oni ustawiają mecze dorabiając sobie na tym, to jest NIEMOŻLIWE by zapomnieli jak się gra w piłkę nożną(vide wyniki w pucharach) - robią z was de.bili od wielu lat, korupcja nie skończyła się wraz z zatrzymaniem "Fryzjera" - było, jest i będzie wielu takich, którzy będą na tym dorabiać, w dzisiejszych czasach są większe możliwości, dzięki bogatej ofercie wielu bukmacherów, bukmacherzy sponsorują extraklasę i 1 ligę - jesteście idiotami chodząc na mecze piłki nożnej - przez co dokładacie się do tych szemranych interesów. Tylko, że za chwilę znów będziecie ich nosić na rękach i zbijać z nimi piątki, a interes będzie się kręcił dalej. Tak funkcjonują wszystkie kluby piłkarskie. Naiwni na to chodzą. P.S. Ja chodziłem(i grałem) w Legii(rugby), gdy mieszkałem jeszcze w Warszawie

