Kadra Polski na mecze z Andorą i Węgrami

Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa powołał kadrę na mecze eliminacji do mistrzostw świata z Andorą (12 listopada, godz. 20:45, Andora) oraz Węgrami (15 listopada, godz. 20:45, Warszawa). Kadra: Bramkarze: Kamil Grabara (FC København, Dania), Łukasz Skorupski (Bologna FC 1909, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus FC, Włochy). Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC, Anglia), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria, Włochy), Matty Cash (Aston Villa FC, Anglia), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona FC, Włochy), Kamil Glik (Benevento Calcio, Włochy), Robert Gumny (FC Augsburg, Niemcy), Michał Helik (Barnsley FC, Anglia), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów, Ukraina), Tymoteusz Puchacz (1.FC Union Berlin, Niemcy), Maciej Rybus (Łokomotiw Moskwa, Rosja). Pomocnicy: Przemysław Frankowski (RC Lens, Francja), Kamil Jóźwiak (Derby County FC, Anglia), Mateusz Klich (Leeds United FC, Anglia), Grzegorz Krychowiak (FK Krasnodar, Rosja), Karol Linetty (Torino FC, Włochy), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion FC, Anglia), Przemysław Płacheta (Norwich City FC, Anglia), Damian Szymański (AEK (Ateny), Grecja), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy). Napastnicy: Adam Buksa (New England Revolution, USA), Robert Lewandowski (FC Bayern München, Niemcy), Arkadiusz Milik (Olympique de Marseille, Francja), Krzysztof Piątek (Hertha BSC Berlin, Niemcy), Karol Świderski (PAOK, Grecja).

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Żadnego piłkarza z ekstraklasy ! Nie dziwię się że Sousa w ogóle nie ogląda tego fantastycznego poziomu najlepszej ligi świata. Swoją drogą mam nadzieję że ten Cash to będzie naprawdę wzmocnienie, na transfermarkt ponad 20 mln wyceniany, ładną budę załadował w tym sezonie Premier League z Evertonem. Mam nadzieję że będzie można go pochwalić . odpowiedz

Po(L)ubiony - 46 minut temu, *.aster.pl @Dedi: Nie podoba mi sę ten myk z Cash'em. On nawet polskiego bigosu nie spróbował, nie wspominając o znajomości języka czy historii. Słabe to. odpowiedz

Dedi - 15 minut temu, *.plus.pl @Po(L)ubiony: Jak to nie mówił że Matka mu bigos gotuje już od paru lat a schabowe jadł niedawno dopiero ! Ojciec mu zrobi kaszankę. Także niech się uczy Języka.. w kadrze ma zapidal"ć i biega szybko jak w Premier League gdzie potrafi trafić do 11 kolejki nawet , chociaż Aston Villa to kaszana jako zespół. My też musimy zacząć grać w końcu ale najpierw badania we wtorek.

