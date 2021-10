Gdzie obejrzeć mecz Legia - Pogoń?

Mecz Legia Warszawa - Pogoń Szczecin najlepiej oczywiście obejrzeć z trybun stadionu przy Łazienkowskiej 3, do czego serdecznie wszystkich zachęcamy! Bilety można cały czas kupować na bilety.legia.com . Bezpośrednią transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje TVP Sport i Canal+ Premium. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe. FORTUNA NA LEGIA - POGOŃ 1 2.55 X 3.36 2 2.93

Urs 72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Apel do Żylety , Banery ,Banery na Miodka i jego obsranych przydupasow odpowiedz

Ed - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Przede wszystkim na stadionie można obejrzeć do k..nędzy!!!!:)

Wszyscy na mecz !! odpowiedz

K - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Ed: A jak ja jestem ciężko chorym człowiekiem nie chodzącym to co? mądry czlowieku odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.intelly.pl @Ed: A jak ja mam 600 km.do Wa-wy to co mądry człowieku? odpowiedz

