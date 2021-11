Red Dragons Pniewy 6-2 Legia Warszawa

W meczu 9. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała 2-6 na wyjeździe z Red Dragons Pniewy. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w czwartek, 11 listopada o godzinie 20:00 we własnej hali, a rywalem będzie Piast Gliwice. Ekstraklasa: Red Dragons Pniewy 6-2 (2-0) Legia Warszawa 1-0 09:33 Mateusz Kostecki 2-0 13:21 Bartłomiej Gładyszewski 3-0 25:06 Patryk Hoły 3-1 25:20 Mariusz Milewski 4-1 30:09 Piotr Błaszyk 5-1 31:41 Nikita Storozhuk 5-2 34:40 Mariusz Milewski 6-2 39:54 Maksym Pautiak

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Słabo. Z piastem musicie powalczyc! odpowiedz

