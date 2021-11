Amp futbol

Finałowy turniej amp futbol ekstraklasy w sezonie 2021

Piątek, 5 listopada 2021 r. 13:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę i niedzielę w Krakowie, rozegrany zostanie piąty, finałowy turniej PZU Amp futbol ekstraklasy w sezonie 2021. Tym razem emocji nie zabraknie do samego końca, bowiem o złoty medal walczy zarówno Legia, jak i gospodarz zawodów, Wisła. Wiślacy po czterech turniejach ma trzy punkty przewagi nad naszym zespołem, więc to legioniści muszą wygrać wszystkie spotkania.



W sobotę nasz zespół czekają mecze z TSP Kuloodpornymi Bielsko-Biała (g. 12:15) oraz Widzewem Łódź (16:15). W niedziele legioniści rywalizację rozpoczną od meczu z Wartą Poznań (10:15), a turniej zakończy wielki finał, czyli mecz Wisły z Legią, który rozpocznie się o 14:30. Wszystkie spotkania rozgrywane będą na stadionie Prądniczanki, przy ulicy świętego Andrzeja Boboli 5 w Krakowie.



Legia obecnie traci trzy punkty do Wisły Kraków. W przypadku równej liczby punktów na koniec sezonu - a taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku kompletu wygranych legionistów w Krakowie, o wyższej lokacie decyduje lepszy bilans meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami w całych rozgrywkach. Jako, że ten jest dla Legii korzystny, cztery wygrane w najbliższy weekend zapewniłyby Legii obronę tytułu mistrza Polski oraz kwalifikację do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.



Transmisję wszystkich meczów turnieju obejrzeć można w TVP Sport, również w aplikacji, jak i na stronie sport.tvp.pl.



Terminarz turnieju:

06.11 (SO) g. 11:00 Wisła Kraków - Warta Poznań

06.11 (SO) g. 12:15 Legia Warszawa - TSP Kuloodporni Bielsko-Biała

06.11 (SO) g. 13:30 Widzew Łódź - Warta Poznań

06.11 (SO) g. 15:00 Wisła Kraków - TSP Kuloodporni Bielsko-Biała

06.11 (SO) g. 16:15 Legia Warszawa - Widzew Łódź

07.11 (ND) g. 09:00 Widzew Łódź - TSP Kuloodporni Bielsko-Biała

07.11 (ND) g. 10:15 Warta Poznań - Legia Warszawa

07.11 (ND) g. 11:45 Wisła Kraków - Widzew Łódź

07.11 (ND) g. 13:00 Warta Poznań - TSP Kuloodporni Bielsko-Biała

07.11 (ND) g. 14:30 Wisła Kraków - Legia Warszawa