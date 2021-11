FIBA Europe Cup

Legia Warszawa 75-68 CSM Oradea. Jest awans!

Środa, 3 listopada 2021 r. 20:42 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 4. kolejki fazy grupowej FIBA Europe Cup rozegranym w hali Bemowo Legia Warszawa wygrała 75-68 z CSM Oradeą i zapewniła sobie awans do kolejnej rundy rozgrywek! W pierwszej kwarcie lepiej punktowali goście, którzy osiągnęli 6 oczek przewagi. Po drugiej kwarcie powiększyli prowadzenie o kolejne 2 punkty (33-41). Trzecia odsłona meczu należała do podopiecznych Wojciecha Kamińskiego, którzy odrobili straty i przed decydującą kwartą prowadzili 59-58. W ostatnich dziesięciu minutach Zieloni Kanonierzy pozwolili rzucić rywalom zaledwie 10 punktów, a sami trafili 16 oczek.



FEC: Legia Warszawa 75-68 CSM Oradea

Kwarty: 15-21, 18-20, 26-17, 16-10



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

5. M. Abdur-Rahkman 32 (5)

18. R. Cowels III 12 (2)

13. S. Jovanović 12 (1)

14. G. Kulka 5 (1)

50. A. Kemp 2



---

55. Ł. Koszarek 6

91. D. Wyka 4

11. J. Skifić 2

2. B. Didier-Urbaniak 0

31. G. Kamiński 0

0. J. Sadowski -



CSM Oradea [punkty, (celne za trzy)]

2. D. Bickauskis 7 (1)

31. A. Gavrilović 12 (2)

22. G. Green 17 (1)

0. K. Richard 16 (3)

1. S. Holt 2

---

44. N. Marković 8 (2)

8. M. Paliukenas 4 (1)

26. C. Baciu 2

24. B. Nicolescu 0

5. T. Fometescu -

7. V. Marinau -

21. E. Vescan -



Sędziowie: Mehmet Karabilecen (Turcja), Emmouil Tsolakos (Grecja), Jan Baloun (Czechy)

Komisarz: Jovan Skundrić (Szwecja)



Tabela grupy H:

1. Legia Warszawa 4 8 305-261

2. CSM Oradea 4 4 272-284

3. Szolnoki 3 4 205-222

4. FC Porto 3 4 200-215



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz