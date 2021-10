LE: Weekendowe wyniki rywali Legii

Spartak Moskwa zremisował 1-1 (0-0) w meczu 13. kolejki rosyjskiej ekstraklasy z FK Rostow. Rosyjski zespół zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Leicester City FC natomiast przegrał 0-2 (0-2) w meczu 10. kolejki angielskiej Premier League z Arsenal FC. Zwycięstwem 1-0 zakończył się mecz SSC Napoli z US Salernitana. Bramkę zdobył Piotr Zieliński. Napoli ma na koncie 31 punktów i jest liderem tabeli Serie A. Spartak Moskwa 1-1 (0-0) FK Rostow Rusłan Litwinow 78 - Danił Glebow 90 Spartak: 57. Aleksandr Sielichow - 92. Nikołaj Rasskazow, 2. Samuel Gigot, 14. Gieorgij Dżykija - 8. Victor Moses (90, 17. Aleksandr Łomowickij), 68. Rusłan Litwinow, 47. Roman Zobnin, 6. Ayrton - 11. Jordan Larsson (63, 10. Zielimchan Bakajew), 7. Aleksandr Sobolew, 24. Quincy Promes (77, 22. Michaił Ignatow) żółte kartki: Zielimchan Bakajew, Gieorgij Dżykija, Aleksandr Sobolew (Spartak) Leicester City FC 0-2 (0-2) Arsenal FC Gabriel Magalhães 5, Emile Smith Rowe 18 Leicester: 1. Kasper Schmeichel - 18. Daniel Amartey (46, 7. Harvey Barnes), 6. Jonny Evans, 4. Çağlar Söyüncü - 27. Timothy Castagne, 8. Youri Tielemans, 42. Boubakary Soumaré, 10. James Maddison (71, 29. Patson Daka), 33. Luke Thomas - 14. Kelechi Iheanacho (46, 37. Ademola Lookman), 9. Jamie Vardy żółte kartki: Jonny Evans, Jamie Vardy (Leicester) US Salernitana 0-1 (0-0) SSC Napoli Piotr Zieliński 61 Napoli: 25. David Ospina - 22. Giovanni Di Lorenzo, 13. Amir Rrahmani, 26. Kalidou Koulibaly, 6. Mário Rui - 99. André Zambo, 8. Fabián Ruiz, 20. Piotr Zieliński (90, 59. Alessandro Zanoli) - 21. Matteo Politano (80, 5. Juan Jesus), 14. Dries Mertens (60, 37. Andrea Petagna), 11. Hirving Lozano (60, 7. Elif Elmas) żółte kartki: André Zambo, Mário Rui (Napoli) czerwone kartki: Grigóris Kástanos (70. minuta, Salernitana, za brutalny faul) - Kalidou Koulibaly (76. minuta, Napoli, za faul taktyczny)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.