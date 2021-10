Konferencja przedmeczowa

Runjaic: Zawodnicy Legii nie mają już usprawiedliwień

Sobota, 30 października 2021 r. 11:52 źródło: pogonszczecin.pl

- Z jakiego wyniku będę zadowolony? To zależy od przebiegu meczu i od tego jak wejdziemy w spotkanie. Wyniku nie można nigdy zagwarantować. Zaczynamy od 0-0. Chcemy przywieźć coś z Warszawy. Jeden punkt? Dobrze. Trzy? Wspaniale - mówi Kosta Runjaic, trener Pogoni Szczecin.



- Wszyscy w meczu z Jagiellonią pokazali się z dobrej strony. Był to nasz najlepszy pojedynek w sezonie. Nie przypominam sobie meczu, w którym czekalibyśmy na to, co robi przeciwnik i stali w obronie. To nie jest nasz styl gry. Chcemy zawsze reagować, grać do przodu i posiadać piłkę. Nie zawsze jest perfekcyjnie, ponieważ przeciwnik też ma swoje założenia.



- Kamil Grosicki w piątek po raz pierwszy uczestniczył w treningu z zespołem. Niestety, zszedł wcześniej, bo ból nie pozwalał mu trenować i nie zabierzemy go do Warszawy. Zrobił duże postępy i jestem spokojny, że w następnym meczu będzie do naszej dyspozycji. Kacper Smoliński i Alex Gorgon są wyłączeni, a inni gotowi do występu.



- Zdajemy sobie sprawę, że przeciwko nam zagra trochę inna drużyna niż ta, która zagrała ze Świtem. Będziemy gotowi na różne rozwiązania. Znamy sytuację Legii w ekstraklasie. Od momentu, gdy jestem w Pogoni, nie przypominam sobie, by Legia odniosła tyle porażek. Zobaczyłem w czwartek pewne nowe rzeczy, ale nie są to jakieś odkrywcze sprawy. Był to pierwszy mecz Legii z nowym szkoleniowcem. Przy takiej zmianie można liczyć na pewne impulsy. Wygrali, awansowali i to ich pierwszy mały sukces. Jesteśmy dobrze przygotowani mentalnie i sportowo. Z pewnością będzie to dobry mecz.



- Nie jest to przyjemne być zwolnionym w trakcie sezonu. Jestem w Pogoni kilka lat. Kluby różnie reagują w takich sytuacjach. Trener Aleksandar Vuković także został zwolniony po zdobyciu mistrzostwa. W każdym klubie są jakieś oczekiwania i w ich kontekście trener jest oceniany. Czy zwolnienie w środku sezonu to najlepsza droga? Moim zdaniem nie, ale to nie jest moja praca, nie jestem zaangażowany to, co dzieje się w Legii. Jeśli Legia na dziesięć meczów przegrywa siedem, to jest to poważna sprawa. Myślę, że to nie działo się często w ich historii. Na arenie europejskiej trzymamy za nich kciuki, ale nie potrafili dobrej postawy w Europie przełożyć na ekstraklasę. Niewiele jest klubów, które potrafią pozostawić trenera w trakcie sporego kryzysu. Tańsza jest zmiana trenera niż zawodników.



- Od momentu, gdy jestem w Pogoni, już kilka razy mieliśmy taką sytuację, że rywal zmieniał trenera. Nie jest to pierwszy raz. Zawodnicy Legii nie mają już usprawiedliwień, presja jest teraz na drużynie. Kibice będą chcieli ponieść ten zespół, ale jesteśmy gotowi. Nie powinniśmy zbyt wiele czasu poświęcać rozważaniom na temat zmiany trenera. Legia grała już w tym sezonie w różnych taktykach. Mają w swoich szeregach indywidualności, my także. Musimy funkcjonować przede wszystkim jako drużyna.