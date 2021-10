Kastrati: Najważniejsze, że wygraliśmy

Lirim Kastrati: Nasi rywale dali z siebie wszystko i chcieli dobrze zaprezentować się w meczu z Legią. Boisko było jednakowe dla obu zespołów. Wygraliśmy i musimy spoglądać w przyszłość. W niedzielę czeka nas kolejny mecz, który musimy wygrać. Oczywiście bylibyśmy szczęśliwsi, gdybyśmy strzelili więcej goli. Najważniejsze, że wygraliśmy to spotkanie i jesteśmy w kolejnej rundzie. Zszedłem w przerwie, ponieważ taki był plan. W niedzielę czeka nas kolejny mecz, trener chciał mi dać odpocząć i to zaakceptowałem. Czuję się dobrze fizycznie. Jeśli będę grał więcej, będę wyglądał jeszcze lepiej.

Dan - 15 minut temu, *.centertel.pl „ W niedzielę czeka nas kolejny mecz, trener chciał mi dać odpocząć i to zaakceptowałem. Czuję się dobrze fizycznie. Jeśli będę grał więcej, będę wyglądał jeszcze lepiej.”



Czyli zdjął go w przerwie żeby przypadkiem nie odpalił za bardzo czy o co chodzi? Skoro czuje się dobrze fizycznie a jak będzie więcej grał to będzie wyglądał lepiej odpowiedz

Real deal - 8 minut temu, *.virginm.net @Dan: tez to wyczailes,chlopaki Sobie juz w kolana strzelaja.Trener daje mu odpoczac ,a ten ze jak wiecej bedzie gral to lepiej.To jest kabaret,nastepnym razem niech ustala w szatni co gadaja na wywiadach zeby idiotow z Siebie nie zrobic. odpowiedz

Gravesen - 28 minut temu, *.tpnet.pl Kurffaaaa. Odpocząć musi. Odpocząć to może pracownik produkcji po 5 dniach z nadgodzinami a nie pseudo kopacz. odpowiedz

lucho_83 - 30 minut temu, *.chello.pl Z taką gra to śmierdzi 8 porażką w lidze... odpowiedz

