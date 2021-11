Legioniści zapalili znicze w 410. rocznicę Hołdu Ruskiego

+ dodaj komentarz

To ciekawy przypadek jak tak doniosle wydarzenie jest zupelnie wymazane z powszechnej swiadomosci. Prawie kazdy slyszal o holdzie pruskim, chocby przez skojarzenie z obrazem Matejki. Za to kto wie, ze Matejko namalowal rowniez hold ruski, i to chyba sztuk dwie?



Taki drobny przyczynek do tego, ze polityka historyczna jest wazna i edukacja historyczna tez. Gdyby tak nie bylo, to nasi "przyjaciele" ze wschodu nie zadbali by tak skrupulatnie o to, by wymazac hold ruski z naszej zbiorowej pamieci. Nie wiem jak jest teraz, ale nas nikt w szkole o tym nie uczyl. A bylo to juz dobrych pare lat po '89...

