Lindsay Rose doznał urazu w meczu 1/16 finału Pucharu Polski. Stoper zszedł z murawy w 66. minucie trzymając się za mięsień czworogłowy lewego uda. W 62. minucie Rose oddał strzał głową, po czym upadł na murawę i potrzebował interwencji medyków. Stoper wrócił na boisko, jednak po kilku minutach położył się, a na placu gry zmienił go Jakub Kisiel. - Mam nadzieję, że uraz Lindsaya Rose nie jest poważny. Mamy już kilka urazów wśród obrońców, ale to już moje zmartwienie, jak zestawić zespół - powiedział po meczu Marek Gołębiewski. fot. Woytek / Legionisci.com

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

kalosz - 1 minutę temu, *.mm.pl ...a Boruc nadal te plecy ma chore?:) czy zakaz dostał za szczerosc? odpowiedz

DanieLo - 36 minut temu, *.comcast.net Pseudo piłkarz odpowiedz

Szwedzki turysta - 43 minuty temu, *.play-internet.pl Mordko Twoje zdrowie! odpowiedz

Chlor - 43 minuty temu, *.chello.pl rece widac zylaste jak po konkretnym melanzu tak mysle ze ze 2 miesiace ..uuuu detoksik moze byc nieprzyjemny ale cyk wpadla kontuzja i mozna dalej byc w cugu xD z ziomkami odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 52 minuty temu, *.play-internet.pl Kontuzje takich grajkow jak Rose to właśnie jest profesjonalne podejście do zawodu.... Teraz 2 miesiące przerwy, kasa pasuje, gdzie będę miał lepiej.... odpowiedz

pozorr - 56 minut temu, *.chello.pl I pyk, najbliższe 3 miesiące można chlać w spokoju :) :)

odpowiedz

Reader - 1 godzinę temu, *.chello.pl za mało wypił odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Legia w Szczecinie gra rozpaczliwą kupę, rzadką i cuchnącą. Przez kilka miesięcy byliśmy oszukiwani - ciekawe kiedy do klubu wejdzie CBŚP? odpowiedz

Sz. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl organizm widać zmęczony piciem odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.