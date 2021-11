Koszykówka

Bilety na mecz ze Śląskiem Wrocław

Czwartek, 4 listopada 2021 r. 10:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę nasi koszykarze zagrają ligowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław - rywalem, z którym w minionych rozgrywkach walczyliśmy o brązowy medal mistrzostw Polski. Mecz na Bemowie rozpocznie się o godzinie 20:30 i będzie transmitowany w Polsacie Sport News. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny w trybun. Bilety na ten mecz można kupić TUTAJ.



Ceny biletów na mecz ze Śląskiem:

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 15,00 zł/normalny - 20,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 20,00 zł/normalny - 30,00 zł

Kategoria czerwona: E - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

VIP: 119,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Jeśli jesteś zaszczepiony przeciwko COVID-19, zaznacz odpowiednie okienko w systemie abilet.pl.



Termin meczu: sobota, 6 listopada 2021 roku, g. 20:30

Adres hali: ul. Obrońców Tobruku (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 15, 20 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport News