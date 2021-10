Lopes: Przepraszam kibiców, nie zasługują na to

Niedziela, 31 października 2021 r. 21:57 źródło: Legia.com

- Słowa nie są w stanie opisać tego, co czujemy, nie są w stanie też opisać momentu, w jakim się znaleźliśmy i wytłumaczyć tej sytuacji. To wydaje się aż niemożliwe, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym jesteśmy. Nie ma szans. W zeszłym sezonie przegraliśmy trzy mecze, a w tym przegraliśmy więcej niż kiedykolwiek wcześniej – powiedział po meczu z Pogonią Szczecin Rafael Lopes.



- To nie jest normalne. Każdy ponosi winę. Nie tylko ci, którzy grali, ale każdy z nas – jako drużyna razem wygrywamy i razem przegrywamy. Musimy odmienić ten los – wiem, że mówiliśmy to już wiele razy w tym sezonie, ale to są jedyne słowa, jakie mogę wypowiedzieć w tym momencie. Przepraszam kibiców, nie zasługują na to. Są z nami przez cały czas i rozumiem ich uczucia. Kochają ten klub, przychodzą na każdy mecz – nieważne czy u siebie, czy na wyjeździe. Zostawiają swoje rodziny w domu, żeby wspierać z trybun klub, który kochają. Musimy dać z siebie więcej dla nich – nie tylko dla nich, ale dla siebie samych, sztabu i całego klubu. Tylko dając z siebie jeszcze więcej, będziemy w stanie coś zmienić. Nigdy się nie poddamy.



- Znaleźliśmy się w bardzo trudnym momencie. Bardzo. Jesteśmy w ciemnym tunelu i musimy sprawić, by udało nam się znaleźć światło na jego końcu. Jako piłkarzom wstyd nam, że do tego wszystkiego doszło. Ale zmienimy to – ci sami zawodnicy, którzy są w tej trudnej sytuacji, znajdą z niej wyjście, jestem tego pewien. Musimy spojrzeć w lustro, zobaczyć co robimy źle – a jest tego wiele. Przegraliśmy mnóstwo spotkań, straciliśmy mnóstwo goli. Ale każdy z nas ponosi za to winę, nie czterech, nie trzech, ale wszyscy. Jesteśmy drużyną, jesteśmy rodziną i jako rodzina musimy ten problem rozwiązać. I rozwiążemy.