Zmarł Włodzimierz Trams

Niedziela, 31 października 2021 r. 22:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj, w wieku 77 lat zmarł jeden z najlepszych koszykarzy Legii Warszawa i reprezentacji Polski w historii - Włodzimierz Trams. Od półtora roku Trams walczył z nowotworem. W barwach Legii zdobył cztery medale mistrzostw Polski - trzy złote (1963, 66, 69) i jeden srebrny (1968), a także wywalczył jedyny w historii koszykarskiej Legii Puchar Polski - w roku 1970.



W zespole juniorów naszego klubu zdobył wicemistrzostwo kraju (1962) i mistrzostwo Polski (1963). Z reprezentacją Polski zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy (1967), wystąpił również na ME w 1967 i 1969 roku, a także na mistrzostwach Świata w 1967 roku, kiedy Polacy zajęli piąte miejsce. Na Igrzyskach Olimpijskich w 1968 roku w Meksyku zajął 6. miejsce. W reprezentacji Polski rozegrał 118 meczów i zdobył 1019 punktów.



Wspaniałą karierę Tramsa, podczas której zabiegały o niego czołowe europejskie kluby, przerwał wyjazdowy mecz Pucharu Zdobywców Pucharów z Fidesem Neapol. Legionistów wracających pociągiem z Włoch 12 lutego 1971 roku, zatrzymano do szczegółowej kontroli na stacji Warszawa Gdańska i po znalezieniu w przedziale przewożonego nielegalnie złota, rozpoczął się proces, po którym zawodnik Legii został skazany na pięć lat więzienia. Odsiedział 3 lata i 5 miesięcy. Później kontynuował karierę w Baildonie Katowice i Skrze Warszawa.



W lutym 2012 roku Włodzimierz Trams został włączony do Galerii Sław Koszykarkiej Legii. W ostatnich latach regularnie pojawiał się na meczach naszej drużyny - ostatni raz był obecny na spotkaniu "Zielonych Kanonierów" przed dwoma tygodniami. Niebawem podamy informację nt. pogrzebu naszego wybitnego koszykarza.