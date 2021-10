Gołębiewski: Nie chcę wypowiadać się o grze

Marek Gołębiewski (trener Legii): Przegraliśmy bardzo ważny mecz dla nas. Drużyna jest małym dołku, ba mogę powiedzieć, że nie jest mały i chcemy z niego wyjść. O grze nie chce się wypowiadać. Zawiedliśmy kibiców i nie tak wyobrażałem sobie ten mecz. Ciężko powiedzieć coś na gorąco. Boisko nas zweryfikowało okrutnie. Jestem od sześciu dni trenerem tej drużyny i chcę znaleźć przyczynę wpadnięcia w ten dołek. Jak jestem kibicem tej drużyny, to nie pamiętam takiej sytuacji, żeby Legia w spadku. Nie potrafimy ułożyć sobie tego w głowach. To był ciężki dzień. Niemniej prawdziwy sportowiec i człowiek może podnieść się z tego. Wierzę, że wspólnie jesteśmy w stanie to zrobić. Nie mam obawy przed starciem z Neapolem. Mam zasadę, że myślę o meczu, jak jeden się zakończy. Jak wrócę do domu i zacznę myśleć o spotkaniu z włoską drużyną. Biję się z myślami. Ze Świtem dało się przepchnąć ten mecz, bo nie było to oszałamiające widowisko. Jednak już dziś zawiedliśmy. W czwartek szykuje się kolejne rozdanie. Bywa tak, że jak ktoś na ciebie nie liczy, to jesteś w stanie wyjść i walczyć. Życzę sobie, ale jestem realistą i wiem, że nie wychodzi się z kryzysu w dwa dni. Jestem facetem i mam kilku facetów w szatni, więc spróbujemy wyjść z tego razem. Generalnie to nie jest normalne, że Legia przegrywa osiem spotkań w lidze. Widzę po chłopakach, że są przejęci tą sytuacją. Tak jak ja. My to zepsuliśmy i my to musimy naprawić. Nie wyjdą kibice, ani prezes, ani dyrektor sportowy na boisko, tylko my. Mamy wyjść na Napoli z myślą o wygranej. Kibice mają prawo wymagać lepszej gry. Tu nie ma większej filozofii. Odbyliśmy rozmowę w męskim gronie. Powiedziałem swoje przemyślenia, oni swoje. Jak byśmy sobie nie pokazali, gdzie jest błąd, to nigdy byśmy z tego nie wyszli. Zdaję sobie sprawę, w jakim momencie dołączyłem i moja rola jako trenera jest, żeby wyjść z tego kryzysu. Na czym opieram swój optymizm? Na swojej osobowości. A moja mentalność jest taka, że nie poddaję się. Chcę zarazić tym drużynę. Musimy pchać wózek w jedną stronę. Wszyscy. Zarówno zawodnicy, jak i zarząd, jak i kibice. Cała Legia zawsze razem - takie hasło mi przyświeca. We wtorek przeprowadzimy badania. Chcę sprawdzić, jaki poziom zmęczenia jest w organizmach w zawodnikach. Efekt jest taki, że mamy za sobą ponad pół sezonu rozegranego, gdyby spojrzeć na zespół, który nie gra w pucharach.

Komentarze (89)

+ dodaj komentarz

dodaj

gniazdo - 6 minut temu, *.chello.pl Pachnie mi on trochę Brzęczkiem w kadrze. Jeszcze tego potrzebowaliśmy teraz. Zwolnienie Michniewicza było błędem. odpowiedz

fff - 15 minut temu, *.plus.pl oni ustawiają mecze dorabiając sobie na tym, to jest NIEMOŻLIWE by zapomnieli jak się gra w piłkę nożną(vide wyniki w pucharach) - robią z was de.bili od wielu lat, korupcja nie skończyła się wraz z zatrzymaniem "Fryzjera" - było, jest i będzie wielu takich, którzy będą na tym dorabiać, w dzisiejszych czasach są większe możliwości, dzięki bogatej ofercie wielu bukmacherów, bukmacherzy sponsorują extraklasę i 1 ligę - jesteście idiotami chodząc na mecze piłki nożnej - przez co dokładacie się do tych szemranych interesów. Tylko, że za chwilę znów będziecie ich nosić na rękach i zbijać z nimi piątki, a interes będzie się kręcił dalej. Tak funkcjonują wszystkie kluby piłkarskie. Naiwni na to chodzą. P.S. Ja chodziłem(i grałem) w Legii(rugby), gdy mieszkałem jeszcze w Warszawie odpowiedz

Adams (L) - 18 minut temu, *.centertel.pl We wtorek mają badać krew grajkom na zawartość alko po święcie 1 listopada… odpowiedz

Leśny Dziadek - 27 minut temu, *.centertel.pl Może zrobimy tutaj rodzaj protestu. Pod każdym artykułem umieszczajmy tego typu pytanie: kto jest za zmianą właściciela

Legii? odpowiedz

Leśny Dziadek - 26 minut temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: Jestem za. odpowiedz

Migo - 19 minut temu, *.. @Leśny Dziadek: A nowym kto zostanie? Leśny cymbał? Tego p...lenia już nie da się sluchać. Pomyśl chwilę zanim coś napiszesz. Zmiana właściciela to nie zmiana trenera! Musi być chętny żeby ten grajdołek ogarnąć. Poniał!? odpowiedz

fff - 28 minut temu, *.plus.pl oni ustawiają mecze dorabiając sobie na tym, to jest NIEMOŻLIWE by zapomnieli jak się gra w piłkę nożną(vide wyniki w pucharach) - robią z was de.bili od wielu lat, korupcja nie skończyła się wraz z zatrzymaniem "Fryzjera" - było, jest i będzie wielu takich, którzy będą na tym dorabiać, w dzisiejszych czasach są większe możliwości, dzięki bogatej ofercie wielu bukmacherów, bukmacherzy sponsorują extraklasę i 1 ligę - jesteście idiotami chodząc na mecze piłki nożnej - przez co dokładacie się do tych szemranych interesów. Tylko, że za chwilę znów będziecie ich nosić na rękach i zbijać z nimi piątki, a interes będzie się kręcił dalej. Tak funkcjonują wszystkie kluby piłkarskie. Naiwni na to chodzą. P.S. Ja chodziłem(i grałem) w Legii(rugby), gdy mieszkałem jeszcze w Warszawie odpowiedz

Szelka - 42 minuty temu, *.chello.pl Wolny szkoleniowiec z dużym doświadczeniem trenerskim i życiową wyobraźnią, nie przystałby na przyjęcie stanowiska po CM w tak złożonej sytuacji. Ty jednak połasiłeś się na ew. splendor, kasę i lepsze cv. A skoro tak, to pij to paskudne miodowe piwo, aż przejrzysz na oczy. I pamiętaj, że nie masz prawa narzekać na swój los ponieważ sam go sprowokowałeś.

Nawet nie współczuję... odpowiedz

Mat - 43 minuty temu, *.chello.pl Następny co wychodzi z 1 prawdziwym napastnikiem i 3 środkowymi pomocnikami w tym 2 defensywnymi. Potem ściąga tego napastnika i wpuszcza Lopeza, który jest dobry ale na oblężenie słabych rywali... odpowiedz

SC - 52 minuty temu, *.orange.pl Dajcie już sobie spokoj z Czerczesowowem - z jego perspektywy - po cholerę ma przychodzić do nas, jak na MP nie ma szans. Z perspektywy klubu - po cholerę płacić tyle trenerowi, którym może (z podkreśleniem na ,,moze”) jak wyjdzie z kryzysu to zbliży się do podium. To są cele w chwili obecnej (niestety) do osiągnięcia na dobra sprawę przez pierwszego lepsze Stokowca. odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Odejdź ! odpowiedz

Rafal - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Chce zareklamować karnet. Nie za taką padakę płaciłem. Kastrat, Emreli, Rosę,Johanson… jednak rację mieli Michniewicz i Kowal odpowiedz

Kibic LEGII od 53 lat - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Rafal: Chyba masz niestety rację - tylko za mordy te panienki wziąść

Takiego Gołębiewskiego to oni mają w d....... odpowiedz

Kibic LEGII od 53 lat - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Brosz jest wolny - a ten matoł zatrudnia do najbardziej utytułowanego klubu w Polsce, który przechodzi potezny kryzys trenera , który prowadził drużyny III ligowe . Michniewicz rozpier...ił tą dryżynę i tylko ktos z autorytetem i doswiadczeniem ją z tego może wyciągnąć

odpowiedz

person - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tylko Stasiu odpowiedz

art - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl "chcę znaleźć przyczynę wpadnięcia w ten dołek" - jeśli nie znał Pan przyczyny to dlaczego podjął się Pan trenowania pierwszej drużyny? odpowiedz

kczeczu - 1 godzinę temu, *.205.233 z Napoli rezerwy oszczędzać najlepszych na ligę odpowiedz

Stas - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tylko Czerczesow i treningi z niedźwiedziem odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Trener nie chce mówić o grze, czy ktoś to rozumie? Za to dużo gada że jest facetem i inne takie ogólnikowe frazesy... byle nie o grze. Jeśli już Mioduski nie miał nikogo z doświadczeniem trenerskim to powinien mieć przynajmniej kogoś inteligentniejszego. Wyników by to nie poprawiło, ale może by człowiek nie musiał słuchać takich bzdur. odpowiedz

(L)g - 47 minut temu, *.t-mobile.pl @geds:

A o czym tu mówić. Czesiek nie opracował przed sezonem żadnych rozwiązań rozgrywania stałych fragmentów gry, a zamiast tego ćwiczył atak pozycyjny. W poprzednich sezonach wygrywaliśmy, bo udawało się w taki lub inny sposób strzelać bramkę lub dwie więcej od rywala, teraz na siłę starali grać tą para tiki take i efekty są jakie są. odpowiedz

Kibic LEGII od 53 lat - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jak k.... można zatrudnic w takim kryzysie trenera bez zadnego doswiadczenia - brak słów co ten Mioduski odpie...ala odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Kibic LEGII od 53 lat: To akurat jest proste:

- w tej chwili nie ma dostepnych odpowiednich trenerów rodzimych (chyba że chcesz Brzęczka);

- trener zagraniczny pokroju p.Czerczesowa kosztuje, a utrzymujemy już dwa sztaby;

-zgadzam się co do idei, równie dobrze trenerem mógłby zostać Astiz, Boruc, albo p.Iza Kruk. odpowiedz

kczeczu - 1 godzinę temu, *.205.233 z Napoli rezerwy oszczędzać najlepszych na ligę odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.aster.pl @kczeczu: Mam nadzieję , że to żart. Ma wyjść najlepszy skład i walczyć cudem o 1 pkt. Liga jest już przegrana ( w sensie mistrza ) , spaść nie spadniemy, trzeba ratować co się da - PP i puchary na wiosnę. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Przemek : Co do tego "nie spadniemy" .... domu bym na to nie postawił. odpowiedz

Dedi - 44 minuty temu, *.plus.pl @Wolfik: Ja też.. kibice Schalke też tak mówili w zeszłym sezonie, z dobrym składem przegrywali wszystko tam Widocznie był problem mentalu, niektórzy nie nadawali się do noszenia presji dużego klubu jakim SCHALKE jest. Legia też jest dużym klubem największym w Polsce niektórzy nasi Piłkarze tego nie rozumieją. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Idźcie wszyscy w pi..u. Nie lubię nikogo wyzywać ale wy to nawet na wykopki do kartofli się nie nadajecie. Precz z LEGII nieroby. Kolejne mecze przed nami...bez zwycięstwa. Syf i muł. Trener Legii... jakiś zbawiciel pan. Gołębiewski hihi. Klękajcie narody. Bój się ekstraklapo odpowiedz

Legia Żyrardów - 2 godziny temu, *.125.118 Panie Marku, nie spinaj się, jesteś jedynie "P.O." trenera, do przerwy na reprezentacje, choć z drugiej strony cholera wie na ile czsau.

Ktory rozsądny trener przyjdzie pracować do "pudla" na rok czasu... nawet Cupiał nie miał takiego rozwolnienia, choć miał pieniądze i zatrudniał najlepszych, polskich zawodników.







odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Sorki ale spier...laj wuefisto tam gdzie twoje miejsce!! odpowiedz

Przemek - 2 godziny temu, *.aster.pl Dużo, bardzo dużo słów - te słowa nic nie znaczą. Po wygraniu finału Ligi Europy ze Świtem przyszła ligowa szarzyzna. Kolejna żenująca i kompromitująca wypowiedź , myślę, że ten człowiek ma bardzo dobre intencje , ale nie ma warsztatu , autorytetu , doświadczenia, umiejętności żeby być trenerem naszej Legii. Jako kibic Legii powinien zdawać sobie sprawę z powyższego i nie pchać się na I trenera . Każdego dnie dziękuję Bogu , że jestem Legionistą i nawet jak spadniemy moja miłość do klubu nie osłabnie , ale to co się teraz odpier... to naprawdę woła o pomstę do nieba. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Przemek : ma zajebiście silną psychikę. Nie doczytałeś? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Najgorsze jest to, że mając świadomość budowania od podstaw klubu piłkarskiego, zakładając super pozytywną opcję, że Dariusz sprzedaje Legię (w co nie wierzę, niestety), czeka nas kilka lat bryndzy.

