Wyniki 14. kolejki Ekstraklasy

Fifi - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pan Dariusz dalej myśli że jest kompetentny jeżeli chodzi o zarządzanie klubem piłkarskim! odpowiedz

Piotr Niedek - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Jak chorzy i głupi ludzie tu piszą to pokazują te komentarze. Jesteśmy w dramatycznej sytuacji, a większość pisze o Lechu, że łapie zadyszkę i mistrza nie zdobędzie. Co mnie obchodzi zasrany Lech, jesteśmy na drugim biegunie. Interesują mnie wyniki Niecieczy, Warty i Łęcznej, bo to są teraz nasi rywale. Wszyscy ciułają punkty tylko nie my. Jakiś głąb pisze o wysokim zwycięstwie dzisiaj. Poważnie? My mamy problem ze strzeleniem choćby jednej bramki, a ty marzysz o pogromie Mielca? Te kompleksy względem parówkorza są śmieszne. Wedle zasady "nieważne w jak złej sytuacji jesteśmy, ważne, że coraz gorzej ma nasz wróg". Patrzmy na siebie, bo to jest dramat. Najbogatszy klub w Polsce, najbardziej utytułowany, najwyższe kontrakty i przedostatnie miejsce w tabeli. Wstyd już nie na całą Polskę ale i Europę. odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Piotr Niedek: Goń się głąbie , można i trzeba było wygrać wysoko , ''realisto''od siedmiu boleści . Oni się opie..alają po prostu , niestety . Dalej się interesuj wynikami Niecieczy , Warty i Łęcznej , leszczu bez ambicji . Nie płacz - lepiej patrz uważnie , co tu się odp...dala . odpowiedz

legiavri - 8 godzin temu, *.e-kca.pl Wygrywamy dziś ze Stalą potem 2 zaległe i jest 11 pkt straty do Lecha, Przychodzi Stasiu na wiosnę i Legia mistrzem w maju :) odpowiedz

Zbieracz kartonow - 9 godzin temu, *.plus.pl Amica jak zwykle mordę ma u siebie i to tylko dlatego że doping wrócił na trybuny. odpowiedz

word!up - 11 godzin temu, *.inetia.pl Poznańska parówa nie będzie mistrzem . Jak co roku jesienią jest drużyna która notuje dużo wygranych . Później następuje spadek formy . Legia jest w odmiennej sytuacji dlatego będzie piąć się w górę tabeli . Lecha k...ę kolejorza , wrzucimy do morza niech ta k...a topi się !!! odpowiedz

MarioL - 12 godzin temu, *.wanadoo.fr Nie dobrze dla nas ze punkty zdobyły Warta i Nieciecza. odpowiedz

Plaskacz - 23 godziny temu, *.net.pl Łęczna wali pyrę, a Warta Piasta. Ale ta liga jest przekomiczna XD odpowiedz

Andrzej - 06.11.2021 / 23:59, *.tpnet.pl Radomiak chyba powalczy o puchary , rewelacja . A Lechia Gdańsk niestety przedłuża te swoje pięć minut na górze tabeli , z tym że przed nimi mecze z czołówką chyba . Jutro pokonamy Stal i to uczucie ulgi powinno nas uspokoić . Chociaż i tak zachowujemy zimną krew . Myślę , że wygramy wysoko jutro . odpowiedz

ryba socho - 06.11.2021 / 22:40, *.t-mobile.pl Mało brakowało a bylibyśmy na OSTATNIM miejscu w tabeli.

Co na to p. Mioduski ? Słuchamy ??? odpowiedz

juhas - 06.11.2021 / 22:14, *.orange.pl Nie jest dobrze remis Łęcznej z Lechem to dla nas dramat jutro tylko zwycięstwo Tylko Legia Warszawa odpowiedz

Farme(L) - 06.11.2021 / 22:00, *.virginm.net Kurwejorz chyba zadyszkę łapie... :) odpowiedz

Groch(ów) - 06.11.2021 / 15:01, *.chello.pl No, nie daj Bóg wygrana Łęcznej z Lechem i nasza Legiunia ląduje na dnie... Niezłe jaja.... odpowiedz

Wolfik - 06.11.2021 / 14:50, *.mm.pl Zaczyna być ciekawie i straszno zarazem.



