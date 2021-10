Stypa na Łazienkowskiej

Sędziowie

Główny: Damian Sylwestrzak

Asystent: Adam Karasewicz

Asystent: Michał Sobczak

Techniczny: Łukasz Kuźma



Łysy - 1 minutę temu, *.centertel.pl Gdzie pomeczową wypowiedź trenera? Już nie wytrzymał ciśnienia odpowiedz

Po(L)di - 1 minutę temu, *.plus.pl Tragedia. odpowiedz

floyd - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl Dziś coś we mnie umarło… wyszedłem ze stadionu ok 80 minuty. Dużo rzeczy przeżyłem z Legią, ale takiego gowna jeszcze nie. Miałem ochotę wejść na murawę i… ehhhh odpowiedz

Hiszpan - 15 sekund temu, *.telnaptelecom.pl @floyd: Na Mielcu wszyscy powinni więc na murawę. odpowiedz

Legia na zawsze - 3 minuty temu, *.orange.pl ,Żyleta wynikowiczów !! Zachowała się jak pachołki Kowalczyka i Gazety pl. Cała Polska się z Was śmieje, szkoda że jeszcze się nie popłakaliscie.Żyleta dała dziś popis żenady. Żenada na boisku, żenada na trybunach. CM z Poznania, zostawił rozwaloną drużynę, zasiał ferment na odchodne i Żyletę też.

Zamiast bawić się dopingiem, pucharami na które czekaliśmy tyle lat to odpieprzcie taką kiche. To Wy wpier....cie Legię jeszcze w większe kłopoty.





odpowiedz

Jerz z Potoku - 6 minut temu, *.chello.pl 20 godz. temu zamieściłem poniższy post. Skoro, przez ten czas nic się nie zmieniło, a raczej pogorszyło, to z naturalnych przyczyn ponownie go publikuję. Oto on.

{Tytuł zajawki meczowej - również - idealnie pasuje do Legii. Po szczecińskich popisach wcale nie jest pewne, że zagramy dobrze i skutecznie. A jeżeli tak się nie stanie, to roszada personalna na stanowisku trenera może okazać się największą wtopą decyzyjną właściciela Legii od czasu zatrudnienia RJ i DK. Prawdopodobnie wówczas nasza drużyna osiągnie punkt krytyczny dalszego rozwoju sportowego, przynajmniej w bieżącym sezonie.

Ps.: marzę (już 5. rok) o doczekaniu chwili, w której tzw. kibicowska większość uzna dotychczasowe zarządzanie Klubem przez "prezesa dekady", jako główne źródło największych legijnych nieszczęść...}

Jakby tego badziewia było mało, to na dzisiejszym meczu część kibiców manifestowała, że sprawcą obecnego legijne zła jest dyrektor ds. sportowych, a nie właściciel Klubu. Może "biedactwa" nie wiedzą (nie kumają), iż Radosława Kucharskiego zatrudnił Dariusz Mioduski...?

Smutne serdeczności odpowiedz

Gdzie są decyzyjni? - 8 minut temu, *.144.126 Gdzie są decyzyjni, dlaczego nie działają? Tu nie trzeba pseudoprotestów, tu trzeba dosłownie wywieźć na taczkach Miodulskiego, Kucharskiego i pół drużyny. odpowiedz

Dymer - 55 sekund temu, *.datapacket.com @Gdzie są decyzyjni? : Taczka ocynkowana w OBI 74,95 zł, także wydatek nie jest duży, można dać z kasy że zbiórek na oprawy. odpowiedz

Mati - 8 minut temu, *.chello.pl My powinniśmy kilka meczy zagrać na remis ,na 0 z tyłu i dopiero potem myśleć o wygrywaniu odpowiedz

Odpyeeerdilu - 9 minut temu, *.tele2.se Gdzie sa teraz te dwie kurwy Srobolew i Polubiony? odpowiedz

Sebek - 10 minut temu, *.datapacket.com Nie srajcie żarem, wygrywamy 2 zaległe mecze i wracamy do gry przynajmniej o puchary. odpowiedz

Julex - 5 minut temu, *.orange.pl @Sebek: tak. Odrób lekcje, bo jutro nie będzie czasu na to, a we wtorek klasówki. odpowiedz

LEGIO do boju maszeruj! - 3 minuty temu, *.50.106 @Sebek: dokładnie, a większość jojczy, to chyba nie kibice tylko jakieś marudy odpowiedz

Pawel - 11 minut temu, *.mm.pl Tylko wpierdpl. Zagraniczne wkłady chuja rozumieją z okrzyków z trybun. Niech zostaną tylko ci którzy pokażą jaja że im zależy. Reszta wypierdalać. Damy radę młodymi i kilkoma którym zależy. Reszcie najebać na miescie niech rozwiążą kontrakty choćby z winy klubu. Niech mioduski wsza placi. Nie ma innej drogi tylko radykalne środki odpowiedz

Sędzia VAR - 5 minut temu, *.215.156 @Pawel: Twoje komentarze pokazują jaki jesteś prostak!!!!!!! Dobrze czytasz Prostak!!!!! odpowiedz

jim - 11 minut temu, *.tpnet.pl W Pogoni oprócz biegania była odpowiedzialność, żaden nasz kopacz nie miał pół metra luzu pod bramką , nasi natomiast kryli ale siebie. Pogoń miała pomysł i taktykę na mecz a my niestety co wyjdzie. Kryzys jest coraz większy i obym się mylił ale łatwo i szybko z niego wyjść nie będzie. odpowiedz

j24 - 13 minut temu, *.play-internet.pl Niestety Michniewicz zabił chyba w zespole jakąkolwiek zdolność do strategicznej ofensywy. Inaczej nie potrafię wytłumaczyć sobie tego co się dzieje. Przecież z przodu (z boku) Legia ma piłkarzy o dobrych indywidualnych umiejętnościach: Emreli, Luqinias, Kastrati, Mladenović, Johanson. Zatem jak to jest, że ataki sprowadzają się do ciągłych niecelnych dośrodkowań i chaotycznych prób grania na jeden kontakt przed polem karnym. Od razu widać, że nie ma w tym żadnego zamysłu.

Swoją drogą z takim składem, jaki ma Legia, to zespół powinien przyzwoicie prezentować się nawet grając bez trenera. Coś jest nie tak w tej drużynie. I nie mówię tutaj tylko o aspekcie piłkarskim... odpowiedz

Kucharska won z Legii - 13 minut temu, *.chello.pl Na mecze Legii chodze o 99 roku i takiej padaki jeszcze nie widziałem.

Mioduski dokonał niemożliwego spierdolil maszynę do zdobywania mistrzostw polski.

Mam nadzieje, ze na kolejnym meczu protest kibiców przybierze na sile odpowiedz

Łukasz 87 - 14 minut temu, *.215.156 Jak w poważnym klubie można zwolnić trenera którym był Michniewicz a zatrudnić Młokosa. Chcieliście zwolnienia to macie Legia dalej przegrywa a gość bez autorytetu nie dźwignie tej drużyny w żaden sposób. Ta zmiana była nie potrzebna i nic nie zmieni!!!! Człowiek bez doświadczenia nie wniesie nic jako trener piłkarzom którzy są w Legii. Arka Gdynia Chrobry Głogów Podbeskidzie GKS Tychy Miedź Legnica itp oby w następnym sezonie nie było takich wyjazdów bo kompromitacja już jest. odpowiedz

Zenon - 14 minut temu, *.telkab.pl Ten Rose to komediant, dno q...a nie ma w jego miejsce nikogo ambitniejszego????? odpowiedz

Hiszpan - 16 minut temu, *.telnaptelecom.pl Ale będą jaja jak Mioduski i Kucharski spuszczą Legię do 1 ligi. odpowiedz

pawel - 16 minut temu, *.mm.pl żadna kurwa wkładopodobna nie ma nic do powiedzenia??? odpowiedz

Leszek - 17 minut temu, *.plus.pl Mamy Dość !!! Mistrz Powróci ! odpowiedz

(L)eve(L)64 - 17 minut temu, *.plus.pl Kucharski i Piekarski zacierają ręce bo znowu trzeba będzie zrobić transfery do klubu i zarobić fortunę z prowizji. odpowiedz

Narew - 19 minut temu, *.ynet.pl Co tu się ku... dzieje Wąski odpowiedz

Lolek - 20 minut temu, *.telkab.pl Czesio poleciał bo wyszła prawda o grupie imprezowej, stracił szatnie jak by został to ta 4 lub 5 zawodników by z rezerw nie wyszła...a tak cyk trener słup z rezerw i wszyscy mają białe kartki...Miodek ale ty mi zaimponowałeś! odpowiedz

Adam 1970 - 20 minut temu, *.vectranet.pl Brak Kapustki Fszołka wychodzi gdzie Polacy? odpowiedz

Darek - 21 minut temu, *.chello.pl Kogo krył Rose przy obu straconych golach?Sam siebie.

Samymi okrzykami z trybun nic sie nie zmieni. Trzeba z piłkarzykami porozmawiać po męsku albo naprawdę spadniemy.

Obecny pan od wf nic nie poradzi.

odpowiedz

Farme(L) - 21 minut temu, *.virginm.net Wstyd i Hańba!!! odpowiedz

W(L) - 22 minuty temu, *.chello.pl Kurwa to jest dramat... odpowiedz

Hiszpan - 23 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Legia 3 Polaków w składzie. Pogoń 6 w 11 plus 5 z ławki. Kucharski pajacu już wiesz co odp...łeś? odpowiedz

Zari - 24 minuty temu, *.play-internet.pl Pudel wypad z klubu!!!!!!!!!! odpowiedz

Siux - 8 minut temu, *.unitymediagroup.de @Zari: Wykup udziały lub znajdź inwestora. Zrób porządek. Tu trzeba czegoś więcej niż pieprzenia. odpowiedz

PRZECIEŻ KTOŚ JEST DO UJEBA .. A! - 25 minut temu, *.. WSZYSTKO DO WYMIANY WSZYSTKO I NIE MA ZOSTAWIANIA ZNAJOMYCH ZNAJOMYCH, DRUŻYNY NIE MA NIE MA, KAPITANA NIE MA NIKOGO KOGO SIE BOJĄ , SZROTY CO SPROWADZIŁ KUCHARSKI NIECH ODEJDĄ Z KUCHARSKIM! odpowiedz

Kolo77 - 25 minut temu, *.tpnet.pl Obrona L nie istnieje…Jędrzejczyk to dramat, zero umiejętności…nadrabia faulowaniem :) to debil… odpowiedz

Pacho - 25 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Jeśli ktoś nazywał Vuko wfista to jak nazwać obecnego trenera... odpowiedz

(L)eve(L)64 - 27 minut temu, *.plus.pl A może stworzyć sekcje piłkarską dla kobiet?

Skład już mamy i widnieje powyżej.

Przepraszam jeżeli obraziłem kobiety. odpowiedz

Hiszpan - 27 minut temu, *.telnaptelecom.pl Kuchy ma rację Legia to zbieranina zagranicznego szrot. Nie ma z kim się utożsamiać. odpowiedz

art - 29 minut temu, *.t-mobile.pl W normalnej pracy za tyle błędów pracodawca nie wypłaciłby wynagrodzenia. odpowiedz

Luis - 30 minut temu, *.tpnet.pl MIODUSKI ???



COOOOO???



TO WSZYSTKO TWOJA WINA!!!!! odpowiedz

jo - 31 minut temu, *.plus.pl Mioduski ma to na co pracował od początku. Hard korpo. Najemników którzy w dupie mają ten klub i to miasto. To miejsce dla nich to albo terminal przesiadkowy do innego klubu albo dobra forsa przez czas kontraktu. Po woli brakuje trenerów, którzy dla forsy chcieliby się zaszmacić. Je&@ć to ... odpowiedz

Krzyś - 32 minuty temu, *.chello.pl Czy nikt nie widzi ile nasze gwiazdy przebiegają w czasie meczu.

Zawsze około 6 km mniej od przeciwnika.

odpowiedz

KRK 12345y7899 - 33 minuty temu, *.grefnet.pl Dymisja prezesa !!!! odpowiedz

grzesiek - 34 minuty temu, *.centertel.pl Za jakiś czas gramy z Radomiakiem drugi mecz, moze dadzą nam po przyjacielsku wygrać to mogłoby poprawić sytuacje L odpowiedz

Skipper - 34 minuty temu, *.chello.pl a Slavia jakoś gra i nie jest zmęczona

właśnie wygrywa 2-0 z liderem Viktorią Pilzno - i awansuje na drugie miejsce odpowiedz

Sebo(L) - 23 minuty temu, *.master.pl @Skipper: chłopie przeanalizuj sobie sytuację wszystkich zespołów grających w pucharach i w swoich ligach. Tylko Legia jest na szarym dnie z tego towarzystwa.Nie tylko Slavia gra dobrze. Bodo/Glimt -1, Flora - 2,Dinamo - 1. To tylko te kluby,które grały z Legią i grają dalej w pucharach.Dalej można by wymieniać i wymieniać. odpowiedz