Rozwalić jest łatwo, zbudować od podstaw trudniej, a od 5 lat klub jest stopniowo rozkładany na łopatki.

Czas spojrzeć prawdzie w oczy: obecnie leży w kałuży berbeluchy, obesrany, obrzygany, wyszydzany.

A co gorsza, patrząc na minę właściciela, ma się dziwne wrażenie...

Pytanie, co nas czeka, jeżeli klub pozostanie w obecnych rękach? Gdzie jest to dno, którego już się przebić nie da...?

Kiedy proces kryminalisty Wojciecha K. pseudonim "Kowal"...?

Trzeba znaleźć winnych i surowo ukarać - jakoś znajomy ten tekst z książki, pod tytułem "Folwark zwierzęcy:" Tam, gdy władze przejęły świnie, folwark upadł...

Oczywiście w Legii, mamy dobry zarząd, wspaniałego właściciela, prezesa na poziomie, trener cudownie rozwija zespół, a zawodnicy świetnie się czują i oddają serca w każdym meczu. Dlatego możemy spać spokojnie...Dobrej nocy...



odpowiedz

Bilu abilqvist - 1 godzinę temu, *.tele2.se @Leśny Dziadek: kolego, przeczytaj uwaznke bo juz ci raz odpowiedzialem. Wczoraj Lesnodorski sie wypowiadal ze Kowala broni jakas za yee bista pani adwokat z jego firmy. I ta pani mowi ze zadnego procesu nie bedzie. A ze kowal to stary zgryzliwy peder to wszyscy o tym wiedza. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Bilu abilqvist: Wiem, to akurat jest w tym wpisie żart. Bo nie wierzę, że ktoś może być aż tak głupi...chociaż...ale nie, nie, niemożliwe. odpowiedz

Maciej - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl @Leśny Dziadek: tylko spójrzmy na to z innej strony, Legia w końcu dostała się do Europejskich Pucharów i to w stylu w najlepszym od pamiętnego dwumeczu ze Spartakiem. Ostatnie lata to pasmo ligowych sukcesów. Czy na prawdę jedna nieudana runda jesienna prowadzi Cię do takich wniosków, że klub popada w ruinę? Dzięki LE finansowo też jest nieźle. Drużyny nie mamy ale mamy pierwszy raz od dawna grajków o sporym potencjale zarówno finansowym jak i sportowym. Muci, Emreli, Luqi, Miszta, Tobiasz, Nawrocki, Slisz, Kastrati, Kapustka czy nawet Wieteska. Do tego dochodzą inni młodzi. Kadra jest znacząco odmłodzona.

Jest mega kryzys ale da się z tego wyjść. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Maciej: Wyjść da się z każdego kryzysu. Tylko kto to ma zrobić? To, co napisałeś, to prawda, ale jest jedno alle (jest ich więcej, w odniesieniu do Twojego wpisu jest jedno) Wiesz jaki klub ma dług? Po drugie - zapewniam, że atmosfera w klubie jest FATALNA i to od kilku lat. Nie zbudujesz NICZEGO w takiej gęstej atmosferze.

Jechaliśmy na ogromny farcie do tej pory i na słabości przeciwników.

Fart się skończył, inne zespoły zaczęły iśc bardzo mocno do przodu.

Odpowiedz mi proszę na jedno pytanie - jak myślisz - zawodnicy są źle przygotowani do sezonu, nie chce im się grać, a może mają kaca? Poważnie pytam, bo może masz jakieś wieści, dlaczego walą w ciula podczas meczów ligowych. W każdym razie ja widze totalną patologię i nie widzę, jak można z niej wyjść, z obecnym towarzystwem. A dług przekracza wartość wszystkich zawodników, oraz środków trwałych, rośnie i będzie rósł. Oczywiście nikt się do tego nie przyzna, ale uwierz - tak to wygląda.



