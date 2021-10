LIVE!: Legia 0-2 Pogoń (KONIEC)

Komentarze (138)

Miki - 55 minut temu, *.. Tabela strzelców ekstraklasy:

- Damian Warchoł 5 goli

- Mahir Emreli 2 gole

Tolek - 58 minut temu, *.t-mobile.pl Widać pracę czesia

Zlb 82 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No co poradzić?Nic! Serce boli!!!Szkoda że wkłady tego nie czują co czuje kibic widząc to coś!!!Trzeba zacisnąć zeby i jechać dalej!!!LEEEGIA WARSZAWA!!!!

Warior - 1 godzinę temu, *.142.46 Zmęczeni po finale ligi miszczuf, ciekawe po której porażce kudłaty korpoludek wpuści za darmo publikę na mecz.

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Gołębiewski przeprowadził rozmowy z każdym z panów piłkarzy.

To se pogadał.

Zapewne znowu będzie przeprowadzał rozmowy i tak w koło Macieju. odpowiedz

Marianek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I pierwsza liga czeka na nas otworem.

KRK 12345y7899 - 1 godzinę temu, *.grefnet.pl Pierwsza Liga pierwsza Liga brawo....tak dalej

c u L t - 1 godzinę temu, *.. TO KUCHARSKI RZĄDZI JEDNAK W LEGII, MIODUSKI DAŁ SZKODNIKOWI WIĘKSZOŚĆ DECYZJI. ON SPROWADZA ON WSTAWIA ON MA DECYDUJACE SŁOWO NIE MIODUSKI.....

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.207.231 Tu nie ma co się obrażać jak nie zmieni się tych albańców tych ikeowców i niektórych portugalców to sorry ale 1 liga wita ........

(L)egionowo - 1 godzinę temu, *.orange.pl Serce ❤️ boli. Nie ma co tu komentować

PREZESIE - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mioduski za dwa tygodnie będą Ci śpiewać ....Odwróć tabelę że zobaczysz Legię na czele.

KRK 12345y7899 - 1 godzinę temu, *.grefnet.pl Brawo na że sprzodu kabaret a nie klub ....

Żenada.....

Żenada..... odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl 18 strzałów Legii 11 niecelny - tak jest już od dawna - są sytuacje, nie ma goli - tak było też za Vukovicia i to trwa do dziś.

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Łubu dubu, łubu dubu, niech s....właściciel klubu....

Ginka - 41 minut temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: pieszczotliwie, to coś określiłeś.

word!up - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Jest dobrze . Legia jest na 3 miejscu . Od dołu licząc. Zabrać im pensję !!!

Kowal - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Co ja widzę, co się dzieje

Legia znowu nie istnieje.

Legia znowu nie istnieje. odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.55.149 Wie ktos moze ktora z tv transmituje 1wsza lige? Bo chyba pomalu trzeba sie szykowac do ogladania L w tej klasie rozgrywkowej.

Miki55 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Oni po prostu nie potrafią grać w piłkę. Kucharski kogo ty to nasprowadzałeś ? To jakiś kompletny szrot. Ci ludzie nie tylko że nie potrafią grać w piłkę to jeszcze mają sieczkę w głowach.

P(L)EBAN - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Przywróć moje komentarze Kolego albo przeczytaj je 15 razy

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Można oddać sezon walkowerem i nie spaść?

Darson73 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Trzech Polaków w wyjściowym składzie najbardziej polskiego klubu....Kto fo tego qrwa doprowadził????!!!

Zlb 82 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Darson73: loczek!!!A teraz obcokrajowcy chcieliby rządzić szatnia na co nie pozwala Jedza,Artur,Wieteska!Pogonili Czeska i nadal dupa.A czemu?A temu że na boisku grają obcokrajowcy co Legie maja w chu...i Boruc,Jedza itd...sie na to nie zgadzają!!!Loczek!!!!Co???Ty....wiesz .Co pozostaje,plakac!!!

???? Legia - 1 godzinę temu, *.net.pl W Gliwicach niby grali na zwolnienie chórzysty, a dzisiaj kogo zwalniają ???

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 5 lat, jak psu w d...ę. A najgorsze jest to, że na posprzątanie tego dziadostwa, potrzeba kolejnych lat. Nowy właściciel ma przerąbane. Ale to jest konieczność.

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: chyba ze prezesem a najlepiej wlascicielem zostanie Bogusław Lesnodorski. Dostanie kredyt zaufania

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @grzesiek: A pamiętasz, jak niektórzy opluwali i plują dalej na Leśnego?

Znawca - 1 godzinę temu, *.tdc.net Dopoki bedzie 90 procent emigtantow w druzynie i to slabych co nie maja polski stolicy w sercach to .........

Jano - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Banda BŁAZNÓW !!!! Wywalić to śmietnisko i niech chłopaki z rezerw sezon zakończą!!!!!

TylkoLechia - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zimno u Was. -17, czas na Stefańskiego niech podgrzeje trochę, bo żal Was. Pozdro:) z 3-miasta.

ryba socho - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czy ten pseudo właściciel to ogląda ????

Jak ma jaja to może jakoś zareaguje chyba że nie ... odpowiedz

Wyborcza - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Cała Polska widzi że legia to pośmiewisko

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dobra Mioduski pakuj sie juz pokazales jak sie znasz na pilce, Leśny w kilka minut zdiagnozował ze problemem jest dyrektor ds transferow. Sam tez wielokrotnie podkreslaelem ze pillarzy chyba za ladne oczy sprowadza. W tej rundzie o dziwo myslalem ze pilkarzy sprowadzil solidnych ale ...to znowu piach...

Z Wielkopolski - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Kiedy napisałem, że Legia nie będzie miała łatwo, bo problemem jest psychika zawodników, to mój wpis wykasowaliscie. Przecież w podobnej sytuacji jest teraz Warta Poznań. Legii wystarczy jedno spektakularne zwycięstwo i się odblokują.

Kylu - 48 minut temu, *.t-mobile.pl @Z Wielkopolski: jesteś jak asystent google opowiadający kawały

Miś - 1 godzinę temu, *.168.26 A taki był śmiech z Lecha że gra szrot na wyjeździe. Tymczasem to oni leją teraz z nas. My nie gramy ani na wyjazdach ani u siebie.

Praga - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Życie będziemy z Legią na dobre i na złe

A może sprzedać 3 najdroższych zawodników i kupić cały klub z 2 ligi - 1 godzinę temu, *.getfiber.pl Cały klub z trenerem i rezerwami,.... Przynajmniej będzie chęć gry.

WO(L)A - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jestem kibicem legii od ponad 45 lat, ale takiego badziewia to chyba jeszcze nie było. Jest mi to ciężko powiedzieć, ale chyba dobrze im zrobi spadek.

Chyba potrzebna lekcja wychowawcza i wywiadówka tym wkładom do koszilel. Z tego już nic nie będzoe

Tal to jest jal się wyprzedaje prawie całą drużymę

odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @WO(L)A: Niestety, mylisz się - oni mają wyje...ne. Pójdą gdzieś indziej, nie będą grać w 2 lidze... To są najemnicy dla których granie w Legii nie jest żadną estymą, tylko niezłym zarobkiem za minimum wysiłku, bo tu nikt nie wymaga ciężkiej pracy - ten azer od razu powiedział że jego cel to "lepsza liga".

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie ma co się już dłużej oszukiwać. W tym sezonie pozostanie rozpaczliwa walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Może się zdarzyć tak, że będzie to historyczny rok... ze spadkiem do 1 ligi. Tragedia.

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Sebo(L) : To wiedziałem, już od Gdańska. Nie przypuszczałem jednak, że jest aż taka lipa. A naprawdę nie jestem pewny tego utrzymania....

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wolfik: niestety wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że o utrzymanie będzie niezmiernie ciężko. Mina Mioduskiego bezcenna po meczu. On jest temu wszystkiemu winien. Pier.ony szkodnik.

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Cóż, drodzy Koledzy. Emocjonowalismy się w ostatnich latach walką o mistrzostwo, teraz bedziemy się emocjonować walka o utrzymanie. Nic wiecznie nie trwa. Ogladając mecz w Gdansku miałem wrażenie, że cos sie skończyło.

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wolfik: A ja mam wrażenie, że od 5 lat nic się nie zaczęło. A miało być tak pięknie...

Atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Wolfik: Nic się nie skończyło, bo nic sie nie rozpoczęło... - Legia wygrywała tytuły słabością reszty, a mioduski nigdy nie miał żadnego planu na ten klub - jego "plan" to wygrać kolejny mecz, nie ważne jak, jakim stylem, byle wyggrać i ciułać pieniądze - reszta zespołów tej ligi przez dekade była tak żenująca że śmiać się chciało - w tym sezonie jest zupełnie inaczej - wiele zespołów dobrze punktuje, a Legii się trafił zacofany spaślak + puchary + słabe transfery.



Legia gra fatalnie co roku. Nie ma czegoś takiego jak Crvena Zvezda w Serbii że dominuje każdego i wali po 90 goli co sezon minimum.



Legia gra fatalnie co roku. Nie ma czegoś takiego jak Crvena Zvezda w Serbii że dominuje każdego i wali po 90 goli co sezon minimum.



Legia to pośmiewisko. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Atmosferic: Dokładnie, i najwyższy czas, żeby wszyscy się o tym przekonali. Nic już z tego układu nie będzie. odpowiedz

Bilu grillu pobabrilu - 1 godzinę temu, *.tele2.se @Wolfik: kolego, a ja to ju mowilem kiedy trenerem zostal ”dac mu szanse” Klaufuric. W sumie jazda w dol, paradoksalnie zaczela sie od dr. Albana ktorego zastapil Tragic Magiera. Pozniej byl tylko cyrk. I do dzis nic sie nie zmienilo. Stabilnie i konsekwentnie w dol.

Pozdro /K. odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.net.pl No niestety, jak ludzie będą chodzić na to dziadostwo to tak zostanie na lata.

Człowieku idź do fryzjera to schłodzisz głowę i dotrze do ciebie co robisz, sprzedaj ten klub, miej resztki honoru . Niszczysz nasz klub, nie staraj się go odbudować bo nie masz zielonego pojęcia o tym.

odpowiedz

KLanik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Liście muszą spaść, albańce i portugale mają swój klan i ponad 100 tysi na głowę w kieszeni. Tej mafijnej bandy szybko się nie pozbędziemy. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kto ma pszczoły, ten ma miód, kto narobił szamba, ten ma.... odpowiedz

KRK 12345y7899 - 1 godzinę temu, *.grefnet.pl Szoda że nie 3:0 szkoda... Zmienić właściciela..



Bojkot kibiców czas zacząć.. może.

Nie przychodzić na mecze....

Do momentu zmiany właściciela odpowiedz

Gocław - 1 godzinę temu, *.net.pl @KRK 12345y7899: pikników nie zatrzymasz w domu, bilety bedą tańsze to bedą chodzić jak na słaby film do kina .

Nie ważny mecz, klub tylko popcorn i kiłbaski się liczą. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Teraz należy zwolnić Gołębiowskiego. Dawać kolejnego z rezerw. Jak on się nazywa? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: To chyba najmniej ważne....My nie mamy piłkarzy. Tak to jest jak się gra szrotem zagranicznym. odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Wolfik: Popatrz na statystyki strzałów Legia ma 3 razy więcej... niż pogoń. Nieskuteczność szokująca. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wolfik: To był kolego żart. Niech spada jedyny szkodnik... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @atmosferic: Kolego nasz skuteczność szwankuje od maja. Wtedy jednak nie traciliśmy bramek. odpowiedz

Bilu d pobabrilu - 1 godzinę temu, *.tele2.se @Wolfik: jak to nie mamy pilkarzy? Przeciez kazdy znawca, kazdy ekspert telewizyjny, internetowy czy inny medialny caly czas wszystkim wmawia(ja) ze Legia ma najmocniejszy i najbardziej utalentowany sklad?

Nie kolego, zapewniam, nie prowokuje. Osobiscie (jak dapewne od dawna wiesz) rzygam tym ”znafstwem” od dawna bo od kilku lat powtarzam ze tak nie jest. Ze jest to zwykla zbieranina. Zreszta tej samej klasy od lat mamy trenerow.

A ci sami znafcy nadal kreuja Magiere jako najwiekszy talent trenerski, miernota ktory nic nigdy nie osiagnal. A wczoraj dostal komejny wpyeer dol.

