- 10 minut temu, *.plus.pl

Statystki statystykami ale to jak słabej siły i szybkości nabiera piłka po strzałach naszych herosów to aż wolą o pomstę do nieba. Zlatan 40 letni wczoraj załadował taką bombę z wolnego że nawet piłki nie było widać, dopiero jak była w siatce. A nasi podają do bramkarza, wszystko w środek bez siły.

Jedyny pomysł to wrzutki , niby jest czasem jakaś próba kombinacji przez środek ale przy szybkiej wymianie podać zawsze ktoś odda za mocno.... Do partnera i rywale przejmują.

Nie ma pomysłu nawet Pogoń przy drugiej bramce Kurzawy ładnie granicy spalonego prostopadła piłka, później płasko w pole karne, my nie potrafimy tego zrobić ani razu.......... L