odpowiedz

Mareczku!!!!!!! - 2 godziny temu, *.vectranet.pl W kolejnym meczu wystaw Legia 2 i zobaczysz w czym jest problem.Komu się chce a komu nie. odpowiedz

pitoas - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Mareczku!!!!!!!: PRAWDA odpowiedz

art - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Mareczku!!!!!!!: Dokładnie tak. Przynajmniej chłopaki z Legii 2 mogą pokazać że im zależy. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Nowy trener ale stara taktyka i parodyści w koszulkach. Czy naprawdę byłoby gorzej gdyby zagrało kilku młodych Polaków? odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.plus.pl Podobno Magda Gessler wyraziła gotowość objęcia stanowiska dyrektora sportowego i przeprowadzenia piłkarskich rewolucji. odpowiedz

Kropa - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl @(L)eve(L)64: Jeden loczek juz wystarczy;) odpowiedz

Mario - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Mieliśmy już uczniów w Legii :Magiera,Vukovic,Jozak,i teraz ten.Tu jest potrzebny ktoś nie gorszy od Czerczesowa.Myślałem ze on zostanie teraz trenerem,bo tak ostatnio kręcił się w Legii. odpowiedz

Echhh - 2 godziny temu, *.aster.pl Po co robic we wtorek badania. Wystarczy alkomat. Panie trenarze niech Pan wezmie tych kilku facetow z szatni na browarka i po temacie. A panienki dobranocka i spaciu. odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Szkoda mi tego gościa,bo został wypchnięty na głęboka wodę.W Legii jest potrzebny prawdziwy trener a nie uczeń.Nie byłem zwolennikiem Michniewicza.ale trzeba było go trzymać do puki nie znajdzie się dobry jego następca.Bo byłaby większa szansa coś ugrać przynajmniej w pucharach. odpowiedz

PanTrener - 2 godziny temu, *.master.pl chłopie jesteś trenerem masz sie wypowiadac o grze a nie o pogodzie czy informowac czy jest urodzaj grzybow odpowiedz

Filip - 2 godziny temu, *.111.202 Dajcie spokój już Staśkowi. Kondycyjnie na boisku piłkarze byli lepsi ale taktykę na mecz miał jedną, co później wszyscy rozpracowali odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Filip: Później, czyli kiedy? Dokładnie - od której kolejki? Co za brednie piszesz. odpowiedz

Stifman1990 - 2 godziny temu, *.ewe-ip-backbone.de Tutaj pomoże tylko i wyłącznie " rozmowa motywująca" tak jak kilka lat temu po przegranej z amica 3 do 0 za Jozaka odpowiedz

Łukasz 87 - 2 godziny temu, *.215.156 Legia - Napoli 0-4! odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Jest w szatni kilku facetów? Ale który,y to w powodzi podpasek, pudru i szpilek walających się po szatni. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.plus.pl "Jestem facetem i mam kilku facetów w szatni"

Pierwsze szczere wyznanie że kilkudziesięciu pozostałych to płeć odmienna. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl I jeszcze jedno, choćbyśmy mieli dostawać w dupę do końca roku, kolejna zmiana trenera nie ma żadnego sensu.

Ten porąbany zespół "spali" teraz każdego szkoleniowca.

Tylko tego typu pisanie też nie ma żadnego senu.

Tu trzeba zmiany właściciela klubu. Nawet, gdy odejdzie Radek, to kto tu przyjdzie na jego miejsce, następny Koziołek Matołek? odpowiedz

Krzychulegia66! - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek: a jakiej zmiany właściciela ty chcesz? Kto przejmie Legie?. Myślisz że ktoś ot tak sobie wyjmie swoje cięzko zarobione pieniadze i będzie sponsorował Legie? Dopóki Mioduski wyjmuje swoje pieniądze ma prawo robić co mu się podoba. Chyba ze ty zostaniesz sponsorem. Piszę to bez satysfakcji bo nie jestem zwolennikiem pana Darka.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Krzychulegia66!: Skąd masz wiedzę, że nikt nie chce przejąć (kupić) klubu? Ile jeszcze chcesz dowodów na to, że "Titanic" tonie"? I zatonie, i co wtedy? Co, kiedy długi będą tak ogromne, że rzeczywiście nikt nie będzie chciał przejąć klubu, co k...a wtedy napiszesz??????? odpowiedz