Janek - 36 minut temu, *.centertel.pl @grzeziek: to ty gadasz jakiemu Leśnodorskiemu. Gość wyprowadza z Legii pieniądze razem z Wandzlem a ty go znowu chcesz? Mioduski jedyny gosc od lat który sam za własne pieniądze utrzymuje klub. Popełnia błędy…. Ale sam za nie płaci. Tak samo jak sam płaci za kary tych wielkich kibiców co identyfikują się z klubem. Jest w drużynie kryzys a Wy wszyskich na raz chcecie zwolnić po koleji…. I kogo zatrudnicie ? Spokojnie, dajcie im czas ta presja która trybuny i media wywierają napewno nie pomaga. Zawodnicy są dobrzy pokazali ze potrafią grać w meczach w europejskich pucharach. Michniewicz powinien zostać trenerem jest bardzo dobrym. Chcieliście jego zwolnienia to już go nie ma. Teraz potrzeba czasu żeby przyszedł dobry trener czy to będzie czerczesow czy papszum tez będzie potrzebował czasu żeby to wszystko poukładać. A wy wszystkich po koleji chcecie zwalniać i jeszcze lesnodorskiego z powrotem. odpowiedz

Tatcho - 28 minut temu, *.t-mobile.pl @Janek: tyle napisałeś ale nic prawdziwego odpowiedz

Luis - 25 minut temu, *.tpnet.pl @Janek:

Mioduski to największy problem Legii... a Ty pier.... ze potrzeba czasu..



Co sezon jest to samo... i co sezon coraz większe błędy..



Ile można kur.... popełniać te same bledy odpowiedz

Singspiel - 23 minuty temu, *.plus.pl @Janek: mioduski odkupil udzialy wspolnikow z zyskow klubu odpowiedz

Pawel - 19 minut temu, *.vectranet.pl @Janek: za prezesa Bogusława co rok były puchary i gra w lidze mistrzów odpowiedz

grzesiek - 16 minut temu, *.centertel.pl @Luis: mioduski popelnia te same, ale rowniez podstawowe, rażące błędy. odpowiedz

Wolfik - 15 minut temu, *.mm.pl @Singspiel: A Leśniodorski to niby nie? To znaczy nie odkupił, bo udziały były mniejsze to i zysków mniej. Żaden z nich nie dołozył tutaj ani złotówki. Mioduskiego zgubiła chytrość, bo sadził że uda mu się wyciagnąć więcej bez wspólników. Tyle, że pojecia do tego biznesu brak.



Generalnie ta cała "afera właścicielska" to był dzielenie łupów. Rzucili się jak psy... odpowiedz

Singspiel - 3 minuty temu, *.plus.pl @Wolfik: Lesnodorski nie odkupił zadnych udziałów, tylko sie ich pozbył. Co go obchodzi, skad wlasciciel bierze kasę? odpowiedz

(L) - 37 minut temu, *.mm.pl W Legii bez zmian, tylko szkoda że nie oznacza to stabilizacji, dobrych wyników itp. Wóz albo przewóz tylko trener z mega charakterem, który złapie gwiazdorków za twarz... odpowiedz

Wolfik - 34 minuty temu, *.mm.pl @(L): Cóż Kolego, trzeba doczekać do przerwy. Z LE odpadniemy jesienią to sprzedani zostaną Emreli, Kastrati może Muci. Za tą kasę może uda sie sprowadzic trenera i kilku Polaków (Szysz?). Wróci Kapustka. Bedzie ciezko, ale może się utrzymamy. odpowiedz

Miki - 37 minut temu, *.plus.pl Podobno nie kopie się leżących, ale jak widzę naszą obrone od początku sezonu, to jest tragedia. Wieteska gra na alibi out, Jedrzejczyk to tylko fauluje, Mladenowicz tragedia. O innych szkoda pisać.

Jak z tyłu dupa to nerwy z przodu. Michniewicz zostawił spalona ziemię. O 5 meczów za późno go wywalili.

Tu trzeba wszystkich za dupę, obciąć pensje, odsunąć od składu Malanowicza, Jędrzejczyka. odpowiedz

Ania - 38 minut temu, *.centertel.pl Nie ma jakości i mocy.

Luquinias piłki nie ma siły kopnąć, Mladenovic poza bieganiem i bezsensownymi wrzutkami słabo, środek pola dramat, obrona dramat. Czas rozstać się z Jedrzejczykiem, zresztą tylko Josue ma to coś i Muci, tylko nie mają z kim grać.

odpowiedz

Po(L)di - 40 minut temu, *.plus.pl Będzie wojna, jedyny raz jak Legia spadła z najwyższej ligi był w 36r, ale po wojnie wróciła, aż do teraz. Trzeba zbierać konserwy, po wojnie się odbijemy. odpowiedz

Wolf - 40 minut temu, *.com.pl Kibice sukcesu dlaczego nie wspieracie klubu gdy jest gorzej? odpowiedz

Farme(L) - 41 minut temu, *.virginm.net Pewno właściciel nie zwolni prezesa...

Pewno prezes nie poda się do dymisji...

Jak takie baty ma zbierać klub to wolę widzieć Skibickiego, Ciepiele czy Włodarczyka...

No rzesz qurwa!!!

Pycha kroczy przed upadkiem!!!

odpowiedz

Michał - 42 minuty temu, *.plus.pl Tragedii ciąg dalszy. Allegri zamyka Juventus na tydzień w ośrodku treningowym i będą bez wolności to i tak samo zamknąć naszych do czwartku i trening trening i jeszcze raz trening w LTC. Wstydu ciąg dalszy i kupa mułu. Albo Staś Czerczesow albo dawać Vuko teraz żeby ich za jaja chwycić i do treningu nieroby. Gra tragedia taktyka tragedia stałe fragmenty gry....po co nam gwiżdżą i tak nie będzie z tego nic. Won wszyscy z naszej ukochanej Legii. A i po co śpiewać mistrzem Polski jest Legia? No chyba że mistrzem... wstydu i hańby. odpowiedz

Dęblin1916 - 42 minuty temu, *.autocom.pl Jakbym ja tak wykonywał swoją prace to mój szef kopnął by mnie w dupę i nie zapłacił pieniędzy. Czy wy widzieliście dziś Mladenowicia. Pomijam jak człapał ale to jak niby próbował zablokować dośrodkowanie przy bramce na 1:0 to kryminał.

Wstrzymana kasa to im przemówi do rozsądku.

Można być gorszym ale ambicja była na poziomie dna. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 43 minuty temu, *.plus.pl W przyszłym sezonie zagramy z przyjaciółmi z Sosnowca w kolejnym sezonie z przyjaciółmi z Elbląga odpowiedz

Misiek75 - 43 minuty temu, *.vectranet.pl Czy ktoś z decyzyjnych na Legii będzie miał jaja, żeby w końcu zarządzić, że pusty stadion. Nadal mamy to tolerować!!!! Resztę wolę już nie komentować, nie chce się niepotrzebnie nakręcać. Szkoda niedzieli.!!!! PUSTY STADION!!!! odpowiedz

Sebo(L) - 45 minut temu, *.master.pl Nie ma co się czarować.Z tej drużyny kompletnie nic już nie będzie.To jest zwykły zlepek przypadkowych piłkarzy,kompletnie nie rozumiejących się na boisku.Z tej mąki chleba już nie będzie i żaden trener tu już nic nie pomoże.Utrzymanie się w lidze dla tych patałachów graniczyć będzie z cudem.Jesteśmy na samym dnie. "Brawo" Mioduski!! To jest Twoje "dzieło"! odpowiedz

KLanik - 45 minut temu, *.chello.pl Lekcja wychowawcza, tylko to może pomóc. Portugalce, Lopes (co to jest?) i gang albańców nie zna naszego języka. Wszystkie te pajace lubią kasę, wypić, panienki, dyskoteki i burdele. Zagraniczny szrot z Legii WON! odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 45 minut temu, *.chello.pl Dzięki prezesie za kolejny ch.... mecz. odpowiedz

Luk - 46 minut temu, *.eurotel.cz Sezon przegrany w listopadzie. Brawo kucharski i mioduski. Nieudacznicy. To zestawienie garnków nie pasuje. Nie mają charakteru. Brakuje im mobilizacji. Wypie...olic pół skladu obcokrajowców i mlodzi niech grają. Gorzej grac juz nie można. Ta druzyna to ruina. Totalne dno. odpowiedz

Mr Martini - 46 minut temu, *.plus.pl A gdzie jest król Artur? Pije sobie teraz piwo i nawet meczu pewnie nie oglądał. I śmieje się, że kasuje najwyższy kontrakt w Legii. No ale na króla Artura nic nie można napisać, bo on ma kilku znajomych na Żylecie. Po co go było brać? Po to aby tych kilku kolesi mogło po latach opowiadać, że się napili z Borucem. A że sezon zawalony, to nic. On jest przecież ich. odpowiedz

Wtajemniczony - 39 minut temu, *.ziplyfiber.com @Mr Martini: Króla Artura krzyże bolą, przestaną boleć, jak dostanie obiecaną premię za awans do LE. odpowiedz

Wolfik - 46 minut temu, *.mm.pl Ten mecz pokazał, że nie do końca trener był wszystkiemu winny;



Tan mecz pokazał również, że w każdej plotce jest ziarenko prawdy - przeanalizujcie Koledzy jak grali dziś: Rose, Johansson, Kastrati, Emreli. Rose, to głowny winowajca utraty bramki - wolny, krycie na radar, niepewny. Ze szweda powietrze zeszło po 15 minutach. Emreli - większośc częśc meczu niewidoczny. I Kastrati - straty piłki na własnej połowie po których nawet się nie wracał tylko stał jak słup (akcja Kuchego).



