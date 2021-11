W meczu 8. kolejki I ligi siatkówki Legia Warszawa wygrała 3-1 u siebie z AZS-em AGH Kraków. Jest to trzecia wygrana legionistów w obecnym sezonie. Kolejne spotkanie podopieczni Mateusza Mielnika rozegrają 11 listopada o godzinie 17:30 w Strzelcach Opolskich. I liga: Legia Warszawa 3-1 AZS AGH Kraków Sety: 25-16, 21-25, 25-17, 25-21

