Plus października: Cezary Miszta

W październiku legioniści rozegrali sześć meczów. "Wojskowi" w Ekstraklasie mierzyli się z Lechią Gdańsk (1-3), Lechem Poznań (0-1), Piastem Gliwice (1-4) i Pogonią Szczecin (0-2). W Lidze Europy grali z włoskim Napoli (0-3), a w Pucharze Polski z trzecioligowym Świtem Skolwin Szczecin (1-0). Najwięcej plusów zgromadził 20-letni golkiper Cezary Miszta . Październik był dla Legii tragicznym miesiącem, co dobrze pokazują oceny, jakie otrzymywali zawodnicy warszawskiego klubu. "Wojskowi" z sześciu meczów wygrali zaledwie jeden - ze Świtem w Pucharze Polski. Liderem w naszej klasyfikacji, z trzema plusami na koncie, został Cezary Miszta. Bramkarz Legii zanotował udane występy z Napoli, Świtem Skolwin oraz Pogonią Szczecin. Na drugim miejscu znaleźli się zawodnicy, którzy otrzymali po jednej pozytywnej i jednej negatywnej nocie, czyli: Kacper Tobiasz , Luquinhas , Maik Nawrocki i Mateusz Wieteska . Trzecią lokatę uzyskał Andre Martins , któremu przyznaliśmy plusa oraz dwa minusy. Na końcu naszej klasyfikacji znaleźli się Mahir Emreli oraz Lirim Kastrati , którzy otrzymali aż pięć minusów. Azer w tym miesiącu nie strzelił żadnego gola i zdecydowanie zawodziła u niego skuteczność. Reprezentant Kosowa również się nie popisał, za każde spotkanie, w którym wystąpił, otrzymał negatywną ocenę. Po cztery minusy zanotowali Ernest Muci , Rafael Lopes oraz Josue . Portugalczykowi przyznaliśmy za to jednego plusa za rywalizację z Pogonią Szczecin. Pełna klasyfikacja: Cezary Miszta - 3 Kacper Tobiasz - 1 / 1 Luquinhas - 1 / 1 Maik Nawrocki - 1 / 1 Mateusz Wieteska - 1 / 1 Andre Martins - 1 / 2 Bartłomiej Ciepiela - 1 Jakub Kisiel - 1 Kacper Kostorz - 1 Lindsay Rose - 1 Mattias Johansson - 1 Tomas Pekhart - 1 Bartosz Slisz - 2 Kacper Skibicki - 2 Josue - 1 / 4 Filip Mladenović - 3 Ihor Charatin - 3 Ernest Muci - 4 Rafael Lopes - 4 Lirim Kastrati - 5 Mahir Emreli - 5

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Adi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Taki plus ze odkad Artur nie broni to przegrana za przegrana odpowiedz

Mgk - 2 godziny temu, *.unitelmedia.pl Te plusy dla słabego Miszty świadczą jak nisko Legia upadła. odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Że co ? Październik miesiącem przegranych meczy wielu straconych bramek a piłkarzem miesiąca zostaję bramkarz.....Ja naprawdę juz w tym wszystkim się pogubiłem. odpowiedz

Roast - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Alan: Równie dobrze można powiedzieć w drugą stronę jakby piłkarzem miesiąca został gracz ofensywny, "październik miesiącem przegranych meczy niewielu strzelonych bramek a piłkarzem miesiąca zostaje... ". Po takim śrubowaniu niechlubnych rekordów nie ma dobrych wyborów. odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.18.128 Z całą sympatią do chlopaka, ale za co? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.centertel.pl @tomiacab: bo był najlepszy wśród słabych? jeśli nie on to kto ma być tym plusem? no, nie ma kogo wybrać... odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @vadisodjidjiaofoe: jak to kto prezes Dariusz lub dyrektorek Radziu oczywiście taki żarcik mordo odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Cyniek : ewentualnie Michniewicz - za to, że odszedł ;-) odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @tomiacab: za nic.



może dlatego "że jest młody" (i powinien ogrywać się w Koronie czy Stali etc.)



Miszta niestety wiele piłek przepuszcza, "cofa rękę", nie próbuje nawet wybić piłki.. to dobry bramkarza za 2 lata, a nie robimy nim "przedszkole" w Legii gdy ta tonie... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.