5-7.11: Weekendowy rozkład jazdy

Przed nami bardzo interesujący weekend, podczas którego możemy wspierać legijne sekcje. W sobotę można zobaczyć spotkania naszych rugbistów (14:00), siatkarzy (17:00) oraz koszykarzy ze Śląskiem Wrocław (20:30). W niedzielę z kolei widzimy się przy Ł3 na meczu ze Stalą Mielec, na które od dłuższego czasu trwa mobilizacja wśród legijnych FC. Ekipa Stali przyjedzie autokarami w co najmniej 500 osób. Amp futboliści Legii rozegrają ostatni turniej sezonu 2021 i tylko komplet zwycięstw w Krakowie, zapewni naszej drużynie tytuł mistrza Polski. W sobotę nasz zespół czekają spotkania z TSP Kuloodpornymi (12:15) i Widzewem (16:15), w niedzielę z Wartą (10:15) i Wisłą Kraków (14:30). Transmisja turnieju na TVP Sport. Od soboty w Kolumbii na Mistrzostwach Świata w jeździe szybkiej na rolkach, startować będzie zawodnik sekcji łyżwiarskiej Legii, Mateusz Kania. Rozkład jazdy: 05.11 g. 16:30 UKS Komorów U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, Al. M.Dąbrowskiej 12/20] 05.11 g. 18:30 Legia Warszawa U-12 - MKS Ostrowianka U-12 [kosz, ul. Narbutta 14] 06.11 g. 12:00 KS Kutno - Legia II Warszawa 06.11 g. 12:15 Legia Warszawa - TSP Kuloodporni Bielsko-Biała [amp futbol, Kraków ul. św. Andrzeja Boboli 5] 06.11 g. 14:00 Legia Warszawa - Rugby Białystok [rugby] 06.11 g. 15:00 Radomiak Radom - Górnik Zabrze 06.11 g. 16:00 Red Dragons Pniewy - Legia Warszawa [futsal] 06.11 g. 16:15 Legia Warszawa - Widzew Łódź [amp futbol, Kraków ul. św. Andrzeja Boboli 5] 06.11 g. 17:00 Legia Ladies - GOSiRki Piaseczno [4 liga kobiet][LTC] 06.11 g. 17:00 Legia Warszawa - AZS AGH Kraków [siatka, ul. Niegocińska 2a] 06.11 g. 18:00 Olimpia Elbląg - Chojniczanka Chojnice 06.11 g. 19:00 UWKS Legia Warszawa - Marymont Warszawa [B klasa][ul. Marymoncka 42] 06.11 g. 20:30 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 07.11 g. 10:15 Warta Poznań - Legia Warszawa [amp futbol, Kraków ul. św. Andrzeja Boboli 5] 07.11 g. 12:15 Almere City FC - FC Den Haag 07.11 g. 14:30 Wisła Kraków - Legia Warszawa [amp futbol, Kraków ul. św. Andrzeja Boboli 5] 07.11 g. 15:00 Stomil Olsztyn - Zagłębie Sosnowiec 07.11 g. 17:00 Tur Bielsk Podlaski - Legia II Warszawa [kosz] 07.11 g. 17:30 Legia Warszawa - Stal Mielec Młodzież: 05.11 g. 18:00 Legia U14 - Znicz Pruszków 08 [LTC 7] 06.11 g. 10:00 PUKS Ochota 11 - Legia U11 [ul. W. Skorochód-Majewskiego 17] 06.11 g. 10:00 STF Champion 10 - Legia U12 [ul. Baletowa 164] 06.11 g. 11:00 Legia LSS U14 - FC Lesznowola 08 [ul. Łazienkowska 3] 06.11 g. 12:15 STF Champion 09 - Legia U13 [Głosków, ul. Lecha Abramowicza 1] 06.11 g. 12:30 MKS Polonia W-wa 07 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Konwiktorska 6] 06.11 g. 13:00 KS Ursus 03/4 - UWKS Legia 03 [ul. Sosnkowskiego 3] 06.11 g. 13:00 Legia LSS U9 - Huragan II Wołomin 13 [ul. Łazienkowska 3] 06.11 g. 13:30 SEMP Ursynów 06 - Legia U16 [Obory, ul. Literatów 1] 06.11 g. 15:00 Legia LSS U13 - Kosa Konstancin 09 [ul. Łazienkowska 3] 06.11 g. 18:00 Legia LSS U10 - Wilga Garwolin 12 [ul. Łazienkowska 3] 06.11 g. 18:00 Legia LSS U9 - Błyskawica Warszawa 13 [ul. Łazienkowska 3] 07.11 g. 10:30 UKS FA Warszawa 11 - Legia LSS U11 [ul. Romera 1] 07.11 g. 12:00 Ząbkovia Ząbki 05 - Legia U17 [CLJ U17][Ząbki, ul. Słowackiego 21] 07.11 g. 12:00 Legia U18 - Jagiellonia Białystok 03/4 [CLJ U1-18][LTC 8] 07.11 g. 13:00 UKS Varsovia 12 - Legia U10 [ul. Międzyparkowa 4] 07.11 g. 13:30 Błyskawica Warszawa 13 - Legia LSS U9 [ul. Targowa 86]

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.