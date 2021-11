Legia śrubuje niechlubne serie ligowe

#LEGPOG Wtedy było to w 2 różnych sezonach. Ostatnia seria 5 kolejnych porażek Legii w 1 rozgrywkach ligowych to rok 1950 (6; od września do listopada).

Kalarepa - 10 minut temu, *.play-internet.pl Dramat... ale chyba nie spadniemy??? odpowiedz

Kibolek - 25 minut temu, *.telefonica.de MIODUSKI LICHWIARZU WON Z LEGII. Ciężko tu o oryginał gdy wokół same podróby. LEGIA TO MY . MIODUSKI WON odpowiedz

kurde - 29 minut temu, *.chello.pl Czyli że spadek? W sumie to by było piękne podsumowanie kadencji Prezesa Mioduskiego. Takich cierpień to nie było przez ostatnie 20 lat jakie kibicuje ale w sumie gdyby to miało zmienić kwestie właścicielskie to chyba to wole... Zarządzanie dramat! Wolał bym już Wojciechowskiego! odpowiedz

eN - 21 minut temu, *.as13285.net @kurde: w sumie.. Długi też są odpowiedz

