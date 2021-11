W meczu 10. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki Legia Warszawa przegrała 73-87 we własnej hali ze Śląskiem Wrocław. Od samego początku prowadzenie objęli goście i utrzymywali je niepodzielnie aż do końca trzeciej kwarty. Jednak wrocławianom tylko trzykrotnie udało się odskoczyć na 10-11 punktów i nie potrafili tej przewagi utrzymać. Do przerwy prowadzili 50-47, a na ostatnie dziesięć minut wychodzili prowadząc 69-66. Niestety legioniści tylko na moment zdołali objąć prowadzenie, a następnie swoją wyższość udowodnili goście, którzy uzyskali aż 14-punktową przewagę. Kolejny mecz podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrają już w środę. Będzie to wyjazdowe starcie w ramach FIBA Europe Cup z węgierskim Szolnoki Olajbanyasz. Najbliższa potyczka ligowa odbędzie się w niedzielę, 14 listopada o godzinie 19:30 w hali Bemowo, a rywalem będzie Anwil Włocławek. PLK: Legia Warszawa 73-87 Śląsk Wrocław Kwarty: 21-22, 26-28, 19-19, 7-18 Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 13. S. Jovanović 12 (3) 18. R. Cowels III 11 (3) 5. M. Abdur-Rahkman 10 (2) 14. G. Kulka 8 (2) 50. A. Kemp 2 --- 91. D. Wyka 16 (2) 55. Ł. Koszarek 10 (2) 11. J. Skifić 2 31. G. Kamiński 2 2. B. Didier-Urbaniak 0 0. J. Sadowski - 4. S. Kołakowski - Śląsk Wrocław [punkty, (celne za trzy)] 0. T. Trice II 20 (2) 2. Ł. Kolenda 19 (5) 12. C. Langevine 13 15. M. Gabiński 7 (1) 27. I. Ramljak 5 (1) --- 11. A. Dziewa 16 5. K. Kanter 5 6. K. Justice 2 7. K. Gordon 0 3. J. Karolak - 18. S. Tomczak - 22. M. Sitnik - Sędziowie: W. Liszka, Ł. Jankowski, M. Skorek Komisarz: W. Imiołek widzów: 1416

Ewelina - 57 minut temu, *.vectranet.pl Grając przeciwko 5 + 3 trudno wygrać. Zostalismy przekręceni przez sędziów. Takiego drukowania jeszcze nie widziałam i mam nadzieję,że już nie zobaczę nigdy. W Legii problemem jest Kemp. Bardzo słaby center. Nic nie wnosi do gry az dziwne, że tak bezproduktywnego zawodnika trener wystawia. odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dawno takiego sedziowania nie widzialem. Mecz wygladal jak sprzedany. Za kazdym razem gdzie wracalismy do gry to nagle cos sedziowie musieli odwalic. W 4 tej kwarcie to juz przesada Z gry to slabo w obronie. Slask latwo dochodzil do rzutow I Slask zagral mocna obrone z ktora mielismy problemy. I w 4 kwarcie mozna bylo grac pod faul jak nic nie szlo nic. I probowac punktowac z wolnych. Slask gral lepiej, my mielismy zrywy. Pozostaje jednak niesmak, bo przy takich decyzjach sedziowskich nie wiem czy zwyciestwo bylo mozliwe odpowiedz

@grzesiek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Idź na pole przewietrz się, wytrzeźwiej i wróć odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Teeeee kaminski do uja Pana nie ma komu zbierać w twojej druzynie spod kosza?

Czy ty nie umiesz normalnego zbierajacego zakontraktowac??? A moze nie umiesz dyscypliny trzymac? Zbierajacy musi byc szybki a nie tylko wielki do uja pana. Mecz do wygrania ale jak sie nie ma zbierajacego pod koszem to sie decydujace mecze przegrywa. Teraz bęcki od anwilu i czarnych.

Kaminski albo wez sie za trenowanie albo wyjazd !!! odpowiedz

