Z obozu rywala

Pogoń przed meczem z Legią. Wielki powrót wychowanka

Sobota, 30 października 2021 r. 17:31 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę przy Łazienkowskiej 3 legioniści zmierzą się z aktualnie czwartym zespołem w ligowej tabeli, Pogonią Szczecin. Czy "Wojskowi" przełamią ligową niemoc? Jak w tym sezonie prezentują się "Portowcy"? Czy Kamil Grosicki zagra przy Łazienkowskiej? Zapraszamy do lektury.



Zeszły sezon Pogoń zakończyła na trzecim miejscu w tabeli. Był to największy ligowy sukces dla klubu ze Szczecina od 20 lat, kiedy to "Portowcy" zostali wicemistrzami Polski. W stolicy województwa zachodniopomorskiego odbyła się ogromna feta, było wiele radości, kibice cieszyli się, że ich zespół powalczy na arenie międzynarodowej. Trzeba przyznać, że szczecinianie w Europie zostali szybko zweryfikowani, gdyż odpadli już po pierwszym dwumeczu. Pogoń rywalizowała z chorwackim NK Osijek. Najpierw "Portowcy" na własnym stadionie bezbramkowo zremisowali, za to na wyjeździe przegrali skromnie 0-1.



Pogoń do sezonu 2021/22 przygotowywała się początkowo na własnych obiektach, a z czasem wyruszyła na zgrupowanie do Opalenicy. W miedzy czasie "Portowcy" rozegrali trzy spotkania kontrolne. Najpierw aż 3-0 ograli Zagłębie Lubin, a następnie przegrali 0-1 ze słowackim MFK Ružomberokiem. Ostatni sparing zakończył się zwycięstwem naszego najbliższego rywala 2-1 z Wartą Poznań.



Pogoń zdecydowanie nie szalała w tym okienku transferowym, jeśli chodzi o liczbę sprowadzonych zawodników. Zdecydowanie największym hitem transferowym był powrót do rodzinnego miasta Kamila Grosickiego (na zdjęciu niżej). Wielokrotnie spekulowało się o transferze popularnego "Grosika" to Legii, gdyż w końcu na początku swojej kariery również występował w Warszawie, jednak ostatecznie taki ruch nie doszedł do skutku. Piłkarz na stałe z Polski wyjechał na początku 2011 roku. Grał w tureckim Sivassporze, francuskim Stade Rennais FC czy angielskich Hull City i West Bromwich Albion. Do Pogoni przyszedł zawodnik z nie lada bagażem doświadczeń piłkarskich, w końcu grał w jednych z najlepszych lig na świecie oraz rozegrał 83 spotkania w narodowej kadrze. Kibice "Portowców" znakomicie przywitali swojego wychowanka, ale z początku nie szło mu najlepiej. "Grosik" w tym sezonie rozegrał osiem meczów, a odblokował się dopiero w ostatniej kolejce, kiedy to załadował bramkę Jagiellonii Białystok. Jego występ w niedzielę jest wykluczony z powodu urazu.







Celem klubu ze Szczecina na letnie okienko transferowe było ściągnięcie do zespołu snajpera. Pogoń sięgnęła po 28-letniego Piotra Parzyszka, którego wypożyczyli w włoskiego, drugoligowego Frosinone Calcio. Przez ostatni rok polski snajper we Włoszech wystąpił w 28 grach, w których zdobył pięć bramek oraz zanotował dwie asysty. Wcześniej przez nieco ponad dwa lata Parzyszek reprezentował barwy Piasta Gliwice, z którym sięgnął po mistrzostwo Polski. Snajper w trykocie "Portowców" rozegrał aż 15 meczów i tylko raz wpakował piłkę do siatki. Wisłę na Pogoń zamienił 25-letek urodzony w Brazylii Jean Carlos Silva. Pomocnik ostatnie dwa lata grał z "Białą Gwiazdą" na piersi, w tym czasie rozegrał 41 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował tyle samo asyst. To dla niego dopiero drugi klub z poza Hiszpanii, w którym będzie grał. Wcześniej m.in. reprezentował barwy drugiego zespołu Realu Madryt czy Granady CF. Udało mu się nawet zadebiutować w pierwszym zespole klubu z Andaluzji w hiszpańskiej ekstraklasie przeciwko RCD Espanyol. Póki co Jean Carlos Silva w barwach "Portowców" wystąpił 15 razy, strzelił gola i zanotował asystę.