Nota bene dzis slyszalem jednego ensperta tv ze ten nasz golebiewski to bardzo utalentowany trener. Na czym oni te swoje teorie bazuja nawet najlepsi filozofowke nie potrafia wytlumaczyc.

Pozdrowienia, /K. odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Wolfik: Wiem, skuteczność umarła po meczu z pogonią gdzie po 29 minutach Legia prowadziła 4-0 - od 2 połowy tego mecz w lidze trwa kryzys. Też brak formy o kontuzje pekharta są też widoczne. On nam robił mnóstwo goli i punktów. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Bilu d pobabrilu: Mamy "nazwiska" nie piłkarzy. W większości to odpady po kontuzjach lub "na odbudowę". Zachwiana została tez proporcja w składzie - w tej chwili to trzech Polaków. A zagraniczni - delikatnie mówiąc - nie dają z siebie wszystkiego. Z cała resztą się zgadzam, od czasów Czerczesowa nie było tutaj tranera. Cóz...jak własciciel planuje, tak ma.

Pozdrawiam serdecznie. odpowiedz

Bilu z odbudowilu - 1 godzinę temu, *.tele2.se @Wolfik: kolego, ja od lat to powtarzam. Sciagamy szajs na ”udo”, najchetniej na odbudowe. Albo starych emerytow vzy nawet kaleki (edek, obsradovic itp). I taka tez jakosc druzyn. A zarrudniani trenezy, poza Panem Stanislawem, wiecznie wolne, alibi, usprawiedliwianie, wymowki i siatkonoga. To sa schematy gry i taktyka: siatkonoga. Wpeeezdu z takim prowadzeniem klubu(rozczochraniec z tapeciarzem) i takim prowadzenkem druzyny (wpisz dowolne nazwisko)

/K. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Bilu z odbudowilu: No i w koncu to wszystko się posypało jak domek z kart. Zobaczymy, co dalej. Przewiduję, że teraz i w LE bedzie lipa i w efekcie ostatnie miejsce. Zima bedzie nerwowa, z pewnością część wysokoopłacanego "szrotu" sie pozbedziemy. Może dojdzie Szysz, może jeszcze jakis Polak (takiego Stolarskiego np. odpalono bez żalu). Jak ogramy bezposrednich rywali do spadku, to sie utrzymamy. Ale zabawę trzeba zacząc od nowa, bo własnie walnęło kilka sezonów.



Bedzie ciekawie. Pozdrawiam Kolego ("J") :) odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Będzie spadek jak nic. odpowiedz

Lolek - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Bedzie walka o utrzymanie to sie w pale nie miesci!!! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Lolek: Dokładnie. Wiosna bedzie gorąca i każdy punkt na wagę złota.

Iwcale nie jestem pewny szczęśliwego zakończenia. odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.207.231 BRAWO POGOŃ !!!! Kucharski won z LEGII ty szkodniku !!!! odpowiedz

word!up - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Mladenovic znowu od...bał lipę . Zostawił przeciwnika bez krycia. No i środek obrony . K...a dramat . Wszystkim bym obniżył pensję o 99 % . odpowiedz

az - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl mioduski wypier...laj odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Brawo Pogoń, golić frajerów. odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niech ta zbieranina zejdzie już z boiska odpowiedz

Praga - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Serducho boli odpowiedz

Rysio - 1 godzinę temu, *.knc.pl Niebiesko czerwoni,to nasi Bracia z Pogoni! odpowiedz

Pab(L)o - 1 godzinę temu, *.mm.pl A najgorsze jest to, że taka słaba gra pogoni wystarczy... odpowiedz

Antyczesio - 2 godziny temu, *.plus.pl Brawa dla Czesława co zapewnił mistrza Amice a nam ? Niedługo zostaną mecze w Opolu i Niepołomicach jak tak dalej będzie. odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.chello.pl A ten pseudo obrońca Rose

