla klubów z A/B klasy ) Jedno jest pewne gracie piach i to straszny , zamiast wyjść powiedzieć ze jesteśmy bez formy , ważny awans i tyle. Z taką grą min 5 od Pogoni w niedziele. Zero ambicji woli walki , głupie straty. Z dystantus wszystko daleko od bramki albo w las.Trzeba się ogarnąć i zacząć grać , na naszą ligę wystarczą chęci bieganie i troche techniki , ale widze ze tutaj brak wszytkiego. odpowiedz

kalosz - 13 minut temu, *.mm.pl co za tuman.... w kazdym meczu kazdy sie na Legie spina..boto Legia.... wezcie przekarzcie to tym"kopaczom" odpowiedz

