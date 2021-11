Siatkówka

W sobotę mecz siatkarzy z AZS-em AGH Kraków

Piątek, 5 listopada 2021 r. 10:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę siatkarze Legii powalczą o trzecie zwycięstwo w obecnym sezonie I ligi. Podopieczni Mateusza Mielnika o godzinie 17:00 w hali przy Niegocińskiej 2a na Mokotowie podejmować będą AZS AGH Kraków. Wierzymy, że legioniści po ostatniej wygranej 3-1 w Tomaszowie Mazowieckim pójdą za ciosem i ponownie wywalczą trzy punkty, które przyniosą nam awans w ligowej tabeli.



AZS AGH Kraków dotychczas rozegrał o dwa mecze mniej od Legii. Ekipa z Krakowa zaliczyła dwie wygrane (po 3-0 z Chrobrym i Mickiewiczem Katowice) i trzy porażki: 0-3 z Zaksą Strzelce Opolskie, 2-3 z Olimpią Sulęcin i 0-3 w ostatni weekend z Krispolem Września. Gorąco zachęcamy kibiców do wspierania naszej drużyny. Bilety, w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do nabycia przy wejściu do hali OSiR Mokotów.



Termin meczu: sobota, 6 listopada 2021 roku, g. 17:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)