To poziom 4 ligi dno dna

Miodek żałoba coś ty z naszym klubem zrobił

odpowiedz

Miki55 - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie oszukujmy się, miejsce w tabeli jest wykładnikiem umiejętności piłkarskich. Ci zawodnicy są po prosu bardzo słabi. Nie mają przeglądu pola, nie widzą nic na boisku, nie potrafią podać celnie piłki do przodu, nie potrafią oddać celnego strzału na bramkę, w defensywie srają ogniem. Są po prostu słabymi piłkarzami. Jedyną naszą nadzieją jest dobry trener gdyż taki potrafi zrobić ze zbieraniny słabeuszy dobry zespół. odpowiedz

Julon - 2 godziny temu, *.timplus.net Czesiek tą drużynę zmasakrował! odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Panie prezesie widzisz to? odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl PANIE DARKU WARTO BYŁO ZATRUDNIAĆ TEGO MICHNIEWICZA? odpowiedz

Cudny Zenon - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Ciekawe, co jest celem spuszczenia Legii do drugiej ligi? Przejęcie klubu przez wierzycieli? I co dalej? A może to zemsta lemingów, na kibicach, za rozgrywki parę lat temu z chyżym rujem? odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bez spiny... Jak nam po przerwie nie strzela od razu bramy to po 1:1 będzie. Inaczej tego nie widzę każdy bez formy i wgl jakby zapomieli jak się gra i w jakim klubie.,,, Grać kuźwa mac a nie browary chlać!!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Mamy w Legii słabych piłkarzy. Do tego kompletnie bez formy. Szczęście też nas opuściło. odpowiedz

Gościu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Walczą ale pech z nami.To jakieś fatum ale mimo wszystko Legia stwarza zdecydowanie za mało klarownych sytuacji.Zbyt mało szans na celne uderzenia odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Panowie, możemy mieć pretensje do całego świata, winny jest jeden, któremu wydawało się, że ,,pozjadał,, wszystkie rozumy. Leżysz pan i robisz pod siebie. Odejdź szkodniku z klubu. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Rose przy golu krył sam siebie. odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl Dramat nie gra.... Tu ku...a mać Legia grać nic nie pomaga, został liść na parkingu ....

Jprld nie mogę już słaby mały Zahović z główki.............. odpowiedz

Cziko - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Ja razie nie narzekajcie bo walczą.

Gdyby tak grali zawsze to by było przynajmniej 3 zwycięstwa wiecej.

Tylko Legia. odpowiedz

(L)eon - 2 godziny temu, *.wawtel.pl @Cziko: co robią? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Cziko: Idz gościu i powiedz to do lustra. A później walnij z liścia temu z lustra... odpowiedz

Wiesio - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ha ha ha odpowiedz

Avatar - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Grają tak jak trenują!

Pogonić to pijackie towarzystwo ! odpowiedz

ryba socho - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Zahovic ma nieco ponad 170 cm a rose taki kawał chłopa i stał razem z Misztą jak kołek z kołkiem odpowiedz

Benq - 2 godziny temu, *.orange.pl Dośrodkowanie balon, głowka taka sobie, ale reakcja tego wirtuoza w bramce bezcenna, na podwórku lepiej bramkarz broni, dramat, Legia bez bramkarza!!!!!!!! odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Benq: Jaki bramkarz?! To jest zwykły ręcznik, a nie bramkarz… odpowiedz

Mr. - 2 godziny temu, *.virginm.net @Benq: 100% racji ten ręcznik w ogóle się nie ruszył,zero reakcji. odpowiedz

Won - 2 godziny temu, *.virginm.net @Pusia: To juz szmata nie ręcznik odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Spadek bliski, brawo! Super treneiro! odpowiedz

Wszyscy razem - 2 godziny temu, *.vectranet.pl W.Y.P.I.E.R...A.L.A.Ć.



Pierwsza Liga czeka Nas .....

Do pierwszej Ligi Legio marsz..

Kolejna porażka czeka Nas..

O pięknych meczach zapomnieć czas... odpowiedz

adi - 2 godziny temu, *.chello.pl co groźna akcja to stroną Rose'a, bramka też jego błąd, oby to było jego ostatnie 45 minut w Legii, takiego ogórka dawno nie było odpowiedz

wukashi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Michniewicz out! odpowiedz

Grześ - 2 godziny temu, *.centertel.pl Za co im tyle płacą na miesiąc? Z taką grą to powinni zarabiać najniższa krajowa. Te zarobki są oderwane od rzeczywistości moim zdaniem. Czemu nie zajmie się tym prokuratura? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Mówiłem przed meczem, że z parodystą na PO prosimy się o kłopoty. I prosze. Jedno dośrodkowanie i ten dziad zawala bramkę.



