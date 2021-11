Pięć medali legionistów na MMP

Panczeniści Legii wzięli udział w mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie szybkim, które rozegrane zostały w Tomaszowie Mazowieckim. Najlepiej wśród naszych zawodników zaprezentował się Marek Kania , który na dystansie 1000 metrów zdobył srebrny medal wśród młodzieżowców i miał piąty wynik w klasyfikacji seniorów (1:11.63 min.). Drugi srebrny medal wśród młodzieżowców Marek Kania wywalczył w wyścigu na dystansie 1500 metrów (9. wynik wśród seniorów), gdzie uzyskał czas 1:53.13 min. Dwa medale MMP zdobyła Joanna Hajduk - srebro na 3000 metrów i brąz na 5000 metrów, a jeden - złoty - Karol Karczewski na 5000 metrów. Mateusz Kania reprezentował Legię w biegu sprinterskim, zajmując 10. miejsce. Mateusz stanął przed trudnym zadaniem, ponieważ ze względu na jego udział w zbliżających się Mistrzostwach Świata w jeździe szybkiej na rolkach w Kolumbii musi przeplatać treningi wrotkarskie i łyżwiarskie co wiąże się z ciągłą zmianą sprzętu i techniki jazdy.

