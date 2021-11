Konferencja przedmeczowa

Gołębiewski: To będzie święto, a nie stypa

Środa, 3 listopada 2021 r. 12:33 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Myślę że, czwartkowy mecz to święto na nie stypa. Zdaję sobie sprawę z sytuacji, jaka jest w lidze, ale jutro każdy z nas wie, po co wychodzi na boisko i jak trudna przeprawa nas czeka. Zdecydowanie musi więc to być święto dla polskiej piłki i klubu - mówi przed meczem z SSC Napoli Marek Gołębiewski, trener Legii.



- Luciano Spalletti to jeden z lepszych trenerów na świecie - dobry strateg i taktyk. Nie zmienia systemu 4-3-3, wiec można przewidzieć, co jutro Napoli będzie grało. W składzie mają jednak takie gwiazdy, że tempo gry ich gry jest bardzo duże. Musimy wznieść się na wyżyny, żeby to tempo utrzymać.



- Wczorajszy dzień był bardzo intensywny. Badaliśmy zawodnikom krew i robiliśmy specjalne rezonanse, by sprawdzić na jakim poziomie wytrenowania są, czy mają jakieś braki w witaminach lub innych mikroelementach. Czasu jest mało, ale musimy działać profesjonalnie. Dziś trenujemy o godz. 17. Dwa dni do meczu to nie jest wymarzona sytuacja dla trenera, by coś zbudować. W niedzielę Pogonią nie było to nawet 15 procent tego, co chcemy grać w ofensywie. W defensywie zespół robi błędy, ale ogólnie wie co robić. Mamy dużo do poprawienia w ofensywie, gdzie nie wszyscy zawodnicy pomagają np. Mladenoviciovi w budowaniu statystyk, bo nie wypełniamy odpowiednio pola karnego. Takich drobnych rzeczy jest wiele.



- Artur Boruc wznowił zajęcia i jesteśmy dobrej myśli, co do jego zdrowia. Mam nadzieję, że wejdzie w normalny cykl treningowy. Jest ważną postacią w naszej szatni i na boisku. Będziemy chcieli go jak najszybciej wprowadzić do gry.



- Mam pomysł na mecz i dziś przestawię go zawodnikom na zajęciach. Napoli to niesamowicie kombinacyjnie grający zespół. Każdy nasz zawodnik w swojej strefie musi wykonać w defensywie zadania w stu procentach. Jak ktoś opuści, to pojawią się problemy. Trudne zadanie przed nami, ale to piłka nożna. Jeszcze niedawno w Pucharze Polski Świt nam się mocno postawił. Wszyscy myślą, że Napoli gładko nas pokona, ale mogę zapewnić, że zawodnicy wiedzą jak podejść do meczu. Mam nadzieję, że fani nas wesprą i będziemy mogli cieszyć się po ostatnim gwizdku sędziego.



- Liga czy Europa? Nikogo nie lekceważymy. Wystawię najlepszy skład, który dobiorę pod kątem taktycznym, czyli potrzebowac będziemy dobrych graczy w obronie i umiejących kontratakować. Sytuacja w lidze jest bardzo słaba, ale mimo kontuzji mamy szeroką kadrę i będziemy starali się pokazać z jak najlepszej strony na każdym froncie.