Losowanie 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski odbędzie się w najbliższy piątek - 5 listopada o godz. 12:00. Mecze tej rundy zaplanowano na 30 listopada-2 grudnia, a termin rezerwowy to 23-25 listopada.

Hubi - 46 minut temu, *.play-internet.pl Widzew Puchar jest naszzz!!! odpowiedz

ZaDropsyMops - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dawac nam tu Widzew !! W o j n a !!! odpowiedz

G79 - 2 godziny temu, *.plus.pl Puchar dla Legii !!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Strach wylosować i Świt Nowy Dwór...A to optymistyczna wersja... odpowiedz

Kuchy King - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Dawać Motór z Lublina!!! odpowiedz

Franco - 3 godziny temu, *.plus.pl Juz pograne... odpowiedz