Sam mecz Piasta z Wartą polecam wszystkim koneserow "twórczości" p. Waldemara. odpowiedz

Yeti - 06.11.2021 / 14:26, *.vectranet.pl No i Legia spadła na przedostatnie miejsce. Trzymajmy kciuki z Łęczną, niech wygra z łachem. Wtedy niestety Legia spadnie na zaszczytne ostatnie miejsce... Mioduski won z Legii!!! odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 06.11.2021 / 11:55, *.plus.pl Warchoł strzela aż miło ale prezes i dyrektor wiedzieli lepiej że go oddali. Następni będą Kostorz i Rosołek. odpowiedz

Wolfik - 06.11.2021 / 13:24, *.mm.pl @Wieczny fan Mioduskiego: A w ich miejsce "przytulimy" kolejnych Portugalczyków z ich 3-ich lig... odpowiedz

Po(L)ubiony - 06.11.2021 / 14:30, *.aster.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Strzelił już 7 bramek. Pięknie się nam rozwija. My mamy.... no kogo my właściwie mamy?

Akcja też się rozwija, po przegranej Smutnego Waldemara i Brata Jego, z ekipą Dawida Szulczyka, jesteśmy już na przedostatniej pozycji. A kto bogatemu zabroni? odpowiedz

Ajjj - 06.11.2021 / 20:25, *.tpnet.pl @Po(L)ubiony: Piast jest słaby teraz , a my z takimi cieniasami przegraliśmy 1:4 , szook . odpowiedz

Hiszpan - 05.11.2021 / 21:25, *.play-internet.pl Warchoł w Płocku strzela aż miło. A my mamy Kastrata 0 goli 0 asyst. odpowiedz

KUCHARSKIOUT! - 05.11.2021 / 21:38, *.. @Hiszpan: WARCHOŁ NIECHCIANY JAK KIEDYŚ LEWANDOWSKI.. odpowiedz

Hiszpan - 05.11.2021 / 22:33, *.telnaptelecom.pl @KUCHARSKIOUT!: Jeszcze Praszelik i wielu innych. Zastanawiam się czemu Kucharski tak uwielbia ciągłe transfery z różnych kierunków. Czym więcej tym lepiej. odpowiedz

Wolfik - 05.11.2021 / 23:13, *.mm.pl @Hiszpan: Hmm....może "marża"?... odpowiedz

Hiszpan - 06.11.2021 / 06:51, *.telnaptelecom.pl @Wolfik: Też tak myślę. Najgorsze że zlapaliśmy się na ten lep propagandy. I każdy gracz o którym wcześniej nikt nic nie słyszał np. Rose,Celhaka,Kastrat i wielu innych byli fetowani jakby Messi przyjechał. odpowiedz

Sebo(L) - 05.11.2021 / 13:40, *.centertel.pl Żarty się skończyły. Po serii porażek musi wreszcie przyjść przełamanie. Bo jeśli nie ze Stalą to z kim?! Jeśli powtórzy się wynik sprzed roku to z utrzymaniem w Ekstraklasie będzie bardzo ciężko... Jedyna nadzieja w tym, że na wiosnę zobaczymy zupełnie inną drużynę. odpowiedz

Wolfik - 05.11.2021 / 19:46, *.mm.pl @Sebo(L) : Uważam, że tak właśnie będzie. To znaczy ciężką walkę o uratowanie ekstraklasy stoczy już inny zespół. Oby pod wodzą trenera.... odpowiedz

Kolega po szalu - 06.11.2021 / 12:06, *.plus.pl @Wolfik: Jedyne co pozostało Gołębiewskiego to do końca rundy zrobić przegląd kto się nadaje a kto do wyjechania stąd w zimę tylko nie kosztem wyników żeby na wiosnę było jeszcze o co grać. Jak dla mnie to na wiosnę :Boruc Miszta Tobiasz Jędrzejczyk Wieteska Hołownia Nawrocki Abu Hanna Ribeiro Mladenovic Slisz Martins Charatin Luqinhas Ciepiela Emreli Pekhart Kostorz i Lopez i ewentualnie Rosołek. a Kastrati Josue Muci Johanson Rose Celhaka Kisiel Włodarczyk Skibicki i paru innych co nie wymieniłem do rezerw albo wyjazd i kupić paru grajków z naszej ligi sprawdzonych już ogranych żeby nie było pieprzenia o aklimatyzacji itp. odpowiedz