Grupa imprezowa doprowadziła do zwolnienia trenera i sytuacji w której sezon jest stracony. A trener, zarząd daje im "czyste karty". odpowiedz

Rafix - 39 minut temu, *.centertel.pl @Wolfik: dokładnie. Na... uj zmina trenera jak nie ma lepszej alternatywy. Teraz nie tylko w lidze baty, ale i w pucharach.

Co do Kastratiego to od samego początku nic nie gra, te jego bramki niby ważne ale jego gra zawsze była słaba.

Ale co dzisiaj najbardziej rzuciło się w oczy to brak napastnika. Przy 0:2 my gramy słabym Lopezem, czemu nue wszedł Kostorz czy nawet Włodarczyk. odpowiedz

Sebo(L) - 38 minut temu, *.master.pl @Wolfik: kolego ,tak szczerze,powiedz kogo można w chwili obecnej pochwalić w Legii? Nie szukajmy tu winnych w czwórce piłkarzy.WSZYSCY grają FATALNIE! To jest totalne DNO!! Tu nikt nie powinien nawet powąchać złotówki za to co wyprawia na boisku. odpowiedz

Wolfik - 29 minut temu, *.mm.pl @Sebo(L): Grają tragicznie, ale jakimś cudem nieszczęścia zaczynają się od tych nazwisk. Pudła z 100-ek, brak zaangażowania, olewactwo, prostactwo piłkarskie. Pamietasz co pisałem przed meczem o Rose? I facet koncertowo zawala bramke w drodze do szatni....



Ja tam w przypadki nie wierzę. Za stary jestem.



A taki Kostorz siedzi od kilku kolejek na ławie.... odpowiedz

Wolfik - 25 minut temu, *.mm.pl @Sebo(L): I jeszcze jedno. Trener Pogoni dokonuje zmian. 5-ciu zmian, chociaz prwowadzą. U nas 3 zmiany. I młodzi na ławie cały mecz....Ja tego nie pojmuję.....Czego tutaj się bać? odpowiedz

Sebo(L) - 16 minut temu, *.master.pl @Wolfik: ręce po prostu na to wszystko już opadają... Ta drużyna dostaje już baty z każdym. W Lidze Europy żadnego punktu już nie ugramy i to jest koniec rozgrywek,a o utrzymaniu w Ekstraklasie z tą grą obawiam się,że będzie tak ciężko jak o wywalczenie awansu do Ligi Mistrzów. odpowiedz

Kamuflaż - 46 minut temu, *.tpnet.pl Co by zrobił właściciel klubu, gdy jego zespół gra totalne ZERO, i jest w strefie spadkowej? A co robił pan Mioduski, kiedy drużynie nie szło? Pytanie za 100 pkt. kto powinien zostać zwolniony w trybie natychmiastowym? dziękuję za uwagę i do zobaczenia w lepszych czasach. odpowiedz

K(L)AKIER - 47 minut temu, *.inetia.pl Legia wychodzi na rewelacje ostatnich sezonów meczu bez zwycięstwa. Zaangażowanie piłkarzy na takim.poziomie że nawet nie ma do czego porownca. .Chłopaki na osiedlach grając ze sobą oddają więcej charakteru i zangażowania niz ci ludzi w białych koszulkach Legii.Jednej rzeczy nie rozumiem, jak Ci ludzi w koszulkach Legi , tracą tyle goli, to czemu trener nie zmienia ustawienia , moze pora grac 5 obrońcami . odpowiedz

No i jest problem z Przekazem Kibice - Piłkarze - 48 minut temu, *.com.pl Żyleta śpiewa do piłkarzy Legii W.....ć ..... W..........ć , ale to już całkiem bez sensu bo mało kto z zawodników Legii zrozumiał ten przekaz - 3 Polaków składzie wojskowych . Prędzej zrozumieli by ten przykaz jakby poszedł w języku Angielskim . Ale tu znowu następny problem bo mało na żylecie kto zna Angielski . odpowiedz

Dedi - 48 minut temu, *.plus.pl Nie mam pojęcia jaki wpie...ol wpuści nam Napoli.. może teraz zlekceważą? To wszystko jest do dupy, obejrzałem do końca mówię może chociaż jedna piłka przeturla się do bramki.... Ale nie po co..... Emreli to niech idzie..a CHaratin przecież on sam gadał że był zdziwiony że musi odejść z Ferencveros.... Kucharski zwolnij się sam !!

Rose to jest dobry na Świt Skolwin......