zip skład - 2 godziny temu, *.prest.pl widać po wypowiedziach tego gościa ze kariery trenerskiej to on nie zrobi, bełkocze cos od rzeczy, zdaje się że nie widzi albo nie chce widziec gdzie leży problem , dalej sie jara meczem z jakims switem amatorskim gdzie rowniez piłkarzyki odje...i zenade...ten skłąd jest po prostu słaby częśc piłkarzy przerasta presja związana gra w Legii, za duzo obcokrajowców , najemników , wieza babel, po za tym dużo sie czyta ze przecież to są dobrzy zawodnicy jak to możliwe ze takie wyniki..jacy dobrzy...Luquinhas niby kozak taki , profesjonalny piłkarz któy nie potrafi porządnie uderzyć na bramkę..mladenovic porazka, perkhart lopes dno slisz to samo martins mocny przecietniak, wieteska, i ci nowi...charatin rose hanna johansonn czy nawet mocno przereklamowany emrelli no t sa piłkarze na I ligowym co najwyzej poziomie , Odpowiada za to głównie Mioduski z kucharskim którzy ten klub całkowicie rozj...ali...nie ma szans ze nagle zaczną wygrywac , nie z tym smiesznym składem

odpowiedz

HOP - 2 godziny temu, *.knc.pl trening na 5tą rano i niech biegają do 12. jak nie są lepiej grać w piłkę to niech przynajmniej lepiej biegają :)

o 15 drugi trening i bieganko do 22.

i tak do skutku dzień po dniu.



tu się nie ma co pier...



(L) odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @HOP: A potem 100 przysiadów. I test czy prawidłowo powiedzą Grzegorz Brzenczyszczykiewicz. Jak nie to w ramach relaksu bieg po schodach na PKiN. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Wielu ludzi nie ma pojęcia, jakie możiwości ma Czerszesow. Gdyby wówczas popracował w Legii przynajmniej 3 lata, jestem pewny, że gralibyśmy w pucharach, i zarówno tam, jak i w lidze biegalibyśmy jak konie na Pardubickiej. Ja widziałem nie tylko bieganie, ale i ono nie było bez sensu.

Zobaczcie, jak dzisiaj biegały te kaleki - stada do 1 zawodnika Pogoni, bez żadnego przemyślenia. Tak zresztą jest od dawna plus niecelne podanie, brak presingu i brak stylu, pomysłu na prowadzenie gry. A poza tym - jak mamy wygrać mecze, tymi zawodnikami, jak nie biegajac od 1 do 150 minuty? Jak chcemy grać technicznie, to sprowadajmy takich zawodników, tylko kogo na to stać? Skoro nie, to trzeba znaleźć inne atrybuty - jak choćby bieganie i presing non stop. I właśnie te cechy mają polskie drużyny i potrafią nas zabiegać. Możemy odpowiedzieć tym samym, tylko jeszcze lepszym przygotowaniem fizycznym. i To właśnie gwaratuje trener pokroju Stanisława. Czego tu nie rozumieć?

Ps. Nie mam żadnych złudzeń, Czerczesow nie będzie chciał tu przyjść. No chyba, że się mylę, co daj Panie... odpowiedz

Bilu Bilqvist - 2 godziny temu, *.tele2.se @Leśny Dziadek: totalnie, ale to totalnie sie z Toba zgadzam. Ale pewnych rzeczy betonom nie wytlumaczysz. Nie dociera. To kaby rzucac pileczka do tenosa w bud e telefonicznej. Pozdro /K. odpowiedz

zp - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: po raz kolejny napisze, ze mądrego miło poczytać odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.inetia.pl Ludzie , jaki poziom zmęczenia ? To co ma powiedzieć taki Salah ? Że nie będzie grać co 3 dni bo jest zmęczony ? To pi...enie o zmęczeniu to głupie tłumaczenie braku umiejętności u zawodników oraz sztabu trenerskiego . odpowiedz

Za cholirę nie idzie się dogadać . - 2 godziny temu, *.com.pl Żyleta zaintonowała do Piłkarzy w ocenzurowaniu - aby sobie już poszli . Ale chyba to nie daje efektów bo w składzie Legii było 3 Polskich piłkarzy to wątpię , żeby to przesłanie reszta zrozumiała . Można było z żylety dać Angielską wersję tego przekazu , ale znowu mało kto tam zna angielski no i taki klops komunikacyjny , że za nic nie idzie się dogadać obecnie na linii Kibice - Piłkarze . odpowiedz

Sim - 2 godziny temu, *.btireland.net @Za cholirę nie idzie się dogadać .: Nic dodac....70% skladu nie wiedziala co Ci kibice spiewaja odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Za cholirę nie idzie się dogadać .: Dodam, że Miszta i Jędza którzy rozumieli co było śpiewane akurat nie do końca powinni być adresatami tych przyśpiewek. odpowiedz

Krisu - 2 godziny temu, *.orange.pl Mioduski sprzedaj Naszą Legie komuś mądrzejszemu, kto zna się na piłce nożnej. Wstydu nam nie przynoś, ty złotówo. odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Dobry czlowieku, podaj sie do dymisji, bo bedziesz kozlem ofiarnym, po co ci to? Nic nie zrobisz bo tu jest za duzy syf. odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl W wtorek po badaniach : Niestety kilku naszych piłkarzy jest wyczerpanych i nie zagra z Napoli.... Nie mają siły. odpowiedz

A CIEBIE JEDNAK FILOZOF A NIE COACH!i przepchnij sie sam! - 2 godziny temu, *.. Biję się z myślami. Ze Świtem dało się przepchnąć ten mecz, bo nie było to oszałamiające widowisko. Jednak już dziś zawiedliśmy. W czwartek szykuje się kolejne rozdanie. Bywa tak, że jak ktoś na ciebie nie liczy, to jesteś w stanie wyjść i walczyć. Życzę sobie, ale jestem realistą i wiem, że nie wychodzi się z kryzysu w dwa dni. Jestem facetem i mam kilku facetów w szatni, więc spróbujemy wyjść z tego razem.

odpowiedz

m57 - 2 godziny temu, *.chello.pl Rów Mariański odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Pan od wf-u już wymięka?Nie chce się wypowiadać na temat gry swoich pupili?

Jak się chla a nie trenuje to później szuka się wymówek.Cieżko żeby organizm się zregenerował w barze.

Dlatego drużyna przebiegła dzisiaj 104 kilometry. Według mnie to 10-12 kilomtrów za mało.

Tylko my kibice w męskiej rozmowie z piłkarzykami zmobilizujemy ich do biegania.

Pan od wf nic tu nie poradzi.

Albo weźmiemy spawy w swoje ręce albo spadniemy.

I jeszcze kolejna sonda z dupy do końca maja jak w styczniu już tu nie będzie pana od wf.

Z Michniewiczem też była sonda do końca roku i teraz nie ma ani sondy ani Czesia.

Mioduski,Kucharski Wooon. odpowiedz

Rafi5388 - 2 godziny temu, *.chello.pl Ten bełkot to naprawdę jego słowa? Jesteśmy W MAŁYM DOŁKU to jest the best!!!

Optymista, dobry cudak odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl "Nie wyjdą kibice, ani prezes, ani dyrektor sportowy na boisko,. Oby nie, ale co do kibiców i wejścia na boisko, to się możesz juz niedługo bardzo zdziwić... odpowiedz

Bilu Bilqvist - 2 godziny temu, *.tele2.se @Leśny Dziadek: ale bym sie wtedy usmial!!!

A swoja droga, wedle staropolskiej tradycji rozczochranca, mamy nowego WFiste. Teraz ”dac mu szanse bo ma dna”. Kolejne DNO.

Pozdro /K. odpowiedz

Anakim - 2 godziny temu, *.centertel.pl Boże i to gadanie o męskiej rozmowie, zenada... Wieteska i męska rozmowa, jeden wielki żart. Kuzyni znowu bawią się jak za starych dobrych czasów. Wszyscy śmieją się, że Czerczesow to betonowa taktyka, zero finezji, ale teraz przecież nam nie potrzeba gry jak Barcelona czy Real tylko niech ktoś doprowadzi ich do pionu i po to jest potrzeby Czerczesow, bo jak nic nie pomaga to pomoże trening z niedźwiedziem. A i on by jie pozwolił na grupę bankietowa. odpowiedz

kibicL - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Anakim :

100 procent racji odpowiedz

Marce (L)i - 3 godziny temu, *.chello.pl W małym dołku? W dużym dole? Raczej spadam bezkresną przepaść. odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Pamie Trenerze dość sloganów jak ten z hasłem Cała Legia zawsze razem ( słynny kop głowę po meczu z Lechią ) Ja chce konretow od ludzi którzy zarabiają średnio po 80 tys zł za miesiąc czyli najwięcej w lidze a przegrywają z każdym poprostu z każdym !

