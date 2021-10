Pierwszy gol Rose dla Legii

W meczu ze Świtem Skolwin zwycięstwo Legii dał Lindsay Rose, który tego dnia zdobył swojego pierwszego gola dla stołecznej drużyny. Francuz zadebiutował w zespole mistrza Polski w lipcowym spotkaniu o Superpuchar Polski. Potem miał spore kłopoty z regularną grą - przez następne trzy miesiące pojawił się na murawie zaledwie sześć razy. Niewykluczone, że pod wodzą nowego szkoleniowca zacznie odgrywać istotniejszą rolę w drużynie, jednak to zależeć będzie już tylko od jego aktualnej dyspozycji. Bramka Rose