Luqinhas tylko się przewraca... To nie jest wina trenerów to ci nasi herosi gwiazdy piłki nożnej po dwóch meczach w LE myślą że stali się gwiazdami po które zaraz Real sięgnie............. Szkoda gadać L odpowiedz

Pusia - 49 minut temu, *.vectranet.pl Fajnie, widać że wuefista Gołębiewski zaczął proces zmian w drużynie i teraz będzie droga na szczyt! odpowiedz

Stara Ochota - 49 minut temu, *.play-internet.pl Wstyd i hańba! Legia tragedia! odpowiedz

(L)eve(L)64 - 49 minut temu, *.plus.pl ZWOLNIĆ TRENERA!!!!!!!!!!!



Kolejny trener który nie potrafi wykorzystać umiejętności i potencjału piłkarzy. odpowiedz

s - 51 minut temu, *.orange.pl Ciężkie czasy...no trudno. Legio trzymaj się! Chłopaki z Ł3 trzymajcie się!

Legia Warszawa!!!! Pozdrowienia z Konina! Szkoda, że nie udało mi się kupić biletu na Napoli, teraz trzeba być razem!!!

...Wam jest i tak lepiej, jesteście w Warszawie!

chociaż kamień z serca spadł ponieważ widziałem już wynik 0-3....! jakiś progres jest odpowiedz

(L)evinho. Onet. PL - 28 minut temu, *.play-internet.pl @s: kolego pozdrawiam również z Wielkopolski. Oczywiście tej legijnej(L), ciężkie czasy dla nas szczególnie, tych legionistów żyjących na obczyźnie.. odpowiedz

paw_paw_pawela - 51 minut temu, *.telkab.pl niebawem klasyk Widzewem... odpowiedz

Inowroc(L)aw - 44 minuty temu, *.serv-net.pl @paw_paw_pawela : nie bo Widzew awansuje hehe odpowiedz

Warrior - 54 minuty temu, *.142.46 Kudłaty korpoludek nareszcie ma kompletny skład, no i trenera jak się patrzy. odpowiedz

Kowal - 54 minuty temu, *.vectranet.pl Co ja widzę,ci się dzieje,

Legia znowu nie istnieje.

Po miesiącu powiem krótko

Odwróć tabelę zobaczysz

Legię na czele



P S

Już koniec tych wyjazdów,koniec tych meczy.Jak Legia mi tak ja Legii.Nie powąchasz moich pieniędzy Mioduski odpowiedz

TO ZNACZY WSZYSTKO OD POCZĄTKU?! - 55 minut temu, *.. ZARZĄD, PIŁKARZE, TRENER,dyrektor KUCHARSKI OUT! odpowiedz

meler1916@o2.pl - 55 minut temu, *.waw.pl Do wszystkich debili popierających zwolnienie Michniewicza! To nie tu jest problem! Problemem Legii jest ten parszywy nieudacznik Mioduski i jego przydupas Kucharski! Tego nie da się oglądać, amator na ławce - amatorzy na boisku! Tylko liście dla tych wkładów do koszulek, bo inaczej nic z tego nie będzie ! odpowiedz

1906 - 41 minut temu, *.tpnet.pl @meler1916@o2.pl: Masz racje, na szczescie, z punktu widzenia kibica Wisły, nikt sie nad tym powaznie nie zastanowi :D Panie Mioduski, keep up good work :D odpowiedz

Cegiełka - 55 minut temu, *.t-mobile.pl następny mecz w którym nasi potwierdzają aspiracje do spadku z jednej z najsłabszych ekstraklas w Europie. nasi to dyżurni chłopcy do bicia odpowiedz

paw_pawela - 55 minut temu, *.telkab.pl 90% składu nie rozumie śpiewów ... i ma nas w cztetech literach.. niebawrm klasyk z Widzewem odpowiedz

Ja - 56 minut temu, *.plus.pl No ludzie kochani odpowiedz

Bmb - 56 minut temu, *.proip.pl Owszem liczyłem na kolejne Derby Warszawy z panienkami z konfidenckiej ale bardziej ze to one awansują do ekstraklapy a nie Legia spadnie… odpowiedz

MarioL - 57 minut temu, *.wanadoo.fr Bo trenera to się zwalnia,jak ma się jego następcę,a nie zatrudnia kolejnego ucznia.Trzebabylo trzymać tego Michniewicza,do momentu znalezienia dobrego następcy. odpowiedz

Korda - 59 minut temu, *.centertel.pl Spójrzcie na przekrój całego meczu. Tam nie ma drużyny. Obrona ma piłkę i co dalej. Tylko Josue i Luqi biegają po nią. Reszta stoi jakby mieli kołki w dupie. Kastrati wchodzi na parę minut i gra fatalnie. Lopes to już dawno powinien być odstrzelony z Legii. Jak dla mnie kryzys dopiero minie po przerwie zimowej. Tu nie ma teraz z czego robić drużyny. odpowiedz