Szkoda słów... odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl @Wolfik: No nie, popisał się już wcześniej, puszczając Carlosa. Tylko wtedy, Carlos strzelił w Misztę. Ten, kto go sprowadził, musiał mieć zapalenie spojówek. odpowiedz

Antyczesio - 2 godziny temu, *.plus.pl Gol do szatni eh :/ odpowiedz

in - 2 godziny temu, *.ckmediator.pl jak zwykle typowe szmaciarstwo wychodzi odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mioduski zrezygnuj, bo doprowadzisz klub do totalnego upadku... odpowiedz

Zbieracz kartonow - 2 godziny temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek:Mioduski nie zrezygnuje bo sam siebie nie zwolni jedynie spadek do 1 ligi może go obudzić chociaż i to niekoniecznie bo im człowiek lepiej wykształcony to podobno głupszy i mu odbija od tych tytułów przed nazwiskiem bo wszystko wie lepiej coz Mgr a Mgr Inz habilitowany profesor itd to roznica nie? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Zbieracz kartonow: Ja tego dalej nie widzę. Nie można popierać tego szamba. Kibicem klubu zostanę do końca, mojego lub jego. Ale to, co się dzieje, przekracza jakiekolwiek granicę... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl No i macie tego Rose zawiesił się przy golu ale i Miszta mógł wyjść z bramki. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brak słów co się dzieje teraz na Ł 3 odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Dwóch zagrań ręką w polu karnym Pogoni, dla nas nie gwizdnął. Spółdzielnia w robocie? odpowiedz

Ggd - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Po(L)ubiony:

Nie bylo ręki za ro jedza 2 razy powinien zobaczyć żółta: stempel + doskoku do rywala odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl Emreli w słupek ale chociaż coś powalczył. odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Rozczarowuje Emreli - jest niewiele szybszy od Ciapały z LZS Tarcica Nowy Las odpowiedz

Mła - 2 godziny temu, *.chello.pl Jest srednio odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl 2-3 podania strata i w kółko tak. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl @:): albo faul pogoni :) odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.centertel.pl Legia do boju. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Na razie padaka, bez jaj... odpowiedz

Zbieracz kartonow - 2 godziny temu, *.plus.pl Szkoda że się przepisy zmieniły i Miszta nie może łapać piłki podanej nogą bo gramy glownie do tyłu to mógłby złapać w ręce i wykopać wtedy by się coś z przodu ruszyło. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Zbieracz kartonow: Gdyby była taka możliwość, na pewno byłoby 5-0:)))) odpowiedz

Zbieracz kartonow - 2 godziny temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek: przy tak wychodzącym Stipicy i niepewnym coś dziś to jeszcze by Miszta strzelił jak Kolumbia Kuszczakowi ;) odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.inetia.pl Mladenovic jest za słaby nawet na rezerwę .To nie jest skrzydłowy . Ale trenerskie tuzy na siłę go tam pchają. Nie mamy w ogóle skrzydeł . Lipa . odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Widać jaką spaloną ziemię Czesio zostawił. Dramat w ataku, horror w obronie, środek nie istnieje. odpowiedz

Zgred - 3 godziny temu, *.02.net Pogoń MKS zawsze z Legia jest. Pozdro ziomale że Szczecina odpowiedz

bie/L/sko - 2 godziny temu, *.master.pl @Zgred: Szacun kolego odpowiedz

quad74 - 3 godziny temu, *.chello.pl Trzech Polaków w składzie... odpowiedz

KrystekLegia - 4 godziny temu, *.chello.pl 3 0 odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Nie wiem, czy wystawianie Jedzy na LO i parodysty na PO jest dobrym pomysłem. Chyba juz lepiej byłoby grać Ribeiro i Jędzą na nominalnej pozycji. Przeczuwam kłopoty... odpowiedz

Maro(L) - 4 godziny temu, *.versatel.nl Legia wygra 3-1 . odpowiedz

:o) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Maro(L): Nie. odpowiedz