Ps. Można usłyszeć konkretne zarzuty do Pana Kucharskiego ? Może ktoś by się wpierw wypowiedział w tej kwestii a nie jeden zarzuci z gniazda i cała reszta śpiewa bez pomyślunku odpowiedz

(L)eon - 2 godziny temu, *.plus.pl @Alan: koleś Ty tak poważnie nie wiesz czemu dziś kucharski miał jechane poczytaj sobie jego ostatnie wypowiedzi zweryfikuj to z rzeczywistością i masz odpowiedź zobacz co naściągał do tego klubu i co te jego gwiazdy odpier...ją odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @(L)eon:

Awansowaliśmy do LE po 5 latach ? Awansowaliśmy a ze nie ma nikogo kto ich złapie za mordę to inna sprawa.... Co do trenera to oni wiedzę ze jest tylko na chwilę mysle ze zaraz przyjdzie jakiś były Trener reprezentacji..... odpowiedz

P(L)EBAN - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Tak to fakt to jest dramat ze musimy tego słuchać z ust Takiego Faceta. Ale jak już jesteśmy w takiej sytuacji i nic jej nie zmieni to dajmy mu wsparcie. Widać ze nie ma pojecia, ale coś próbuje. Na ten moment nikt z góry nie zaoferuje nam nic więcej. Wiec chociaż niech On spróbuje, bo co może innego. Niech potwierdzi jakkolwiek swoje słowa. Niech nie spi nawet sekundy do najbliższego meczu. Choćby to miało nic nie zmienić, a pewnie nie zmieni pokażmy wszyscy ze jesteśmy Legionistami. I przepraszam ze to powiem. Ale tylko Najstarsi, Najwierniejsi Kibice wobec obecnej sytuacji mogą się nimi czuć. Ja mimo całego mojego serca nadal wiem ze nie dorastam dla nich do pięt. Szkoda tylko ze o takiej sprawie, ważnej, bardzo ważnej, Najważniejszej nie wie prezes tej DRUŻYNY. Trzymajmy się Bracia po szału w tych ciężkich czasach. LEGIA TO MY odpowiedz

tomciob - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @P(L)EBAN:

Jest takie przysłowie: "Z gówna bata nie ukręcisz" ale myślę że facetowi trzeba jednak dać szansę i rozliczać go dopiero po kilku meczach. Klimat jest bardzo zły i nie powinno się go pogarszać. Niech sprawdzi wydolność zawodników będzie przynajmniej coś wiadomo. Takie sprawdzanie w zawodowych klubach to norma. Brak autorytetu w szatni i padaka na boisku, ale facetowi trzeba dać szansę przynajmniej na jakiś czas. odpowiedz

Stop segregacji! - 3 godziny temu, *.orange.pl Szkoda mi Ciebie Panie Gołębiewski, jak tak dalej pójdzie to Pan Mioduski razem ze swoim super doradcą ( Kucharski) zrobią z Ciebie kozla ofiarnego i Cie wywalą! A pan Papszun i tak pewnie do Legii nie będzie chciał przyjść widząc co tu się odpier.... i przyjdzie inny Zbawiciel typu Romeo Jozak albo inny Sa Pinto! odpowiedz

Kibic(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @Stop segregacji!:

oj tu sie nie zgodze z opinia ze Marek Papszun nie bedzie chcial przyjsc

Przynajmniej moje zdanie jest takie

Ma ambicje w dodatku pelna buzia Warszawiak tylko czeka na oferte Legii by oferte przyjac i zycze mu tego z calego serca by jak najszybciej byl trenerem Legii a to tylko kwestia czasu

odpowiedz

Kibic(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @Stop segregacji!:

oj tu sie nie zgodze z opinia ze Marek Papszun nie bedzie chcial przyjsc

Przynajmniej moje zdanie jest takie

Ma ambicje w dodatku pelna buzia Warszawiak tylko czeka na oferte Legii by oferte przyjac i zycze mu tego z calego serca by jak najszybciej byl trenerem Legii a to tylko kwestia czasu

odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czy ktoś może przełożyć ten bełkot na język polski? odpowiedz

Gino - 3 godziny temu, *.hosted-by-worldstream.net Jasne, chłopie, pogadajmy o pogodzie, kto to widział, żeby z trenerem rozmawiać o grze? A kibiców na ławce trenerskiej nie potrzebujemy, bo ich ci u nas dostatek, tylko trzeba nam fachowców z prawdziwego zdarzenia, zamiast kandydata na przyszłego szkoleniowca. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Skoro:

-"drużyna jest małym dołku";

-"o grze nie chce się wypowiadać"



To powiem tak. Od zachodu idzie niż. Pewnie to ostatni słoneczny dzien był....

Dobranoc. odpowiedz

A - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Rety, jaka masakra. Brak słów. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.