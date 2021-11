Dzień Wszystkich Świętych

Kolejny rok przyniósł niepowetowane straty w legijnym środowisku. Pożegnaliśmy zarówno zawodników oraz trenerów współtworzących historię najlepszego klubu na świecie. Danuta Jośko-Żochowska, Anna Skrzetuska-Sochacka, Adam Smelczyńsi czy Zbigniew Pacelt byli mistrzami w swoim fachu. Niepowetowaną stratą jest odejście również kibiców, którym nie będzie już zasiąść na stadionie przy Łazienkowskiej 3. W ostatnim roku odeszli (w kolejności alfabetycznej) m.in.: Łukasz Chełstowski "Chełsta" (kibic), Darek Grochowski "Portoś" (kibic), Danuta Jośko-Żochowska (siatkówka), Robert Kraska (żużel), Marek Nowak "Zgredzik" (kibic), Zbigniew Pacelt (pięciobój), Maria Piątkowska (lekkoatletyka), Adam Smelczyński (strzelectwo), Anna Skrzetuska-Sochacka (łyżwiarstwo), Michał Smoleński „Coolio” (kibic), Andrzej Tomczyk (piłka nożna). Jak co roku, odeszło od nas jeszcze wiele innych postaci, mających Legię w sercu, którzy nie zostali wymienieni. Cześć Ich pamięci!

