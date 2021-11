Festiwal przyśpiewki okolicznościowej, czyli roast przy Ł3 - VIDEO + SONDA

Co ja widzę, co się dzieje, cała Polska z was się śmieje

Legia to my, Legia to my

Komentarze (25)

+ dodaj komentarz

dodaj

Miodek amatorek - 54 minuty temu, *.com.pl Zadziwiające jest to jak trybuny są łagodne dla Mioduskiego

A to on jest źródłem wszystkich nieszczęść

Powinniśmy pogonić go z Legii

Im szybciej tym lepiej

To jest amator i nieudacznik odpowiedz

KAMI(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kto jest odpowiedzialny za oprawę muzyczną, a konkretnie kto puszcza Sen o Warszawie przed meczami? Już kiedyś to pisałem - co to za zje...ny pomysł żeby wyciszać pod koniec. Cała magia utworu polega na tym że śpiewaliśmy od początku do końca "razem" z Niemenem.



A co do obecnej sytuacji to należy ściągnąć nasze barwy z wkładów do koszulek (czyt. ludzi których omylnie zwie się piłkarzami) i kazać im wyp...dalać. Już lepsza Legia z juniorami i Polakami ściągniętymi z naszej słabej ligi, przynajmniej będą wiedzieli gdzie grają i co to znaczy tutaj grać, pogonić cały zagraniczny zaciąg, a jak ktoś spoza kraju to musi być 2 razy lepszy niż polski zawodnik.



A jak dalej będziemy sobie sami śpiewać i uskuteczniać taką ch...jnie licząc na poprawę (która pewnie przyjdzie i znowu będziemy im klaskać dopóki znów nie spier...lą) to dalej, latami w niej będziemy tkwili - z przepłaconymi, wypalonymi "gwiazdorami" którzy by się zabili spadając z poziomu ego na poziom swoich "umiejętności". Ch..j im w dupę, Legia to My! odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Sądzicie że sobie wzięli to do siebie wątpię bo do ludzkich bez chonoru i ambicj nic nie dociera jedyny środek do motywacji to liście dla piłkarzy a dla pana właściciela cóż.zerit karnetów nie kupowanie biletów zreot pakietów na Napoli i Spartaka nie kupowanie w fan story poprostu bojkot puste trybuny może w tedy to dało by do zrozumienia odpowiedz

Emil - 1 godzinę temu, *.. Ciężko wybrać najbardziej trafną przyśpiewkę wszystkie są prawdziwe i prosto z serca kibica odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Mioduski jest temu winien to on dupie.. dalac powinien . Ale niektórzy siedzą u niego w kieszeni obudzą się jak zniszczy klub i doprowadzi do upadku odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ten artykuł utwierdza mnie w przekonaniu,że coraz częściej stajecie się "letni",w sprawie sytuacji w Legii.Niby jest źle,niby upadek klubu coraz bliżej,ale z drugiej strony nie róbmy tragedii,bo może Mioduski się ogarnie,a może i się"nauczy w końcu na swoich błędach".Staracie się niczym pokorne cielę,dwie matki ssać.Trzymać z kibicami,ale i "szefostwa nie drażnić".Ośmieszenie protestu,sprowadzenie go do rodzaju show,w sposób oczywisty ten "protest" denominuje.Z odczucia,że coś ważnego się kroi,bo trybuny wreszcie zabrały głos,cały wydźwięk będzie taki,że "było śmiesznie-piosenki bajeranckie,i wogóle.......".A sprawa naprawdę jest poważna,bo niestety,Mioduski zakładał,że nasza eksraklasa jest tak słaba,że nawet z pijacy i "piłkarscy inwalidzi" spokojnie utrzymają środek tabeli,a jak się uda,to i z podium na europuchary się załapiemy.Niestety,co aż dziwne,liga troszkę zaczęła równać w górę i się okazało,że skład desek,który nam Mioduski zorganizował,ląduje w strefie spadkowej,z której naprawdę będzie bardzo trudno się wygrzebać.I dlatego właśnie sezon możemy skończyć,jako.....bankrut,bo ruszy lawina sprzedaży,Mioduski zabierze swoje hajsy,Legię zostawi z długami.....nawet nie wiemy jak dużymi,bo pewnie nieoficjalna kwota to jakiś qrva kosmos i,co już dawno pisałem,pójdzie "zbawiac inny klub,lub następną korporację,którą w analogiczny sposób doprowadzi do upadku(ale to już nie nasz problem).A my dalej będziemy śpiewać "wesołe piosenki i przeprowadzać ankiety,która z nich była najfajniejsza".Redakcjo,bądźcie po naszej stronie,bo dobro Legii jest najważniejsze.Zdrówka. odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Przyspiewki w wiekszosci trafione ale ktos kazda jedna powinien tlumaczyc im na portugalski i angielski - przeciez wiekszosc myslala ze to doping odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 2 godziny temu, *.55.238 Festiwal żenady na boisku , festiwal chamstwa i prostactwa na trybunach. odpowiedz

WO(L)A - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Co to jest "roast"? Po polsku nie umiesz pisać? odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl tak zle to nawet za czasów "iti" nie było:( odpowiedz

Artur - 2 godziny temu, *.206.149 Festiwal żenady na trybunach. odpowiedz

J(L)ANNA - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Artur: ŻENADA TO BYŁA NA BOISKU A NIE NA TRYBUNACH odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl brawo kibice...wg mnie o 2-3 tygodnie za pozno z tymi przspiewkami:( dobrze "malarz" powiedzial w wywiadzie po meczu odnosnie wypowiedzi lopeza.... cos takiego jak taryfa ulgowa sie skonczyla z dniem przyjscia do Legii... odpowiedz

Urs 72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Pełne Poparcie dla Żylety jeszcze Baner na Miodka i przydupasow jego ,pozdro Łazienkowska odpowiedz

Dhiiigbj - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dno legia odpowiedz

Kibolek - 2 godziny temu, *.telefonica.de MIODUSKI LICHWIARZU WON Z LEGII odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl "Więcej wolnego,hej ku.wa,więcej wolnego!!"



"Hajs ! Lans !

S P I E . D A L A N S !!" odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl "Więcej wolnego,hej ku.wa,więcej wolnego!

- ll - - ll - , - ll -- -ll- , - ll - - ll - !!"



" Hajs ! Lans !

S P I E R D A L A N S !!"

odpowiedz

Brawo - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wspolczuje tym co chodza i placa

Za bilety. Chyba lubicie w kakao od pilkarzy dostawac. odpowiedz

Maciej - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Zamiast wspierać swój ukochany klub w takim trudnym momencie, to Żyleta zniżyła się do poziomu piłkarzy. Właśnie w takich momentach powinniśmy być 12 zawodnikiem. odpowiedz

Legion - 58 minut temu, *.chello.pl @Maciej: tak, dopinguj sobie wesoło i udawaj, że nic się nie dzieje. A po meczu jeszcze radośnie krzyknij "Nic się nie stało" i "Dziękujemy". odpowiedz

Legia to My. - 3 godziny temu, *.chello.pl Piękne! Powinno być w ltc zaśpiewane odpowiedz

MKS - 3 godziny temu, *.centertel.pl Najlepsza była

K**** M**

Legia Grać ! odpowiedz

kot - 3 godziny temu, *.chello.pl na więcej niż jedno można by glosowac odpowiedz

Odlaraj - 3 godziny temu, *.centertel.pl Moim zdaniem nie powinno być żadnego śpiewu tylko gwizdy. Większość wkładów i tak nie rozumie co jest śpiewane... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.