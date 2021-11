Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Pogonią

Wtorek, 2 listopada 2021 r. 10:32 Woytek, źródło: Legionisci.com

Wszyscy zawodnicy Legii otrzymali niskie oceny za niedzielny mecz z Pogonią. Najwyższą przyznaliście Cezaremu Miszcie - 2,8 w skali 1-6, a najniższa trafiła do Lindsaya Rose - 1,5. W sumie oceniało 1420 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,9.



Miszta 2,8

Josue 2,3

Luquinhas 2.2

Jędrzejczyk 2,1

Wieteska 2,0

Andre Martins 1,9

Muci 1,9

Emreli 1,8

Mladenović 1,8

Johansson 1,6

Charatin 1,6

Rafael Lopes 1,6

Kastrati 1,6

Rose 1,5