Z klubu odeszło kilku zawodników, jednak tak naprawdę Pogoń większych strat nie odniosła. Do włoskiej drugoligowej Parmy odszedł 20-letni napastnik Adrian Benedyczak, który na dobrą sprawę nie zdążył jeszcze zaistnieć w Szczecinie. Benedyczak w barwach Pogoni rozegrał 44 mecze, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Po ponad dziesięciu latach z zespołem pożegnał się 34-letni Adam Frączczak (na zdjęciu niżej). Snajper w zespole "Portowców" wystąpił 288 razy, zdobył 70 bramek oraz zanotował 29 asyst. Teraz Frączczak reprezentuje barwy pierwszoligowej Korony Kielce. Do swojej ojczyzny wrócił Fin Santeri Hostikka, David Stec wzmocnił austriacki TSV Hartberg, a Tomás Podstawski reprezentuje teraz barwy norweskiego Stabæk Fotball. Całą trójkę rzadko oglądaliśmy podczas rundy wiosennej ubiegłego sezonu.







Aktualnie Pogoń z 22 punktami na koncie zajmuje 4. miejsce w ligowej tabeli, a do liderującego Lecha Poznań traci sześć oczek. Podopieczni Kosty Runjaicia radzą sobie nieźle, gdyż dotychczas przegrali zaledwie dwa spotkania w Ekstraklasie. Warto dodać, że zanotowali wpadkę w Pucharze Polski, gdzie w 1/32 finału odpadli z drugoligowym KKS-em Kalisz. Póki co w lidze strzelili 20 goli (ok. 1,7 bramki na mecz), co jest czwartym najlepszym wynikiem w Ekstraklasie, ale tyle samo bramek zdobył również Śląsk Wrocław. Szczecinianie stracili za to zaledwie dziesięć goli (ok. 0,8 bramki na mecz), dzięki czemu dysponują drugą najskuteczniejszą defensywą w lidze (tyle samo bramek straciła Lechia Gdańsk). Najlepszymi ligowymi strzelcami Pogoni są: 18-letni Kacper Kozłowski (na zdjęciu niżej) oraz 30-letni Kamil Drygas, którzy trzykrotnie pokonywali bramkarzy rywali. Warto dodać, że Kozłowski zanotował również asystę. Liderem pod względem asyst w zespole "Portowców" jest Portugalczyk Luis Carlos Machado Mata, który zanotował ich trzy.







Legioniści z Pogonią mierzyli się aż 118 razy. "Wojskowi" zwycięsko z tych potyczek wychodzili 71 razy (ok. 60%), a przegrywali tylko 19-krotnie (ok. 16%). Remis padał 24 razy (ok. 20%). Bilans bramkowy to 226 - 102 na korzyść Legii. Najlepszym strzelcem warszawiaków w tych pojedynkach jest legenda klubu ze stolicy Pan Lucjan Brychczy, który do siatki "Portowców" trafiał 12-krotnie.



Pogoń to ostatnimi czasy nie wygodny przeciwnik dla Legii. Na minione osiem spotkań "Wojskowi" wygrali zaledwie dwukrotnie, a Pogoń czterokrotnie. W sezonie 2020/21 legioniści najpierw bezbramkowo zremisowali z Pogonią 0-0 na wyjeździe, a następnie przy Ł3 wygrali 4-2.







FORTUNA NA LEGIA - POGOŃ

1 2.56 X 3.36 2 2.92