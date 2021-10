Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 30 października 2021 r. 15:37 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu na szczycie CLJ U17 Legia po dramatycznym meczu zremisowała 3-3 z Jagiellonią i utrzymała 5-punktową przewagę nad wiceliderem. Zespół U16 mimo słabszego początku wygrał 4-2 z Kosą Konstancin i zdobył mistrzostwo jesieni Mazowsza. Legia U15 pokonała 3-1 liderującą Jagiellonię. W Ekstralidze U14 Legia wygrała 4-0 w Pułtusku i odzyskała prowadzenie w tabeli. Zespół LSS U14 wygrał 6-0 z SEMPem II Ursynów i jest na niezłej drodze do awansu do I ligi mazowieckiej. Zespoły U13 i młodsze w ten weekend pauzowały. W niedzielę juniorzy starsi zagrają na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.



CLJ U17: Legia Warszawa 3-3 (2-1) Jagiellonia Białystok SSA 05

Bramki:

0-1 8 min. Mateusz Kowalski

1-1 31 min. Jakub Jędrasik (as. Maksymilian Stangret)

2-1 37 min. Jakub Jędrasik (as. Maksymilian Stangret)

2-2 46 min. Mateusz Kowalski

2-3 89 min. Maciej Jaroszuk

3-3 90+3 min. Franciszek Saganowski (dob. strzału Szymona Grączewskiego)



Strzały (celne): Legia 12 (7) - Jagiellonia 17 (7)



Legia: Jakub Murawski - Franciszek Saganowski [06], Bartosz Płocki, Hubert Dorczyk, Jakub Grzejszczak [06](46' Fryderyk Misztal [06]) - Bartosz Mikołajczyk, Filip Rejczyk [06](56' Tomasz Rojkowski), Oskar Lachowicz - Jakub Jędrasik (53' Szymon Grączewski), Maksymilian Stangret, Filip Borowski (69' Roman Zhuk [06]). Rezerwa: Michał Malinowski [06]

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Ekstraliga U16: Legia U16 4-2 (2-2) Kosa Konstancin 2006

Gole:

0-1 1 min. Antoni Banaszek (as. Franciszek Brudko)

0-2 7 min. Maks Kisiel z rzutu wolnego

1-2 19 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Żewłakow)

2-2 25 min. Jakub Kowalski (as. Jakub Żewłakow)

3-2 75 min. Oskar Melich (as. Maciej Saletra)

4-2 90 min. Rafał Boczoń (as. Dominik Szala)



Strzały (celne) [25-90']: Legia 22 (11) - Kosa 4 (1)



Legia: Aleksander Mickielewicz - Rafał Boczoń, Dominik Szala, Bartosz Dembek, Igor Skrobała - Maciej Saletra, Jakub Żewłakow (55' Jakub Adkonis [07] Ż), Piotr Zieliński (55' Oskar Melich) - Przemysłąw Mizera, Mateusz Gierałtowski, Jakub Kowalski. Rezerwa: Wojciech Banasik (br)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Legioniści po remisie w pierwszym meczu z Kosą, w którym długo grali w dziesiątkę, mogli chcieć zaprezentować się lepiej. W pierwszych minutach to jednak goście zaatakowali bardzo wysoko, a pressing przniósł im dwa trafienia już w pierwszych 10 minutach spotkania i jeszcze jedną dobrą okazję na podwyższenie rezultatu. Później stopniowo legionisci przejmowali inicjatywę, dzięki czemu uzyskali dwa trafienia, za sprawą Przemysława Mizery i Jakuba Kowalskiego. Ostatni kwadrans I połowy to już dość wyraźne przesunięcie ciężaru gry na poowę kKosy, ale bez efektu bramkowego. Podobnie wyglądała druga odsłona - Legia utzymywała się przy piłce, ale grała niekutecznie, a goście mieli nawet szansęna odzyskanie prowadzenia. W ostatnich 20 minutach goście wyraźnie opadli z sił i nawet defensywna taktyka przestawała być realizowana efektywnie. W 75. minucie na 3-2 strzelił wprowadzony Oskar Melich, zaś wynik meczu ustalił Rafał Boczoń. Dzięki wygranej Legia zapewniła sobie mistrzostwo jesieni w mazowieckiej Ekstralidze U16 (rocznik 2006 i młodsi)!



CLJ U15: Legia Warszawa 3-1 (1-1) Jagiellonia Białystok SSA 07

Bramki:

1-0 20 min. Maksymilian Michałowski b.a.

1-1 37 min. Jakub Maćkun

2-1 63 min. Stanisław Gieroba b.a.

3-1 80+2 min. Konrad Kraska (as. Miłosz Kaczmarek)



Strzały (celne) - I połowa: Legia 8 (4) - Jagiellonia 5 (4)



Legia: Michał Bobier - Mikołaj Kotarba, Kacper Potulski, Antoni Wasiak-Libiszowski (50' Miłosz Kaczmarek), Jakub Błażejczyk - Dawid Foks (60' Jan Leszczyński), Aleksander Iwańczyk, Michał Korba (50' Igor Busz) - Alex Cetnar (50' Konrad Kraska), Stanisław Gieroba (68' Aleks Płoszka), Maksymilian Michałowski. Rezerwa: Konrad Kassyanowicz

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U14: Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk 08 0-4 (0-2) Legia U14 08

Gole:

0-1 33 min. Artur Sikorski (as. Daniel Wyrozumski)

0-2 38 min. Daniel Wyrozumski (as. Piotr Bzducha)

0-3 55 min. Daniel Wyrozumski (as. Kacper Borowiec)

0-4 75 min. Filip Nieckarz b.a.



Legia: Marcel Grzejda, Jan Bienduga - Daniel Foks, Marceli Żek, Patryk Mackiewicz, Filip Nieckarz, Antoni Sobolewski, Bartłomiej Leszczyński, Piotr Bzducha, Juliusz Rafalski, Daniel Wyrozumski, Artur Sikorski, Oliwier Puto, Maksymilian Dołowy, Kacper Borowiec, Pascal Mozie, Maciej Chojnowski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



I liga warszawska U14: SEMP II Ursynów '08 0-6 Legia Soccer Schools U14



Trampkarze LSS pewnie pokonali drugą drużynę SEMP Ursynów. Podopieczni Rafała Wajmana dość szybko uzyskali kontrolę nad meczem i spokojnie powiększali przewagę do końca spotkania. Dało się wszakże zauważyć, że zespół z Ursynowa stawił większy opór niż znajdujące się tuż za nim w tabeli Progres Garwolin i Perła Złotokłos. Legioniści oczywiście utrzymują samodzielne prowadzenie w tabeli z bilansem 34 pkt (bramki 80:13) w 12 meczach. Do końca pozostały jeszcze dwie kolejki, a mecz z wiceliderem - Promykiem Nowa Sucha - decydujący być może o awansie do I ligi mazowieckiej, odbędzie się w ostatniej.