Dedi - 44 minuty temu, *.plus.pl @Korda:

A już na koniec w doliczonym czasie jak sobie podawali w strefie obronnej Nawet na pałe do przodu się nie chciało..... odpowiedz

Wolfik - 36 minut temu, *.mm.pl @Korda: Dokładnie. Dlatego trzeba doczekać do przerwy. Z LE odpadniemy jesienią to sprzedami zostaną Emreli, Kastrati może Muci. Za tą kasę może uda sie sprowadzic trenera i kilku Polaków (Szysz?). Wróci Kapustka. Bedzie ciezko, ale może się utrzymamy. odpowiedz

Obserwator - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Jak Mioduskim nie zacznie działać i nie zatrudni Czerczesowa to będą same kompromitacja a gra jak na Orliku odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl Mioduski odejdź szkodniku z tego klubu!! Nie zaklinaj już więcej rzeczywistości,tylko odejdź! Sprzedaj ten klub komuś kto ma prawdziwe pieniądze i trochę zna się na piłce! Odejdź dla dobra Legii!! odpowiedz

K(L)AKIER - 40 minut temu, *.inetia.pl @Sebo(L): No o tych pieniądza to masz rację, wziazc kredyt i kredyt spalac kolejnym kredytem to i każdy potrafi, sztuka to mieć i tak robić, żeby było cały czas na plus. odpowiedz

Ryszard S - 1 godzinę temu, *.sky.com Chyba czas na zmianę trenera …. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To kiedy rusza proces Kowala? odpowiedz

Bilu kingu z grillu - 42 minuty temu, *.tele2.se @Leśny Dziadek: podobno kowala bedzie bronic jakas za yee bista pani adwokat z kancelarii Lesnodorskiego. I mowi ze do procesu nie dojdzie. Tak przynajmniej mowil sam Lesny wczoraj. Pozdro /K. odpowiedz

Tbox - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zaraz dramat. Wyrzucili trenera to teraz pewnie dyrektora szrotu lub Prezesa ;) odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Te wkłady do koszulek to jakis dramat co wyprawiają. Żadne śpiewanie legia grać itd ich nie zmotywuje połowa to nie rozumie a ci co rozumieją w h... to mają. Kasa im się co miesiąc zgadza i tyle w temacie gwiazdeczki.

Zaraz Wieteska będzie pier... Ze byli lepsi mecz pod kontrolą itd ŻAL TO OGLĄDAĆ I SZKODA KASY WYDAWAĆ NA BILETY.... odpowiedz

Dario M. - 1 godzinę temu, *.. Powodzenia w 1 lidze chłopaki. odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl .Mina Loczka na trybunach bez cena

A w głowie co ja z tego klubu zrobiłem

Loko koko Won Won odpowiedz

grzeziek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Panie Darku czas ustapic miejsce koledze bardziej znajacemu sie na pilce czyli Leśnodorskiemu odpowiedz

Janek - 38 minut temu, *.centertel.pl @grzeziek: to ty gadasz jakiemu Leśnodorskiemu. Gość wyprowadza z Legii pieniądze razem z Wandzlem a ty go znowu chcesz? Mioduski jedyny gosc od lat który sam za własne pieniądze utrzymuje klub. Popełnia błędy…. Ale sam za nie płaci. Tak samo jak sam płaci za kary tych wielkich kibiców co identyfikują się z klubem. Jest w drużynie kryzys a Wy wszyskich na raz chcecie zwolnić po koleji…. I kogo zatrudnicie ? Spokojnie, dajcie im czas ta presja która trybuny i media wywierają napewno nie pomaga. Zawodnicy są dobrzy pokazali ze potrafią grać w meczach w europejskich pucharach. Michniewicz powinien zostać trenerem jest bardzo dobrym. Chcieliście jego zwolnienia to już go nie ma. Teraz potrzeba czasu żeby przyszedł dobry trener czy to będzie czerczesow czy papszum tez będzie potrzebował czasu żeby to wszystko poukładać. A wy wszystkich po koleji chcecie zwalniać i jeszcze lesnodorskiego z powrotem. odpowiedz

Ben - 21 minut temu, *.inetia.pl @grzeziek: złodziej Leśny to niech pokaże klasę w Motorze i nie okradnie ich z kasy. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.net.pl Co wy robicie ............ Wy ( piłkarze, miodek ) całą Legię hańbicie. odpowiedz

Kosa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To jest k.... wa dramat odpowiedz

kris - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dramat. Josue fajnie zagrał jako chyba nie liczny odpowiedz

