Rugbiści Legii Warszawa przegrali dzisiejsze spotkanie rozegrane na boisku AWF-u przy ul. Marymonckiej z wiceliderem I ligi, Rugby Białystok 7-26. Była to czwarta porażka Legii w szóstym spotkaniu obecnego sezonu. Było to ostatnie ligowe spotkanie "Wojskowych" w tym roku kalendarzowym. Runda wiosenna rozpocznie się na początku kwietnia. I liga: Legia Warszawa 7-26 Rugby Białystok Legioniści wystąpili w składzie: Jan Majchrzak, Kacper Ozga, Krzysztof Książek, Daniel Gajda, Wojciech Szonecki, Krzysztof Kucharski, Karol Myszkowski, Mariusz Królak, Saba Kharaishvili, Piotr Bielec, Bartosz Bardziński, Igor Struchkovskyi, Jakub Krzemiński, Marcin Brewiński, Wojciech Borys, Jakub Mitek, Jakub Grefkowicz, Maciej Żarnowski, Maciej Lenartowicz, Teimuraz Kharaishvili, Mikołaj Kacz, Adam Wojtacki, Błażej Wywiał, Dawid Poznański, Adrian Rudnik, Mariusz Ilczuk, Maciej Myszkowski, Wojciech Woźniak, Arkadiusz Pietrzak, Kacper Tomaszewski, Jakub Królikowski, Sebastian Królak, Adrian Skrzydlewski, Kamil Czajka.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Junior - 46 minut temu, *.chello.pl @Jerzy Brzeczek



Trzeba bylo byc bys wiedzial za co!!! odpowiedz

Junior - 3 godziny temu, *.chello.pl Zawodnik w Legii nr16 szacunek!!! odpowiedz

Jerzy Brzęczek - 2 godziny temu, *.plus.pl @Junior:



za co? bo się wybrudził? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.